Přebytečná energie z věží mobilních operátorů zachraňuje životy

Mobilní trh v rozvojových zemích zažívá nevídaný rozmach. Operátoři tak pro lepší pokrytí území mobilním signálem budují ve vybraných oblastech telekomunikační věže, které je však kvůli častým výpadkům dodávek elektrické energie nutné pohánět záložními generátory či solárními panely. Ty však produkují více energie, než je k provozu věží potřeba.

S nápadem, jak tuto přebytečnou energii využít, přišli v roce 2010 Harvey Rubin, specialista na infekční nemoci z filadelfské University of Pennsylvania, a studentka Alice Conantová z claremontské soukromé školy Harvey Mudd College. V projektu Energie pro zdraví využili tuto energii k provozu chladících zařízení pro vakcíny a další životně důležité léky. Praktické testování probíhalo v deseti nemocnicích na území tropického Zimbabwe. "Co je pozoruhodné, je rychlost, s níž se nápad ujal," pochvaluje si projekt Rubin.

Chladničky na vakcíny jsou v některých případech umístěny v úkrytu přímo pod věží, případně v její bezprostřední blízkosti. Informace ze senzorů uvnitř chladicích zařízení pak dostávají jejich správci prostřednictvím svých mobilních telefonů. Ve stadiu plánování jsou obdobné projekty také ve vybraných nemocnicích v Indii a v Keni.

Ulevit se tak v budoucnu může i dalším nemocničním zařízením, které trápí časté výpadky elektrické energie. Personál Morgensterské nemocnice v zimbabwské provincii Masvingo má již starosti s provozem chladících zařízení vyřešen. Dosud bylo při výpadku nutné kvůli nespolehlivosti záložních generátorů převážet vakcíny do téměř 30 kilometrů vzdáleného města Masvingo. To je ale v tropické zemi sázkou do loterie.