Více čísel a více operátorů na jedné SIM kartě

Již dlouhou dobu se vyrábějí SIM karty, které jsou schopné pojmout dvě čísla, ovšem pouze v rámci jediného operátora. V České republice zatím žádný operátor tuto službu nenabízí, i když Eurotel by ji měl zavést již brzy. Nyní je však k dispozici ještě zajímavější varianta takové multičíselné SIM karty. Společnost Bluefish přišla s technologií, která umožňuje mít na jediné kartě několik čísel od různých operátorů. Přepínání mezi nimi by měl zvládnout snadno každý uživatel, protože telefon se ho jednoduše po zapnutí zeptá, které číslo má použít. Za běhu by se měla změna provádět pomocí SIM Toolkitové aplikace.

Na této kartě je možné uchovávat několik sad čísel, která jsou unikátní pro každé číslo v GSM sítích. Jde o IMSI (International Mobile Subscriber Identity) a takzvaný klíč Ki (Subscriber Authentication Key), s jejichž pomocí se telefon do sítě hlásí a komunikuje s ní. Technologie firmy Bluefish umožňuje mít na jedné kartě více variant těchto čísel pro různé sítě.

Výhodou je, že takováto SIM karta může fungovat s dnešními mobilními telefony, není tedy třeba žádné speciální součástky. Jistá úprava je však přeci jen nezbytná. Mobil si s více čísly různých operátorů neporadí, pokud to nebude podporovat jeho softwarové vybavení. Proto je nezbytné před použitím vícečíselné karty v telefonu nahrát nový firmware s podporou přepínání čísel.

Mezinárodní operátoři zaplesají



Velcí telekomunikační giganti, celoevropští operátoři, kteří mají v několika zemích své sítě, budou mít z této technologie radost. Svým zákazníkům totiž mohou místo roamingu nabídnout kartu, na které najdou i čísla pro ostatní sítě stejného operátora v Evropě. Uživatel se tedy při přejezdu hranic nebude pomocí roamingu přihlašovat přes své domácí číslo do některé sítě, ale přepne si identitu na kartu místního operátora. Pro společnost provozující sítě je tento způsob výhodný tím, že oproti roamingu zaručuje přihlášení právě k jejich síti a žádné jiné. Zákazníci zas budou tuto variantu rádi využívat, protože jim zaručí dobré ceny i mimo domovinu.

Bude se nám to hodit



Ovšem využití této technologie netkví jen v možnosti mít v kartě více operátorů z různých zemí. Stejně užitečné může být spojení dvou nebo i více čísel od jiných domácích provozovatelů sítě. Když tedy dostanete od firmy číslo, nebudete se muset rozloučit se svým starým telefonem, jednoduše si dáte oba na jednu SIM kartu. Máte tedy ještě větší volnost ve volbě svého osobního čísla, protože nemusíte mít stejné jako společnost, která vás zaměstnává. V současnosti je totiž možné mít na kartě dvě čísla jedině v případě, že obě patří stejnému operátorovi.

Technologie od firmy Bluefish také pomůže notorickým měnitelům karet. Ti si sice mohou již dnes pomoci adaptéry pro více SIM karet, ale ty vyžadují vypnutí telefonu pro přepnutí z jednoho čísla na druhé. Navíc se najdou i tací „karbaníci“, kterým nestačí ani adaptér na dvě či tři karty. Pro ně bude multičíselná SIM karta pravým požehnáním.