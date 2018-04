Víc místa v Palmu - Nový Zaurus - a další aktuality

PowerOne Finance - další multiplatformní produkt

Tvůrce profesionální finanční kalkulačky PowerOne Finance - firma Infinity softworks připravila svým uživatelům dvě překvapení - jednak zbrusu novou verzi PalmOS verze programu (4.0) a rovněž novou verzi pro PocketPC počítače.

Cena $59,95 je sice dost vysoká, ale kalkulátor nabízí velmi mnoho funkcí i ve srovnání s dražšími specializovanými kalkulačkami HP19, HP17 a HP12. Protože nás tato problematika docela zajímá, přineseme vám aktuální srovnání současných finančních kalkulátorů ještě během tohoto léta!

Addition4Palm 1.1 - obavy se naplnily

Bohužel se naplnily obavy a polooficiální informace uživatelů, kteří se stali tak trošku nechtěnými betatestery spreadsheetu Addition4Palm - vývojáři tohoto produktu koupili bývalý freeware nedodělaný spreadsheet Abacus, mírně jej přepracovali a nabízejí jej za $19.95.

Mezitím, pochopitelně, stáhli původní Abacus z downloadových serverů :-(

Sharp představil nové PDA - SL-A300 Zaurus

Sharp to myslí s expanzí v PDA branži smrtelně vážně a důkazem je nové PDA s XScale procesorem Zaurus SL-A300. Handheld je zatím určen pro trh v Japonsku, má procesor Intel XScale PXA210 200 Mhz, 64MB SDRAM, displej TFT 240 x 320 pixelů, 65.536 barev, slot SD, Li-Ion baterie, Rozměry jsou 70 x 113 x 12,5mm, váha 120 gramů.

Vestavěné programy zahrnují škálu základních PIM aplikací (diář, úkoly, adresář), program na poznámky (i kreslené), email, hodiny, kalkulátor, světový čas a audio program. Samozřejmě i spousta nastavovacích a systémových utilit. K tomu navrch Hancom MobileWord a MobilSheet, Jeode Java.

Bezdrátová klávesnice v US obchodech

Očekávaná klávesnice PocketTop, kterou díky IrDa spojení byste měli mít "napořád" (i po výměně handheldu), se v počtu asi 60 tisíc kusů dostává do prodejen v USA. Cena je "slíbených" $119 - tedy poměrně dost, proslýchá se ale, že by mohla jít až někam k $80 (vše zřejmě záleží na první poptávkové vlně).

Máte málo místa v Palmu?

A už jste zkusili kompresní a dekompresní utilitu FlyZip XR? Můžete prý s ní až zdvojnásobit objem dat, která v Palmu uložíte (kompresní poměr je v průměru 2,32:1 a kompresní rychlost 30kB/vteřinu umožní zkomprimovat/dekomprimovat 100kB dat asi za 3-4 vteřiny.

Program šíří firma Datoru Drosibas Tehnologijas a stojí $19,95.

Jak zrychlit PPC2002 s XScale?

O problémech nových handheldů s XScale procesory se šušká na internetu už nějaký ten den. Jde o to, že PocketPC OS není optimalizován na procesory XScale a nové handheldy s těmito procesory nezaznamenaly ani s dvojnásobným taktem výrazný nárůst výkonu.

Microsoft i Intel mají pochopitelně zájem urychleně řešit - Intel uvádí, že úprava stávajících aplikací na XScale procesory povede až k 60% nárůstu výkonu nových handheldů. Problém ale možná vznikne u majitelů handheldů se staršími procesory, anebo tu budeme mít u WinCE platformy další verze programů (kromě MIPS, SH3 a ARM ještě XScale)?