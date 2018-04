"...Víc než slova, víc než SMS..." "...Co slova neřeknou..."

Jako první na světě EUROTEL představuje unikátní sadu GO STAR s jedinečným mobilním telefonem Philips Savvy

Česká republika je první zemí na světě, kde mohou majitelé mobilních telefonů zasílat obrazové textové zprávy! Od 6. dubna 1999 tak mohou noví GO zákazníci díky společnosti EuroTel využívat nového fenoménu v oblasti mobilní komunikace!

Se sadou GO STAR s mobilním telefonem Philips Savvy mohou totiž jako první na světě odesílat a přijímat obrazové textové zprávy. S novou sadou GO STAR získává mobilní komunikace nový rozměr, neboť GO STAR obsahuje první mobilní telefon s obrazovými SMS zprávami - "GO SMAJLÍKY". Majitelé sady GO STAR objeví nový způsob komunikace: beze slov prostřednictvím obrázků.

Sada GO STAR obsahuje elegantní přístroj Philips Savvy, který pracuje ve standardu GSM 900, vyniká příjemným ergonomickým tvarem a váží pouhých 140 gramů. Při rozměrech 129x48x24mm je ideálním kapesním telefonem, který poskytuje výkonné a spolehlivé služby. Další předností mobilního telefonu Philips Savvy je jeho snadné ovládání, rychlý přístup k funkcím mobilního telefonu, přehledná nabídka MENU/operátorské MENU, nabídka českého jazyka pro komunikaci s mobilním telefonem, nabídka volitelného příslušenství, podpora 20 různých vyzváněcích tónů včetně speciálního GO vyzvánění a především exkluzivní možnost přenosu speciálních obrazových SMS zpráv - "GO SMAJLÍKŮ"! Paměť mobilního telefonu Philips Savvy obsahuje 28 různých "GO SMAJLÍKŮ".

Novou sadu GO STAR je možné zakoupit ve dvou atraktivních barvách - černá a žlutá. Základní balení obsahuje Transceiver + anténu, baterii NiMH 700 mAh, cestovní dobíječku (EU standard), návod k obsluze mobilního telefonu a navíc kožené pouzdro. Sadu GO STAR zájemci získají v exkluzivním balení s holografickým potiskem spolu s GO kartou a GO kuponem v hodnotě 500,- Kč za 7.995,- Kč.

"Nabídkou obrazových textových zpráv EuroTel opět prokázal, že patří mezi přední operátory nejen v České republice, ale i na světovém trhu mobilních komunikací," dodal Ed Kingman.

EuroTel nabízí zákazníkům nejlepší hodnotu a nejvyšší kvalitu služeb na trhu. Proto poskytuje těm zákazníkům, kteří chtějí telefonovat, aniž by byli vázáni smlouvou či pravidelnými měsíčními poplatky ideální řešení v podobě předplacené služby GO.

Jednou z mnoha výhod služby GO je, že si zákazník může kdykoliv a zdarma zkontrolovat zbývající částku pro volání přímo na displeji mobilního telefonu. GO zákazníci mohou navíc od poloviny února letošního roku bez jakýchkoliv aktivačních nebo jiných poplatků využívat služby GO SMS neboli zasílání Krátkých textových zpráv. Po odeslání GO SMS zprávy se aktualizovaný stav kreditu na displeji objeví během cca 15 minut.

Další unikátní výhodou je že, zákazník využívající službu GO navíc obdrží textovou zprávu o výši částky a času odečtení částky za odeslané GO SMS ze zbývajícího kreditu. GO SMS zprávy je možné odesílat jak v rámci sítě GSM společnosti EuroTel, tak zákazníkům jiných operátorů, včetně zahraničních.

GO zákazníci tak nyní mohou v plném rozsahu využívat informačních služeb společnosti EuroTel, jako například: GSM InfoText, SMS Reminder a SMS Plus. Ceny za tyto služby se řídí podle platného ceníku služeb.

EuroTel Praha, spol. s r.o., je společným podnikem SPT TELECOM, a.s., (51 %) a Atlantic West B.V. (49 %). Atlantic West B.V. je společností se shodným podílem Bell Atlantic (NYSE:BEL) a MediaOne International, která je součástí MediaOne Group (NYSE:UMG).

Praha, 06.04.1999

Pro další informace, prosím, kontaktujte :

EuroTel Praha, spol. s r.o.,

Iva Taťounová

Tel.: 02/6701 1193, Fax: 02/6701 1195