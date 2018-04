Někdo pašuje mobily do vězení. Vězni si fotí selfíčka na Facebook

Pašování mobilních telefonů není pro místní vězeňskou službu ničím neobvyklým, s takovými kontrabandy se potýkají všechny novozélandské věznice. Doposud se však patrně nestalo, aby vězňové použili mobily k něčemu jinému než ke kontaktům s vnějším světem.

V posledních měsících se ovšem podle aucklandského serveru 1 NEWS objevují na Facebooku ve skupině zaměřené na tetování také snímky od vězňů vykonávajících trest v jižní aucklandské věznici, kteří na nich ukazují svá tetování. Zkrášlování těla inkoustem není na Novém Zélandu ničím neobvyklým, jde o tradiční odkaz na původní maorské obyvatelstvo.

Vedení věznice po upozornění na tyto snímky letos v květnu provedlo rozsáhlé prohlídky. Zatímco od letošního ledna při nich bylo u vězňů nalezeno již pět mobilních telefonů, a to včetně opravdu miniaturních přístrojů, tak přístroj, který muži za mřížemi použili k pořízení a odeslání selfies, nebyl nalezen žádný.

Hlavní dozorce Neil Beales se domnívá, že inkriminovaný přístroj včas zničili sami vězni. Jenže co si mysleli dozorci v květnu, neplatilo v červenci. Na stránkách stejné skupiny se 6. července objevily nové snímky pořízené s největší pravděpodobností v jižní aucklandské věznici.

Vedení se podle Bealese snaží docílit stažení všech inkriminovaných snímků, ovšem vzhledem ke striktně nastaveným pravidlům Facebooku doposud neúspěšně.

Do této chvíle není jasné ani to, jakou cestou se telefony do věznice dostávají. Podle ředitele Mika Inglise totiž každá osoba, která do vězení vstupuje, prochází sérií prohlídek, při nichž jsou nasazeni i psi cvičení speciálně na vyhledávání mobilních telefonů. Vězni vracející se do věznice například z vycházek podstupují velmi důkladnou prohlídku.

Inglis upozornil, že každý vězeň, který se proviní proti pravidlům věznice, musí počítat s kázeňskými postihy a policejním vyšetřováním. Mimo to také zmínil, že se věznice snaží být vždy o krok napřed před pašeráckými gangy, které se snaží najít každou skulinku v bezpečnostních procesech věznice.

Během vyšetřování vzniku vězeňských autoportrétů vyšetřovatelé získali mimo jiné informaci, že by se na pašování měli podílet sami vězeňští dozorci. Ačkoli jsou vyšetřovatelé na takové závěry opatrní, připouštějí, že některá tvrzení se mohou zakládat na pravdě.