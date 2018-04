Vibrační bondovka Jabra EarSet

Bondovská klasika…

Co mi vadí na klasických drátových bondovkách? Za prvé reproduktor mi neustále vypadává z ucha, i když si kolíčkem drát přichytím na klopu, a za druhé neustále podvědomě hledám mikrofon na drátu a snažím se mluvit "do něj", aby mě bylo slyšet (zvlášť u levnějších bondovek není citlivost mikrofonu moc dobrá).

…a bondovská inovace

Vibrační Jabra EarSet oba moje problémy řeší. Toto sluchátko má zajímavou technologii snímání: citlivý mikrofon je integrován v reproduktorové části sluchátka, mikrofon máte tedy umístěný netypicky u ucha. Jak je možné, že vás volaný slyší? Mikrofon má zesilovač a je velmi citlivý, zároveň omezuje vnější rušení. Kombinuje také zvukové a mechanické snímání (snímá vibrace z chrupavky). I když zakryjete vnější mřížku mikrofonu, volaný vás dobře slyší.

K mému prvnímu problému. Sluchátku není v uchu "uchyceno" pomocí molitanové botičky. Na jeho konci je speciální umělohmotný nástavec (říká se mu "gelový", obdobný je použit u Bluetooth sluchátka Jabra 200). Nástavec je anatomicky tvarován, zapadne do záhybů ušního boltce. Zvuk je pomocí trubičky veden přímo do ušního kanálku. Jaké má tento nástavec výhody? V uchu pevně drží, nevypadává. Utěsňuje ucho, tudíž nejsou slyšet okolní rušivé zvuky (nebo jen ve snesitelné míře). Hladký povrch "gelu" nedráždí ucho. V každé sadě jsou tři nástavce různých velikostí pro levé a pravé ucho, tedy celkem šest kusů.

Posledním prvkem sluchátka je ovládací tlačítko na šňůře. Slouží pro přijmutí a ukončení hovoru a dále pro aktivaci hlasového vytáčení u telefonů, které ho podporují.

EarSet se dodává pro Ericssony řady T a R, pro Nokie 5xx, 6xx, 7110, 32xx, 33xx, 82xx a 8850, pro Siemens C-25, C-35, S-25 a S-45 a také univerzální EarSet s konektorem jack 2.5mm.

Praktické zkušenosti – ó, ano!

Sluchátka jsme používali dlouhodobě s Nokií 6210 a se Siemensem ME45. Volající slyší i v opravdu hlučném prostředí (telefonovali jsme z ulice, z hudebního klubu – tam byla úroveň zvuku na hranici slyšitelnosti, přesto bylo rozumět). Sluchátko by se jistě hodilo i pro hůře slyšící lidi. V tichém prostředí bylo třeba hlasitost na telefonu dokonce ztlumit, zvuk byl velmi vysoký, až bolavý.

Gelový nástavec ucho utěsňuje, ale netlačí. Není problém mít sluchátko nasazené i více hodin (např. při cestě autem). Anatomicky tvarovaným gelovým nástavcem se Jabra chlubí právem – díky němu totiž sluchátko nepadá z ucha ani při prudkých pohybech. Ovšem nasazování bondovky se podobá zavádění "něčeho podivného" do ucha, alespoň zpočátku. Chvilku vám potrvá, než se naučíte nasadit sluchátko třeba za chůze. (Ještěže je zevnitř nástavce označení, které říká, pro které ucho je nástavec určen. Na stránkách Jabry se podívejte, že je to docela věda…)

Je příjemné, že i se sluchátkem máte volnost pohybu. Nijak nevadí, když zavadíte o šňůru, není na ní žádný mikrofon, který by takové ruchy snímal.

Také na opačné straně hovorů byl zvuk velmi dobrý. Pokud voláte z hlučného prostředí, příjemce hovoru hluk ve vašem okolí sice slyší (v našem případě hlasitou hudbu), ale vždy slyší i vás. Zvuk má na straně volaného zvláštní charakter, je čistý a srozumitelný, ale dost vysoký, trochu pisklavý.

Dobře provedené je i ovládací tlačítko. Je jednoduché, ale funkční, stiskem malého válečku vždy stisknete i velké tlačítko na něm. Hlasové příkazy fungovaly na Nokii 6210 dobře, se Siemensem ME 45 jsme měli horší zkušenost.

Praktické zkušenosti – ó, ne!

Nyní k negativům. Pokud si sluchátko nenasadíte správně, slyší obě strany hovoru zřetelné echo (mikrofon a reproduktor jsou opravdu blízko). To je ovšem otázka cviku. Horší je, že sluchátko zapadne do závitu ucha pootočením. Při tomto otáčení držíte sluchátko za onu "krychličku", z níž vystupuje rozšiřující se reproduktor. Při prvních pokusech o nasazení jsem se bál, abych reproduktor neutrhl. Je to konstrukčně citlivé místo, které je zároveň dost namáhané. Konektor, který připojuje mobil, mohl být vyřešen lépe: je v podstatě stejný, jako mají ty nejlevnější headsety. Výrobek nemá český manuál. Na obalu jsou sice popisné obrázky, ale pár slov o způsobu nasazování sluchátka v češtině by neuškodilo.

Kvalitní, tedy drahé

Jedná se o dobrý headset. V uchu drží, nejste omezeni v pohybu, sluchátko můžete mít nasazeno po dlouhou dobu, obě strany hovoru mají čistý zvuk. Největším negativem tohoto přístroje je bohužel cena. Stojí 1 195 Kč včetně DPH. V každém obchodě s příslušenstvím k mobilům koupíte bondovku za 100 až 160 korun. Pravda, telefonování nebude tak komfortní, brzo si budete muset koupit novou, ale přesto: málokoho tyto argumenty přesvědčí a koupí si bondovku za dvanáct stovek.

Za zapůjčení děkujeme společnosti GN Netcom.