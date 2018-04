Více čísel různých operátorů na jedné SIM? Žádný problém...

Používání více karet SIM není v České republice ničím zvláštním a zejména u majitelů předplacených karet se jedná spíše o pravidlo než výjimku. Důvod je prostý – s více kartami SIM se dá v některých případech znatelně ušetřit za telefonování. Problém je ale v jistém nepohodlí – musíte nosit více mobilních telefonů nebo před výhodnějším hovorem vyměnit kartu SIM, což opotřebovává karty i telefon. Nyní existuje možnost, jak tyto nepříjemnosti obejít – nechat si naklonovat karty SIM a všechny je uložit na jednu kartu, kterou budete mít v jednom telefonu.

Řešení se jmenuje Gold Wafer Card nebo Silver Wafer Card. Na tyto karty si můžete uložit kopie karet SIM libovolného operátora (4 karty pro Gold, 8 pro Silver) a originální karty můžete mít uložené na bezpečném místě a neobávat se o jejich ztrátu. Výběr karty (a tedy telefonního čísla), ze které chcete volat, se provádí zadáním kódu PIN. Pro každou uloženou kopii karty totiž musíte mít jiný PIN. Takže když zadáte kód například 1002, aktivuje se SIM pro Eurotel, kód 1007 vám vybere jako aktivní kopii karty Oskara. Změnu operátora (karty) nemůžete provádět za chodu telefonu – musíte ho vždy vypnout a při zapnutí zadáním PINu zvolit kartu. Je tedy logické, že hovory můžete příjímat jenom na to telefonní číslo, které máte právě aktivní.

Při používání Gold/Silver Wafer karet musíte počítat s několika omezeními. Na Gold kartu se vejde jen 31 položek telefonního seznamu a jedna textová zpráva. Je to málo, ale telefonní seznam i textovky máte přístupné ze všech karet. Na Silver kartu máte pro každou kopii karty SIM k dispozici 219 až 250 položek v telefonním seznamu a 20 až 42 textových zpráv – kapacita záleží na naprogramování karty. Mnohem větší omezení je ale v tom, že vám nebudou fungovat žádné SIM toolkitové aplikace – různá SMS infa, GSM bankovnictví, Navigátory či Juice. Není také možné klonovat karty Go (přesněji, klonovat jde, ale z takových karet se nedá volat, dají se jenom přijímat hovory) a problémy mohou nastat i s některými kartami Twist (s těmi nejnovějšími) a kartami SIM Oskara, pro které je aktivována služba AoC (Advice of Charge, informace o ceně hovoru). Tato služba se ale dá deaktivovat - pak by i kopie Oskarových karet měly fungovat bez zjevných problémů.

Karty Gold vám nemusí fungovat ve všech mobilních telefonech. Podle zkušeností jsou bezproblémové Nokie a dobré zkušenosti jsou i s některými Motorolami, naopak za problémové se považují Ericssony, Siemensy a Alcately. Neplatí to však pro všechny modelové řady od těchto výrobců. Problém je v tom, že některé výpočetní operace v kartě Gold trvají déle, než mobil očekává. A pokud nedostane dostatečně rychle odpověď, kartu jednoduše odmítne. Silver karty už by se měly rychlostí svých výpočtů blížit klasickým kartám SIM a neměly by tak s nimi být problémy s velkými prodlevami. Jenže tyto karty mají zase příliš široký dotykový konektor, takže některé plochy nemusí přesně odpovídat konektorům v mobilech, a proto může docházet k problémům v komunikaci mezi kartou a mobilem i z tohoto důvodu.

Karty SIM si můžete naklonovat a zkopírovat na Gold/Silver karty i sami, pokud máte odpovídající čtečku, software a prázdnou Gold/Silver kartu. Mnohem jednodušší je využít služeb někoho, kdo už má zařízení a zkušenosti. Klonování SIM a vytváření karet s více telefonními čísly nabízejí především firmy a osoby zabývající se odblokováním mobilů – mají k této problematice nejblíže. Postup je takový, že přinesete karty SIM, které chcete zkopírovat na jednu kartu, a za přibližně dva až tři dny si přijdete pro hotovou kartu. Tato doba je zapříčiněna časem potřebným ke zjištění informací z karty SIM. Karty T-Mobile se analyzují i 18 hodin; karty ostatních operátorů je potřeba číst přibližně 4 až 5 hodin. Před tím, než si necháte zkopírovat SIM T-Mobile, si ji nechejte vyměnit za novou. Tyto karty totiž mají limit 90 tisíc autorizací. Při čtení karty pro potřeby klonování se v extrémním případě provede přibližně 60 tisíc autorizací, což by u starších karet vedlo k překročení limitu a zablokování karty.

Mějte na paměti, že osoba, která provádí analýzu karty a kopíruje ji na Gold/Silver kartu, získá všechny potřebné informace k naklonování karty kdykoliv v budoucnu. Proto si vybírejte, komu své karty SIM svěříte. Dá se předpokládat, že větší firmy, které se živí odblokováním a klonováním, si dají pozor na to, aby kvůli několika korunám, které získají zneužitím informací, přišly o pověst a zákazníky. Ale na druhou stranu, nedá se říci, že každý nováček v oboru, který nemá dlouhodobé zkušenosti, automaticky zneužije vaše telefonní účty. To nejjednodušší a nejlepší, co před zkopírováním karet SIM můžete udělat, je zeptat se ve svém okolí na zkušenosti s vybranou firmou a přečíst si několik internetových diskusí a konferencí, kde se lze dozvědět dost zajímavých informací.

Pokud už se vám stane, že si někdo vaši kartu naklonuje, nepropadejte panice. Vezměte originální kartu SIM, zajděte k operátorovi a nechte si ji vyměnit. K nové kartě nebude mít zloděj údaje a starou operátor deaktivuje (kredit vám samozřejmě zůstane). Dá se ale předpokládat, že až na pár výjimek si zneužití údajů nikdo nedovolí (jde už totiž o klasický trestný čin). Nicméně platí, že opatrnosti – zvláště když jde o vaše peníze – není nikdy nazbyt.

Nejdůležitější zpráva na konec – i když zatím není jisté, nakolik je používání Gold/Silver karet legální a v souladu se všeobecnými podmínkami operátorů (nejspíše není), je zřejmé, že mobilní operátor nemá prakticky žádnou možnost, jak zjistit, že nepoužíváte originální kartu SIM. A i kdyby měl podezření, vždy budete mít originál, který můžete kdykoliv vložit do telefonu, a s touto sestavou pak úspěšně reklamovat jakýkoliv postih od operátorů. Kdyby vám v hypotetickém případě zablokoval hovory kvůli podezření z používání Gold/Silver karet, hrozila by mu pokuta od ČTÚ poté, co naklonovanou kartu uložíte na čas do šuplíku a s tou pravou a telefonem v ruce podáte stížnost k našemu regulačnímu orgánu.

Ještě než se rozběhnete někam s hrstí karet SIM a požadavkem na zkopírování na Gold/Silver kartu, rozmyslete si dobře, jestli oželíte problémy a budete těžit z výhod, nebo jestli vám toto řešení nestojí za námahu a vynaložené prostředky. Software pro Gold/Silver karty se v tuto chvíli poměrně rychle vyvíjí, a tak je pravděpodobné, že v budoucnu budou současné problémy odstraněny – vyberte si proto někoho, od koho můžete očekávat, že vám za pár měsíců Gold/Silver kartu upgraduje.

Rádi bychom poděkovali společnosti SF2 – mobilní komunikace, která nám umožnila pořídit fotografie a spolupracuje s námi na redakčních testech Gold/Silver Wafer karet.

Více technických informací o Gold/Silver Wafer kartách přineseme v nejbližší době. Karty totiž podrobujeme intenzivnímu a dlouhodobému redakčnímu testování. O dalším vývoji schopností karet a možnostech klonování vás budeme průběžně informovat.