VIDEO: 7 + 1 nejlechtivějších reklam na mobily a operátory

Mnozí si jistě vzpomenou na vánoční reklamu Vodafonu s Andreou Kerestešovou (známá například z filmu Rafťáci), která nejenom zákazníkům našeho nejmladšího operátora vyčistila obrazovku zevnitř. Nemusíme snad ani připomínat, že při leštění na sobě měla velmi těsné rudě červené šaty. Ostatně osvěžit paměť si můžete na této adrese. Oproti tomu se ostatní naši operátoři drží velmi zkrátka a podobných kousků je na obrazovkách jako šafránu.

Naopak v zahraničí se nebojí jít mnohem dál. Těsnými kostýmky vše teprve začíná a přes velmi odvážné postelové scény se operátoři a výrobci mobilních telefonů dostali až k natáčení filmů pro dospělé. Ačkoliv se vše samozřejmě drží v jistých mezích slušnosti, přesto je většina reklam plná dosti zajímavých dvojsmyslů a u nás by nejspíše vyvolaly bouřlivou reakci. Ostatně o tom, jak jsou nejenom v západní Evropě „napřed“, se můžete přesvědčit v následujících ukázkách.

Chlípník v okně

Začneme poměrně zlehka pohledem do jedné dámské ložnice, kterou z nedalekého okna pozoruje „voyer“. K focení oné zpočátku nic netušící slečny používá mobilní telefon značky LG. Kupodivu dotyčné dámě se sledování po chvíli zalíbí a ke konci to pořádně rozjede.

Velký problém při natáčení porna

O tom, že ve filmech pro dospělé je možné vidět skutečně všechno, není potřeba nikoho přesvědčovat. Francouzský mobilní operátor SFR šel však na celou věc trochu jinak a nakonec je z toho velmi zajímavé video. Ostatně kampaň, pro kterou byla tato reklama natočena, měla velký úspěch.

„Nevinná“ hra

Cesta metrem do práce nemusí být vždy nudná. V následujícím videu se o tom přesvědčil jeden pohledný mladík, kterého ve všem napodobovala neméně atraktivní slečna. O tom, nakolik byla odvážná a kam až zašla, se můžete přesvědčit v reklamě operátora Orange.

Dům plný koček

Leckdo by jistě uvítal, kdyby jednoho dne po příchodu domů našel svůj dům plný krásných slečen. Mladík na následujícím videu je toho důkazem a důvodů pro to může být hned několik – spletl si svůj dům s nevěstincem, přehnal to s marihuanou nebo si pořídil nový tarif od jednoho belgického operátora. Správnou odpověď naleznete v této reklamě.

Zpropadený záznamník

Další lechtivá reklama operátora SFR dokazuje, že klasický záznamník je skutečně přežitek. Kdo si myslí opak, může se podívat na následující reklamu, která snad změní jeho názor. Vše se v ní točí okolo toho, proč není dobré dávat svoje domácí číslo svému kožnímu lékaři a jaké to může mít nechtěné následky.

Užitečný pomocník

Dávno jsou pryč doby, kdy byl mobilní telefon pouze na volání a maximálně psaní textových zpráv. Toho, jakými jsou v současné době mobily mnohostrannými zařízeními, budete svědky v následujícím videu. Anebo je to celé jinak a dáma v reklamě se nemá vůbec za co stydět?

Erotika v kanceláři

To, že pracovní telefony nejsou pouze nudné šedé cihly, s nimiž není zábava, jste se mohli například dočíst v nedávné recenzi komunikátoru Nokia E71. Mobilní operátor Virgin Mobile zašel však trochu dál a z fádních sekretářek by nejraději udělal žhavé kočky. Jak jeho vize vypadá a proč není od věci trochu „přitvrdit“ se podíváte v této reklamě. Dámy se pak mohou pokochat tímto instalatérem propagujícím stejnou službu.

Zvrhlý medvídek jako bonus!

Při našem brouzdání po síti jsme nalezli spoustu dalších zajímavých reklam, které se však přímo netýkaly mobilů nebo operátorů. Jistě však odpustíte tuto drobnou odbočku, jakou přestavuje reklama na službu MTV trochu podobnou t-zones, přes kterou můžete objednávat nejrůznější multimédia do mobilních telefonů. Hlavním aktérem je totiž velmi roztomilý plyšový medvídek s trochu zkaženými nápady, který má za majitelku velice pohlednou slečnu.

Komu se medvídek zalíbil, nabízíme drobný nášup v podobě další reklamy.