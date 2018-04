Viděno v Barceloně: jak android vládne světu a jak by jeho převaha mohla být nepříjemná

Letošní veletrh v Barceloně byl zcela ve znamení operačního systému Android. Běží na něm skoro každá představená novinka. Samsung ukázal osm nových androidů, LG dva (pokud počítáme Black a 2X, pak dokonce čtyři), HTC šest, Sony Ericsson tři (s Xperií Arc opět čtyři), Acer sedm, ZTE vystavovalo minimálně dvanáct androidích modelů (ne vše byly novinky), Huawei měl minimálně pět androidů, Motorola se chlubila třemi nedávno představenými modely, neznámý ViewSonic jich měl pět, Alcatel tři a tak dále a tak dále.

To je nejméně padesátka relativně čerstvých modelů a kdybychom pečlivě počítali i výrobky mnoha malých firem, možná bychom se povážlivě přiblížili stovce. Google pak ve svém vlastním pavilonu vystavoval snad všechny androidí modely mobilních telefonů světa. Pás běžící podél stěny byl opravdu impozantní, nikdo ale asi nebyl tak trpělivý, aby množství mobilů spočítal.

Naproti tomu novinek s jiným operačním systémem bylo jen několik. HP ukazovalo trojici svých nových webOS přístrojů a Samsung poměrně v tichosti představil model Wave 578 s operačním systémem Bada 2.0. To je vše.

Převaha androidu byla na veletrhu v Barceloně jednoduše drtivá a možná až trochu děsivá. Na trhu to tak v reálu není, ale růst androidu je tak rychlý, že už za sebou nechal konkurenční iOS, a podle posledních údajů dokonce předstihl už i dosavadní jedničku, operační systém Symbian. Takovou situaci ještě před rokem asi nikdo nečekal a před dvěma lety bychom ji jistě označili za utopickou.

Jistě, platí ono pověstné král je mrtev, ať žije král. Jenže mezi záplavou androidích modelů najdeme jen pár opravdu zajímavých kousků a ač se výrobci snaží přístroje své značky všelijak odlišovat pomocí vlastních grafických nadstaveb uživatelského prostředí, je většina produkce takříkajíc na jedno brdo. Navíc by nadvláda androidu mohla být až příliš výrazná a to nemusí být pro trh příliš dobré.

Příliš velká závislost na jednom operačním systému s sebou přináší různá rizika, včetně těch bezpečnostních. Ostatně známe to ze světa osobních počítačů, tady jsme si ale na jasnou dominanci jednoho systému víceméně zvykli. Dominance Googlu na poli mobilů ale může třeba v budoucnu znamenat, že by se dnes mnohdy oceňované vlastnosti androidu a jeho otevřenost mohly změnit tak, aby více vyhovovaly pokladničce internetového gigantu.

To si uvědomují i mobilní operátoři, kteří si v celosvětovém měřítku až nebezpečně rostoucí vliv Googlu uvědomují. Nelíbí se jim, že přes jejich sítě Google prodává své služby, aniž by se podělil o zisky. Jeho služby by navíc mohly operátorům v budoucnu ukrajovat ze zisků ještě více.

Pokusy operátorů vytvořit nějakou společnou platformu nebo způsob obchodu ale prozatím vždy selhaly, a tak se někteří nyní snaží ohrozit neutralitu internetu a rádi by obsah z některých zdrojů nějakým způsobem zpoplatnili. Kdo by platil, mohl by obsah uživatelům servírovat rychleji, neplatící poskytovatelé služeb by byli odkázání na pomalejší přenosy nebo nižší kapacitu sítě.

Nakonec ale možná i tyto pokusy, zasahující do samotné podstaty, v praxi neuchytí. Trh si většinou poradí sám a zákazníci si najdou cestu k alternativním produktům. Zatím se nikomu na žádném poli nepodařilo vládnout na věky a platí to i ve světě chytrých mobilů. Symbian už to má prakticky spočítané, iOS, který řadu let držel alespoň nálepku nejmodernějšího a nejinovativnějšího systému, o ni také nejspíš definitivně přišel. Ani nadvláda androidu nemusí trvat věčně.

Ostatně spojení Nokie s Microsoftem je proti němu přímo namířené. Nokia bude moci systém upravit více, než původně Microsoft zamýšlel. Windows Phone 7 by se mělo dostat rychlejšího vývoje a systém se častěji dostane do nabídek mobilních operátorů. Však se také Stephen Elop a Steve Ballmer oháněli tvrzením, že ze všech současných mobilních platforem budou Windows Phone 7 tou pro operátory nejpřívětivější. V tom může být obrovská síla prozatím na první pohled bezzubé aliance dvou často odepisovaných firem.

Své slovo jistě bude chtít říci i počítačový gigant HP, který převzal Palm a na rozdíl od něj snad dovede nové produkty s webOS prodat. Systém má obrovský potenciál a byla by škoda, kdyby se mu nepodařilo vydobýt významnější podíl na trhu.

Nevzdá se ani RIM, výrobce smartphonů BlackBerry, který je v poslední době také trochu v pozadí. Tentokrát ale spíše mediálním pozadí, protože po ambiciózních prohlášeních v minulých letech teď u RIM raději mlčí a soustředí se na to, aby dokázali čelit tlaku konkurence.

Té má tedy android více než dost a jeho absolutní dominance na celosvětovém trhu se asi obávat nemusíme. Letošní Barcelona nám ale ukázala, jak by vypadal svět plný jen telefonů s androidem. Nebyl by to ten zrovna nejlepší pohled.