VGA evoluce – Recenze komunikátoru E-Ten X500+

V době uvedení na trh patřil E-Ten X500 k těm nejlepším komunikátorům na našem trhu. A i po půl roce stále patří k absolutní špičce. U E-Tenu však neusínají na vavřínech a tak připravili inovovanou verzi své placky. E-Ten X500+ se tak stává špičkovým modelem v nabídce výrobce.

Katalog mobilů: Předchůdci X500+ - modely X500 a G500, oba s integrovaným GPS modulem.

Komunikátor s bohatou výbavou a výborným displejem

Nový model se od toho původního nikterak zásadně neodlišuje, přináší nový operační systém Windows Mobile 6 a především VGA displej. Pro majitele X500 jistě toto nebudou pádné argumenty k upgradu, obzvláště když upgrade na WM6 je pro tento E-Ten dostupný zdarma. Ale pro dosud váhající a nové zákazníky by mohl být VGA displej velikým lákadlem. Vzhled a konstrukce – černý švihák Nový model X500+ se od předchozího modelu na první pohled liší pouze použitou černou barvou vnějších krytů. A jinou odlišnost neobjevíme ani na pohled druhý. Nutno říci, že černá barva přístroji velmi sluší a vypadá o trochu lépe, než předchůdce. Naprosto nezměněny zůstávají i rozměry a hmotnost přístroje. Konkrétní hodnoty jsou tedy 113 x 59,5 x 15,5 milimetrů a 146 gramů. X500+ tak patří k těm menším zástupcům třídy komunikátorů a je stále vůbec nejtenčím komunikátorem s operačním systémem Windows Mobile. Zachováno samozřejmě zůstává i příkladné zpracování, stejně jako povrchová úprava soft-touch i v novém barevném provedení, takže přístroj velmi dobře sedí v ruce. Nikde nic nevrže a neskřípe, slícování jednotlivých částí je příkladné. Displej a ovládání – VGA je znát Teprve po zapnutí X500+ si všimnete výraznějších změn. Jednak se ohlásí nový operační systém Windows Mobile 6 Professional a pak si také hned na první pohled všimnete neobyčejně jemného displeje. Ačkoli se o rozlišení VGA ve Windows Mobile komunikátorech mluví již dlouho, teprve dnes se konečně nachýlila doba, kdy se s ním budeme setkávat daleko častěji. E-Ten X500+ je jedním z prvních přístrojů této vlny.



Jak jsme již napsali v recenzi HTC S710, operační systém Windows Mobile 6 se vzhledem oproti svému předchůdci příliš nezměnil. Hlavní změny se udály především pod povrchem systému, kde byla výrazně vylepšena správa paměti a rychlost běhu. A tak ačkoli má X500+ oproti předešlému modelu displej se čtyřnásobným počtem obrazových bodů, nepozorovali jsme žádné zpomalení běhu systému a jednotlivých aplikací, ačkoli se podobný jev dal očekávat.

Nutno podotknout, že hardwarově se krom displeje X500+ od modelu X500 rovněž nijak neliší, procesor Samsung taktovaný na 400 MHz, 128 MB RAM a 64 MB ROM zůstávají. Ani v novém operačním systému nechybí vylepšení od E-Tenu. K dispozici je tedy i třeba panel pro rychlé spouštění nejčastěji oblíbených programů přímo na Today obrazovce. Ten si můžete libovolně upravit a uspořádat.

Typickým kamenem úrazu E-Tenů, a jedním z mála míst, které musíme podrobit kritice, je oblast jednoručního ovládání přístroje. Je pravda, že E-Ten má hodně bohaté možnosti přizpůsobení ovládání, ale má to jeden háček. Chybí mu totiž pro Windows Mobile tak typické klávesy Start a OK. Jejich funkci si sice můžete namapovat třeba na jedno z tlačítek nahoře nad displejem, ale to není ideální.

Raději tak budete X500+, stejně jako všechny předchozí modely výrobce, ovládat pomocí stylusu a dotykového displeje. I když je pravda, že po jisté době nastavování je možné mnohé úkony vykonávat i bez nutnosti vytahovat pero.

Vraťme se ještě na chvíli k displeji. Jeho rozlišení, jemnost zobrazení a barevné podání jsou opravdu velmi neobvyklé. Po chvíli používání začnete VGA brát téměř jako samozřejmost. U displeje s tak velkou úhlopříčkou, konkrétně 2,8 palce, se již nebudete chtít vrátit k původnímu QVGA rozlišení. Trochu nemile nás však překvapila jeho horší čitelnost na přímém slunci. Vzhledem k tomu, že má E-Ten vestavěný GPS modul a dovozce k němu nabízí i balík map Destinator, očekávali bychom, že si výrobce na čitelnosti displeje dá více záležet, tak jako třeba Nokia v případě svého modelu 6110 Navigator. Používat se však navigace samozřejmě dá.

Baterie – stále dobrý výkon

Vzhledem k použitému displeji a baterii, která opět zůstala stejná, jako u předchozího modelu, se dalo očekávat, že výrazným způsobem klesne výdrž baterie. Jenže při našem testování jsme žádný podobný jev nezaznamenali a baterie o kapacitě 1530 mAh vystačila stejně jako u X500 na dva dny mírného používání s několika hovory a SMS zprávami denně.

Obzvláště při používání navigace klesá ukazatel stavu baterie poměrně rychle. Asi tříhodinová jízda vyčerpala zhruba 50% zásob energie. To je ovšem relativně slušný výkon a v oblasti přístrojů s vestavěným navigačním modulem se nemá E-Ten za co stydět. Opět si ale jen posteskneme nad tím, proč výrobci těchto smartphonů a komunikátorů ke svým produktům nedodávají alespoň obyčejnou nabíječku do cigaretového napáječe v autě.

Telefonování a zprávy – stále na špici

Windows Mobile 6 už ve standardu přinášejí aplikaci, která umožňuje pohodlné vyhledávání v telefonním seznamu a vytáčení čísel. Samozřejmostí je dále bohatý adresář. Zde nastupují již typická vylepšení E-Tenu, která například dovedou zajistit, že můžete téměř neznatelně volat přes síť Wi-Fi, pokud jste pochopitelně v jejím dosahu a máte zprovozněného Skype klienta, který je v přístroji předinstalován.

Nová verze Windows se ve verzi pro komunikátory stále standardně nenaučila vyzváněcí profily a filtrování hovorů. Obojí však E-Ten nabízí díky vlastním vylepšením, která rovněž známe již z předchozích modelů. Nezměněná je rovněž podpora všech čtyř pásem sítí GSM, podporu 3G přinese až některý z dalších modelů.

Organizace a data – vše opět při starém

Oblast organizace času a datových přenosů opět zůstává bez viditelných změn. Ostatně není vlastně proč. E-Ten má v tomto směru kompletní výbavu, tedy kromě podpory sítí třetí generace. Spolehnout se ale můžeme na technologii EDGE, jejíž přítomnost signalizuje patřičná ikona na displeji. Bluetooth ve verzi 2.0 a podporu Wi-Fi ve verzích b i g rovněž známe už z předchozího modelu.

Nový operační systém nepřináší ani změny v oblasti organizace času. Ostatně, kromě pár doplňkových funkcí Windows Mobile prakticky nic nechybí. Kvalitní kalendář, úkolovník, poznámky, hlasový záznamník a propracovaný budík jsou samozřejmostí. Stejně tak možnost plnohodnotné práce se soubory MS Word a Excel a možnost prohlížení prezentací z PowerPoint a PDF souborů.

Zábava a GPS – ani tady změny nečekejte

Kompletní výbava v zábavní oblasti rovněž zůstává zachována. Vše co operační systém nabízí opět zůstalo téměř nezměněno – jen v populární hře Bubble Breaker trochu prokoukly barvičky. Těšit se v případě X500+ můžeme i na podporu rádia.

Změn se dočkal vestavěný fotoaparát. Má sice stále rozlišení dva megapixely, ale disponuje automatickým zaostřováním a makro režimem. Nechybí ani přisvětlovací diody. Jenže jeho kvality jsme si v praxi příliš nemohli ověřit. U námi zkoušeného předsériového vzorku totiž fotoaparát zlobil a výsledné snímky nedosahují zdaleka ani kvalit jeho předchůdce. Dokonce se nám nepodařilo ani pořídit screenshoty z jeho aplikace. Ukázkové snímky vám tak tentokrát nenabídneme, věříme, že ve finální verzi bude vše v pořádku.

To GPS fungovalo naprosto bez problémů. O výdrži na baterie jsme již hovořili, stejně tak jako o trochu horší čitelnosti displeje na slunci. Chválíme však výtečnou citlivost vestavěného čipu SiRF Star III. První start zabere jen něco přes třicet sekund, při kterémkoli dalším spuštění je signál nalezen již zhruba do dvaceti sekund. To jsou opravdu výborné časy.

Distributor bude u nás model X500+ nabízet i s navigačním softwarem Destinator 6.1.1. Jeho výhodou je, že standardně nabízí kompletní mapové podklady celé Evropy. Trochu skeptičtí jsme však v případě pokrytí České republiky, Slovenska, Polska a dalších zemí našeho regionu. Destinator totiž používá mapové podklady Navteq, které nemají tak dokonale zmapovány města v těchto zemích. Silniční síť je ale pokryta kompletně. Navigaci ale zatím nezavrhujme, software podobíme důkladnému samostatnému testu.

Závěr – opět špička