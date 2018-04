Vtipné, šílené i sexy reklamy na mobily, pobavte se

Britský Kazam je stále poměrně mladým hráčem na mobilním trhu, v jehož nabídce zaujme zejména model Tornado 348. Pokud se do povědomí uživatelů nedostal kvůli své extrémně „hubené“ šířce, postará se o to jistě reklamní spot. Spot, který Brity pobouřil natolik, že zakázali jeho vysílání:

V dnešní době můžete mít v domácnosti „chytré“ prakticky jakékoliv zařízení. Co se stane, když to s chytrou technologií v domácnosti přeženete, ukazuje ve vtipné reklamě nizozemská pojišťovací firma. Reklamní kousek firmy Centraal Beheer se stal v květnu hitem na internetu:

Americký řetězec Pizza Hut natočil vtipnou reklamu na téma selfie a selfie tyčí. Paroduje upozornění z reklam na alkohol. Místo pijte zodpovědně, tak nabádá: pořizujte selfie zodpovědně. Reklama naráží na obrovskou popularitu selfie tyček, která se rozmohla v uplynulých dvou letech:

Uvedení nových produktů mnohdy provázejí různá vtipná videa, v nichž mobilní výrobci často využívají neduhů výrobků od Applu. Vystouplý fotoaparát aktuální generace iPhonu si vzalo na mušku i čínské Xiaomi. Problém vyřešilo obyčejnou pánví, z iPhonu je po pár úderech Mi Note:

Samsung v červnové reklamě použil animované gify, dost agresivní hudbu a děj bez příběhu. Komentáře se výjimečně shodují: Co to sakra je? To je děsné! Reklama je opravdu divoká. Jak jeden z komentujících uvedl, takhle to dopadá, když se spojí japonská reklama s tou americkou: