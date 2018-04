Více než obyčejná navigace – nezabloudíte a navíc ani nezmeškáte

Celosvětový trh PDA setrvale klesá a tak se není čemu divit, že se výrobci těchto zařízení snaží zájem o tento segment trhu oživit. V podstatě mají jen dvě možnosti: připravit smartphone či komunikátor a nebo integrovat GPS a nabídnout přístroj jako navigaci. Někteří – jako v případě Fujitsu Siemens Pocket Loox T830 – pak zkusí spojit obě cesty.

Ve většině případů bohužel přístroje zůstávají primárně PDA, výrobci se zkrátka nedokáží příliš oprostit od zažitých přístupů. Velká část uživatelů proto nakonec upřednostní jednoúčelovou navigaci, která sice nenabídne tolik doplňkových funkcí, ale bohatě to vyváží větším uživatelským komfortem.

Raději na šířku

Jednou z věcí, která nakonec může převážit rozhodování ve prospěch jednoúčelových zařízení, je přehlednější displej. Zatímco výrobci PDA ve většině případů tvrdohlavě trvají na zobrazení na výšku, pro zobrazení map je mnohem vhodnější formát na šířku – zbude tak více místa pro doplňkové informace a mapa je celkově uživatelky příjemnější.

A právě v tomto směru se HP vydalo na cestu nepříliš prozkoumanou. Není úplně první na trhu, kdo přišel s konceptem PDA na šířku, ale podobných přístrojů rozhodně není mnoho. Díky tomu se rx5900 hodně blíží jednoúčelovým navigacím. Přitom ale zachovává všechny možnosti, které může nabídnout dobře vybavené PDA. Na rozdíl od jednoúčelových přístrojů si navíc můžeme vybrat mezi několika navigacemi určenými pro Windows Mobile.

Ostatně v přístroji který jsme měli k dispozici na test, byly nainstalovány hned tři – TomTom Navigátor, iGo a Be-on-road. Protože oba první systémy jsme vám už na stránkách Mobil.cz představili, tentokráte jsme se rozhodli na rx5900 vyzkoušet poslední z možností.

Displej na šířku nemusíme využívat jen pro navigaci, i řada dalších činností, které jsou na PDA běžné – práce s office soubory, prohlížení fotek, práce s e-maily – je při zobrazení na šířku pohodlnější.

Přesto může nastat situace, kdy by se nám více hodilo standardní zobrazení, tedy na výšku. V případě rx5900 to ale není žádný problém, na pravém boku se nachází čtveřice ovládacích tlačítek, z nichž jedno je přiřazeno právě k otočení displeje. Přepnutí zobrazení je tak otázkou jednoho stisku.

Je pravda, že celkový design přístroje, včetně rozmístění a popisu tlačítek, předpokládá, že zobrazení na výšku používat příliš často nebudeme. Pokud se totiž přepneme do klasického zobrazení, ovládání přece jen není úplně ergonomické a pokud máme zažity ostatní přístroje, budeme si muset trochu zvyknout.

Při používání na šířku jsou ale klávesy rozmístěny téměř dokonale. Snad jen drobná stížnost na jejich konstrukci. U PDA jsme obvykle zvyklí na poměrně velké klávesy, v případě rx5900 jsou tlačítka přece jen trochu malá. Nijak zvlášť to ale nevadí. O něco tlustší by mohl být stylus, ale i na ten si nakonec zvyknete.

Uchycení v autě na výbornou

Velkou slabinou PDA při použití jako navigace je velmi často uchycení v autě. Řada výrobců si totiž ulehčuje situaci jakýmsi univerzálním držákem, který se za jízdy rozklepe. Takže pokud vám PDA rovnou nevypadne, než se vám podaří přečíst nějaký text, zaděláte si na žaludeční nevolnost. HP zcela zjevně rx5900 projektoval především jako navigaci (ostatně tomu odpovídá i název) a tak připravil opravdu velmi dobrý držák.

Ten má sice pouze dva klouby místo obvyklých tří, ale dá se dobře přichytit na sklo a klouby drží pevně. Navíc i kolébka, do které se přístroj vkládá, je konstruována poměrně chytře. Ve výsledku tak přístroj i za jízdy drží dobře na místě.

Snad jen umístění USB konektoru pro nabíjení na levou stranu je o něco vhodnější na britské silnice než k nám, ale když nabíjecí kablík chytře propletete, nebude vyloženě překážet. Mimochodem poklonu skládáme HP i za univerzální USB nabíječku – v autě máme pouze redukci na USB z autozapalovače a přístroj dobíjíme standardním USB kabelem. Kdyby tak touhle cestou šli i všichni ostatní výrobci...

Anténa a to ostatní

GPS přijímač je integrován přímo v těle přístroje, jedná se o osvědčený SiRFstar III GSC3F, který má v současných navigacích téměř dominantní postavení. Ani v HP iPAQ rx5900 rozhodně nezklamal a nabízel velmi dobrou citlivost na signál. Při studeném startu našel satelity během pár minut, při ztrátě signálu se znovu chytí téměř okamžitě.

Bezproblémově našel družice i na místech, kde se některé ostatní přístroje nedokázaly chytit. Konektor pro připojení externí antény, který se nachází vedle USB konektoru, proto bude zřejmě v drtivé většině případů ležet ladem.

Mapy můžeme instalovat přímo do přístroje - k dispozici je Flash paměť v podobě podobě iPAQ File Store), která má kapacitu 2 GB. iPAQ File Store se chová podobně jako USB disky nebo paměťová karta, jen s tím rozdílem, že není výměnný.

Pokud dáme přednost navigaci na SD kartě a vnitřní paměť si necháme pro další soubory, na horní hraně najdeme SD I/O slot, do kterého můžeme vložit paměťové karty MMC a SD. Vyzkoušeli jsme kartu s kapacitou 2 GB, se kterou si přístroj bez problémů poradil.

Pokud bychom měli zmínit nějakou slabinu tohoto přístroje, pak by to byl zřejmě displej. Ne, že by byl nějak špatný, je spíše průměrný. Pro práci v PDA prostředí ještě celkem dostačující, ale při použití jako navigace bychom přece jen ocenili o něco větší rozměry, a nakonec i rozlišení. Přístroj používá standardní Windows Mobile rozlišení 320 x 240 bodů a na displeji s úhlopříčkou 3,5“ jsou pak některá softwarová tlačítka poměrně malá. Trochu zklamáním bylo pouhých 64 tisíc barev, když už většina mobilů zvládne řádově více. Jinak je displej ale poměrně kontrastní a dobře čitelný, ostatně vysoký kontrast je silnou zbraní iPAQů již od počátku.

Při použití testovaného Be-on-road se tak dal sice přístroj ovládat prstem, ale zejména lidem s tlustšími prsty to přece jen může dělat trochu problémy – a podívejte se na fotky, jak je na tom autor. Přesto jsem se v drtivé většině případů při navigaci obešel bez stylusu. To je samozřejmě daň za to, že software se snaží nabídnou na obrazovce co nejvíce voleb. Zkrátka trochu větší displej a bylo by po starostech.

Velká škoda, že výrobce opomněl integrovat RDS-TMC přijímač, už i v Česku jsou totiž dopravní informace na tomto kanále k dispozici (alespoň někde) a ve velkých městech je plánování trasy s ohledem na aktuální dopravní situaci přímo vysvobozením.

Mapy – solidní střední třída

Nyní se trochu posuneme od samotného přístroje k mapám Be-on-road. Jak už jsme se zmínili na začátku, do přístroje si můžete vybrat libovolnou mapu podle libosti. My jsme přístroj k recenzi získali od společnosti Aponia spolu s DVD Be-on-road 2 Europe. Druhá verze učinila oproti předchozí znatelný krok kupředu. Přesto je nutno říci, že Be-on-road nepatří k úplné špičce.

Ne, že by nějak výrazně zaostávaly mapové podklady. Samotné mapy jsou poměrně hodně aktuální a na mapě najdeme i relativně nové silnice a odbočky. I mimo Prahu je pokrytí poměrně dobré, vyzkoušeli jsme jízdu po severních a západních Čechách a ve všech případech jsme dojeli do cíle. Trochu nás mrzelo, že navigace podle orientačních čísel je k dispozici jen pro krajská města a ještě nekompletně.

V jednosměrkách v centru Prahy nás občas navigace posílala v opačném směru, podobný problém mají ale i někteří konkurenti. Zdá se, že problém bude v podkladech. Nicméně, na tento problém jsme nenarazili nijak často. Poloha automobilu se na mapě zobrazovala také poměrně přesně a odchylka od skutečné polohy se pohybovala v drtivé většině případů v jednotkách metrů. Snad jen překreslování šipky označující polohu by mohlo být o něco plynulejší. Trochu větší komfort bychom ovšem uvítali při nastavování parametrů trasy.

Oproti většině konkurenčních programů nabízí Be-on-road poměrně málo voleb. Zcela chybí stále populárnější ekonomická trasa, a tak musíme volit mezi trasou nejkratší, která nás vede často obtížně průjezdnými malými uličkami, nebo nejrychlejší, která zase znamená mnoho kilometrů navíc, často s diskutabilním výsledkem.

Hlasová navigace je k dispozici přirozeně včetně češtiny a to dokonce v ženské i mužské variantě. Můžete si tedy vybrat. Pravda je, že Be-on-road patří k „ukecanějším“ programům, což může někomu vadit. Alespoň já osobně zastávám názor, že jet rovně dokáže i opice a navigace mě na to nemusí upozorňovat 300 metrů předem. Pravda ale je, že jsou na trhu i mnohem ukecanější stroje. Možná bychom ocenili také hlasitější reproduktor, což je ale výtka spíše k výrobci přístroje. Naopak Be-on-road by mohl nabídnout automatickou regulaci hlasitosti podle rychlosti.

Také volby použití silnic se omezují na jediné tlačítko omezující placené dálnice. To je přece jen dnes trochu málo. On je vůbec Be-on-road k nám šťouralům poněkud macešský. Trochu nám chyběla možnost nastavit si vzhled displeje. Navigační šipky se zobrazují po levé straně, spolu s údaji o vzdálenosti do následující odbočky, aktuálním čase, a také o čase a vzdálenosti do cíle. V pravém horním rohu se pak zobrazuje aktuální rychlost.

Je ale pravda, že právě tahle jednoduchost může být pro některé uživatele důvodem, proč si Be-on-road pořídit, nebude je zatěžovat zbytečnostmi. Mapy nabízejí 2D i 3D pohled, i když komfort 3D zobrazení přece jen za konkurencí trochu zaostává - jde ale o čistě subjektivní pocit. V každém případě se ale podle Be-on-road jezdit dá, a skoro bych si vsadil, že se najde hodně uživatelů, kterým právě tohle prostředí bude připadat nejlepší.

Nadupané PDA

Jak už jsme prozradili v předchozím textu, je celý přístroj postaven na Windows Mobile, konkrétně jde o verzi 5.0 Premium Edition for PocketPC. Na trhu už je i nová verze 6.0 a tak se určitě brzy dočkáme i této varianty. Uvnitř přístroje tepe procesor Samsung SC32442, taktovaný na 400 MHz, který spolu s poměrně velkou pamětí zabezpečuje celkem svižné odpovědi na požadavky uživatele.

Příjemná je integrovaná Wi-Fi (standardy b/g), a také Bluetooth. Přístroj je osazen Li-Ion baterií s kapacitou 1 700 mAh hodin, která nabízí poměrně slušnou výdrž. Při běžné práci (bez používání navigace) vydržel přístroj zhruba dva až tři dny. To je slušný průměr. Navíc baterii si na rozdíl od některých jiných iPAQů můžeme sami vyměnit a v nabídce volitelného příslušenství je i doplňková baterie.

Rozměry HP iPAQ rx5900 jsou pak naprosto standardní – 120 x 76 x 16 mm – a zejména poměrně malá tloušťka je pro nošení velice příjemná. Také váha 149 gramů je v této kategorii spíše lepším průměrem.

Díky poměrně slušné konektivitě je iPAQ rx5900 docela dobrým řešením i pro mobilní kancelář. V jeho základní výbavě totiž najdeme kompletní Pocket Office, takže můžeme pracovat s e-maily i s wordovými dokumenty či excelovskými tabulkami. Pokud využijeme některý z dostupných Wi-Fi přístupových bodů, je práce s internetem docela svižná. Přirozeně nechybí ani Internet Explorer, který vypadá mnohem lépe při použití na šířku.

Kompromis, který se podařil