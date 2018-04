Vexed v2.0 - nová verze oblíbené logické hry

V čem tkví úspěch Logická hra se základním úkolem řešit jednoduché hádanky, obdařená pěknou grafikou a především extrémně vysokou hratelností. Tak by bylo možné v krátkosti charakterizovat hru Vexed určenou pro počítače Psion. Nejen samotný námět z ní však udělal velký hit - nekupte jí, když je zadarmo! Autorem hry Vexed je Ewan Spence a skupina programátorů ze softwarové dílny FreEPOC. Vexed překvapí již při instalaci - málokterá instalace pro Psion má totiž více jak 1 MB. Neméně náročná je hra i po spuštění. Důvodem větších nároků na paměť je grafika hry, která nepostrádá několik velkých bitmapových obrázků. Jazykem hry je angličtina, domluvit se však bez problému lze i rukama, neboť ovládání přes dotykovou obrazovku je vcelku intuitivní. Jak hrát Rovněž základní princip hry je jednoduchý. V každém kole se nachází několik kamenů různého typu (každý typ je zastoupen nejméně dvakrát) a úkolem hráče je všechny tyto kameny z hracího pole odstranit. Jak to provést? Dva kameny stejného typu zmizí, jakmile je přisunete k sobě. Podobně lze zneškodňovat i tři, či dokonce čtyři kameny najednou. Kameny přitom smíte posunovat pouze vlevo a vpravo, o pohyb ve vertikálním směru se postará gravitace. První kolo slouží spíše k osvojení ovládání, v dalších kolech však brzy zjistíte, že není vše tak jednoduché, jak se zprvu jevilo.

K ovládání slouží téměř výhradně dotyková obrazovka, takže kameny po hracím poli přetahujete systémem drag&drop. I když je toto ovládání docela přímočaré, uvítal bych, kdyby bylo možné hrát i pomocí klávesnice, což ani současná verze bohužel nenabízí. Novinkou je však funkce Undo, která vrátí poslední tah, takže nemusíte hru resetovat pokaždé, kdy omylem posunete nesprávný kámen.

Abyste mohli postoupit do dalšího kola, musíte nejprve zdolat kolo aktuální, a to je často velmi deprimující úkol. Vracet se k předcházejícím kolům možné je, přeskakovat některé úrovně však nikoli. V tomto bodě přinesla nová verze drobné vylepšení - pokud se rozhodnete v některém kole kapitulovat, stačí to e-mailem oznámit FreEPOCu a na oplátku vám přijde kód, který vyřeší "neřešitelné" kolo za vás. To je tedy poslední řešení pro ty nejfrustrovanější hráče.

A když ani to nestačí

Opačným problémem pro některé jedince (a jsem hrdý na to, že k nim také patřím) byl u předcházející verze hry deficit úrovní. Zkrátka - jak už jednou podlehnete vášni zdolávat i ty nejobtížnější kola, ať to stojí, co to stojí, nespokojíte se po nějaké šedesáté úrovni s rádoby potěšujícím prohlášením "Gratulujeme, vaše dobrodružství je u konce" (= "Nic více pro vás nemáme, jděte si teď hrát zase s něčím jiným..."). Autoři naštěstí vyřešili i tento nedostatek, a to celkem bravurně. Do hry Vexed si totiž nyní můžete doinstalovávat další "balíčky" úrovní a libovolně mezi nimi přepínat. V instalačním archivu hry se ukrývá balíček s původními šedesáti koly, dalších 8 balíčků je možné stáhnout přímo z FreEPOCu. Přídavná kola jsou opět stupňovaná od těch lehčích k náročnějším, některé balíčky však nabízejí pouze "nejtěžší a ještě těžší" kola, která vám zajistí zábavu na opravdu hodně dlouhou dobu. Ostatně sám název posledního balíčku Impossible pack (Nemožný balíček) mluví sám za sebe...

Kromě základního ovládání nabízí i hra i další funkce: k přecházení mezi jednotlivými koly a zapamatovávání konkrétní pozice v rámci jednoho kola nově přibyly i funkce pro zjištění počtu zbývajících kamenů dle jednotlivých typů či zobrazení pouze vybraného typu kamenů na hracím poli (po stisknutí Ctrl a klinutí na daný kámen - nefunguje však s českým rozložením klávesnice). Za zmínku stojí také několik možností nastavení a dostatečně obsáhlá nápověda.

Verdikt

Vexed je opravdu povedená hra, za což vděčí především svému námětu. Vhod přijde nejen pro využití ztrátového času, ale i pro krácení velmi dlouhých chvil. Nová verze přinesla řadu vylepšení, z nichž za nejlepší považuji možnost doinstalování dalších úrovní. A třebaže i ve hře Vexed bych našel několik věcí, které by stály za vylepšení, nic to nemění na faktu, že Vexed si právem zaslouží svůj úspěch.