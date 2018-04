Vics Player, fullscreen video na Sony Ericsson P800

Vysvětlení na první pohled trochu zmatených názvů přehrávače Vics Player pro Sony Ericsson P800 je jednoduché. Celá rodina přehrávačů pro různá mobilní zařízení se nazývá nanoPlayer, jehož jednotlivé verze pro různé smartphones (Nokia 7650/3650) nebo například pro Pocket PC pak zřejmě mohou mít ještě vlastní název. To ale jistě není hlavní věcí, která nás na přehrávači zajímá. Produkty společnosti VICS se děli na několik dalších rodin, pro nás je mimo nanoPlayeru nejzajímavější ještě aplikace nanoGen. Jedná se o enkodér konvertující existující video do formátu vhodném pro streaming či off-line použití v nanoPlayeru. Pro reklamní a TV společnosti by v budoucnu mohla být zajímavá aplikace respektive služba nanoPortal pro kompletní odbavování reklamních či jiných komerčních spotů zasílaných na mobilní telefony a kapesní počítače. Pro sledování TV přenosů je určena služba nanoLive, což není nic jiného než speciální webový server odbavující živé televizní vysílání přenášené na GSM/GPRS kompatibilní zařízení. Pro video e-maily je určena aplikace/služba nanoMail, pro rozšířené MMS služby nanoMessage a konečně pro vývojáře pak celá "VICS" platforma s odpovídajícím názvem nanoPlatform SDK.



nanoPlayer pro P800 alias Vics Player zatím v P800 neumí přímo otevřít soubor, to lze provést pouze kliknutím na jeho ikonku (s příslušnou asociací) v nějakém filemanageru. Po kliknutí na ikonku souboru se automaticky spustí Vics Player a začne přehrávat klip ve fullscreenu. Okénkové zobrazení Vics Player nepodporuje, na to není navržen. Kliknutím do okna přehrávaného videa se dostanete zpět do prostředí přehrávače, ve kterém můžete přehrávání opět obnovit, zastavit, nebo celou aplikaci ukončit. Přehrávání videoklipů samozřejmě funguje nejen z interní paměti P800, ale také z Memory Sticku. Streamované soubory můžete teoreticky stahovat přímo z internetu/webu nebo přes WAP, podpora streamingu a jednotlivé mobilní telefony/kapesní počítače ale ještě není úplně dořešena, příslušný portál ale už existuje a najdete ho na webových stránkách společnosti VICS.



Off-line dostupné video ukázky s videokodekem VICS pro Sony Ericsson P800 jsou zatím čtyři. Všechny klipy používají rozlišení 320 x 208 bodů a jsou enkódovány s rychlostí 12,5 snímků/s. Pokud se vám to zdá málo, vyzkoušejte si jednotlivé ukázky a uvidíte sami, že v mnoha situacích (animované filmy, video konference/rozhovory apod.) je to přijatelná rychlost. Na klasické živé video to ale v některých případech samozřejmě nestačí a také na kvalitní filmy přehrávané v přijatelném rozlišení (cca 320 x 240 bodů) a současně v počtu snímků blížícím se 25 snímkům/s můžete u všech současných smartphonů a kapesních počítačů klidně zapomenout, to však není omezení nanoPlayeru ani VICS kodeku, nýbrž rychlosti procesorů v těchto typech mobilních zařízení. Detaily o samotné VICS kodeku nejsou (až na jeho obecnou "mobilní" charakteristiku) z logických důvodů copyrightu známé, proto posloužím alespoň stručným vizuálním zhodnocením jeho kvality. Dostupné off-line ukázky jsou na poměry mobilních telefonů vynikající a pokud jste si už někdy na P800 přehrávali v interní aplikaci Video nějaký videoklip (s typickým rozlišením 192 x 144 bodů), bude vám fullscreen video ve Vics Playeru připadat téměř přepychové. Nechvalně známému "kostičkování" obrazu se bohužel ani VICS kodek nevyhne, což ale u pomalejších procesorů platí u prakticky všech dnes nejpoužívanějších MPEG-4 kodeků (čímž ale netvrdím, že VICS kodek je zrovna MPEG-4 kodek).











Celé řešení tvorby, stahování a přehrávání fullscreen videa společnosti VICS ještě není úplně hotové a proto mu nemůžeme udělit naši cenu Palmare Tip. Zatím totiž (poněkud zoufale) chybí off-line enkodér pro zpracování a encoding videa ve formátu vhodném proa další pro běžné uživatele dostupné prostředky pro sdílení videa na internetu nebo jeho exportu na nějaký typ paměťového média.bude dle společnosti VICS k dispozici zhruba v polovině května, další verze enkodéru(Professional a Enterprise) pak budou následovat. Podle prvních oficiálních informací se budeprodávat formou měsíčního pronájmu, později doufejme bude v prodeji i klasická off-line verze s pevnou cenou za neomezené využívání služeb enkodéru.