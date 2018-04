Vezměte Palm a pojďte si zahrát hokej

Zpracování hokejů nepatří zrovna k vděčným tématům na PalmOS zařízeních. Omezené možnosti grafiky i rychlosti nedávají příliš šancí na ovládnutí herního trhu nějakými sofistikovanými věrnými simulátory. Několik zajímavých her tohoto typu se zde přesto vyskytuje.

MegaHockey 1.0

Zpravodajsky zmíním zajímavě graficky vyhlížející produkt firmy MegaSoft2000. Jde v něm o střelbu pukem na branku a hra je typickým důkazem toho, že krásná grafika není pro žádnou hru nejdůležitější.

Až se jí totiž pokocháte, začnete se samotnou hrou dost nudit. Program je shareware $12,95 a můžete jej odzkoušet po dobu 14 dnů, či pěti her.

Ultimate Table Hockey 1.72

Program byl dříve distribuován pod názvem Air Hockey a je přímým protikladem programu MegaHockey. Jejím autorem je Bryant Lee.Grafika taková nic moc, vlastně to ani žádný pořádný hokej není, ale ne a ne se jaksi od programu odtrhnout. (Varování ministryně zdravotnictví - tato hra je návyková a může způsobit těžký stupeň závislosti)

Princip je dost jednoduchý - na displeji ohraničeném černými okraji (=mantinely) a dvěma otvory (=brankami) ovládáte modré kolečko (=hokejka) a snažíte se do soupeřovy branky "dostrkat" červené kolečko (=puk). Pohybovat se můžete jen na své polovině (to platí i pro soupeře). Hra se ovládá stylusem. Výsledkem je neuvěřitelná strkanice, která vás strhne a občasná přerušení demoverze vás po chvíli hraní přinutí zjistit, kde se dá podobná geniální věc zaregistrovat... (Varování ministra financí - frustrujícím přerušením a ukončení skvěle hry nápisem "Get the Full version..." můžete dát vale registrací programu - stojí jen $5)

Hrát můžete proti Palmu, či proti kamarádovi přes infraport. (Varování ministryně školství: žáci a studenti pozor - nerozehrávejte hru během vyučování - ztratíte pojem o čase i studijních souvislostech). Nastavovat můžete globálně, či její jednotlivé komponenty (rychlost, strategie, reakci a tření - vše ve stupnici 1-5. Zahrát si můžete zápas i turnaj.

(A závěrečné varování ministra obchodu - před začátkem hraní ochraňte svůj displej krycí fólií. Věřte, že vím, o čem zde mluvím)

Air Hockey3D 1.1

Poslední hra v této kategorii je z produkce Paula Ellamse. Velmi hezky zpracovaná hra vám dá vybrat z mnoha nastavení - můžete volit rychlost hry, hru jednou/dvou hráčů, zvukové efekty, ovládání (ovládá se tlačítky i stylusem). Po volbě dovednosti vašeho oponenty se již pouštíme do hry.

Hra je 3D variantou hry TableHockey. Ten samý princip, jen v zajímavém 3D zobrazení vidíte jakýsi stůl i s ukazatelem skóre. Velmi zábavná hra má i variantu Block Break, která připomíná hru bourání zdi, či Breakout. Program stojí $8.