Většinu bank už můžete ovládat z mobilu

Zatímco ještě před dvěma roky nabízel GSM bankovnictví pouze RadioMobil, a to jen se dvěma bankami, dnes má možnost ovládat bankovní účet z mobilu více než pět milionů uživatelů sítě Eurotel a Paegas. Vybrat si mohou z nabídky pěti nejvýznamnějších bank; další se na GSM banking připravují.

Co to je GSM bankovnictví

Za GSM bankovnictví je možné označit několik způsobů přístupu k bankovnímu účtu z mobilu. Můžete použít wapový prohlížeč, můžete s bankou komunikovat textovými zprávami, můžete si do banky zavolat. My však budeme za GSM bankovnictví považovat SIM toolkitovou aplikaci.

SIM toolktiová aplikace se ovládá přímo z menu mobilního telefonu. Když vložíte do mobilu kartu SIM s GSM bankovnictvím, přibude vám nová položka (Paegas Menu nebo Eurotel). Umístění položky záleží na telefonu - Ericssony ji mají v Doplňcích, Nokie ji mají přímo na konci standardní nabídky.

Výběrem položek v menu GSM bankovnictví můžete provádět standardní bankovní operace, jako jsou příkazy k úhradě, zakládání termínovaných vkladů nebo zjišťování zůstatku a pohybu na účtu. Přístupné jsou i další informace - třeba o aktuálních měnových kurzech nebo úrokových sazbách. Vždy však ale záleží na konkrétní bance, které služby svým klientům prostřednictvím GSM bankovnictví nabízí.

Výhody GSM bankovnictví pocítíte, když budete v časové tísni

GSM bankovnictví není oproti klasickému nebo internetovému vůbec levnější. Platíte totiž za každou odeslanou zprávu bance stejně jako za klasickou textovku (podle svého tarifu). Jenže z mobilu můžete bankovní účet ovládat kdykoliv. Třeba v jedenáct hodin večer, když si náhodou všimnete už týden nezaplacené faktury za telefon.

Zadat příkaz k úhradě přímo v menu mobilu navíc zvládne každý. Potřebujete vědět jenom to, komu a kolik chcete poslat (číslo jeho účtu). Žádné další údaje nejsou nutné. Navíc vedle telefonního bankovnictví je GSM bankovnictví jediné, které vám umožní zjistit aktuální zůstatek na účtu, i když stojíte před výlohou se zbožím, které si chcete koupit.

Jak funguje GSM bankovnictví

Když vyberete v menu GSM bankovnictví například položku Platba a zadáte všechny potřebné údaje (číslo účtu příjemce, částku, variabilní a konstantní symbol), aplikace na kartě SIM vytvoří zašifrovanou zprávu, kterou dokáže rozšifrovat jenom software v bance. Tuto zprávu SIM toolkitová aplikace odešle na speciální telefonní číslo, které patří právě bance.

Po celou dobu - od okamžiku zadání příkazu až do zpracování bankou - je zpráva šifrovaná. Nikdo se proto nemůže dostat k citlivým datům, jež se týkají vašeho bankovního účtu. Všechny zprávy, které dostanete od banky (například informace o zůstatku na účtu), jsou také šifrované. Přečíst si je můžete jenom po zadání speciálního kódu PIN (tzv. BPIN), který znáte jenom vy. Vytváříte ho totiž při aktivování bankovnictví na kartě SIM.

Pro koho je GSM bankovnictví?

Eurotel i RadioMobil umožňují používat GSM bankovnictví všem zákazníkům - tedy majitelům tarifních programů i předplacených karet. Když si kupujete nový tarif nebo předplacenou kartu, dostanete kartu SIM s GSM bankovnictvím u Eurotelu i RadioMobilu zdarma. Když chcete jenom vyměnit starou kartu za novou, zaplatíte 400 Kč za výměnu (s výjimkou eBanky, Union Banky a GE Capital v případě RadioMobilu, kdy dostanete kartu SIM zdarma).

V současnosti podporuje GSM bankovnictví pět bank. U Eurotelu to je eBanka a GE Capital Bank. V nejbližší době se k nim přidá i Raiffeisen Bank. Podle neoficiálních informací také probíhá intenzivní jednání o GSM bankovnictví mezi Eurotelem a Komerční bankou. RadioMobil má i díky své delší zkušenosti s GSM bankovnictvím ve svém portfoliu více bank. Je to především Česká spořitelna a ČSOB včetně bývalé IPB a Poštovní spořitelny. Dále mají zákazníci RadioMobilu na výběr Union Banku, eBanku a GE Capital Bank.

A co takhle dobíjení přímo z mobilu?

GSM bankovnictví nejsou jenom příkazy k úhradě a vklady na termínované účty. Eurotel přímo z mobilu umožňuje dobít kartu Go (Twist můžete dobíjet s GSM bankovnictvím GE Capital Bank). A nemusíte dobíjet jenom tu svoji, můžete ji dobít komukoliv. Za jeden měsíc můžete tímto způsobem utratit až 10 tisíc korun a to při dobití maximálně deseti telefonů v nejvýše dvaceti transakcích. Při dobití tímto způsobem navíc do 19. listopadu dostanete bonus ve výši 10 procent z dobíjené částky.

Totéž umožňuje i Český Mobil zákazníkům sítě Oskar, kteří mají současně platební kartu Komerční banky. Přímo z menu mobilního telefonu mohou dobíjet Oskarty nebo platit faktury za tarifní programy. Zákazníci Oskara mohou z mobilu i navyšovat zálohy na volání nebo na roaming. Český Mobil zatím nemá klasické GSM bankovnictví, pomocí kterého můžete převádět peníze komukoliv. Prostřednictvím této služby Platby z mobilu skutečně nemůžete dělat nic víc, než jsme popsali.

GSM bankovnictví má před sebou zřejmě růžovou budoucnost

Klasické SIM toolkitové GSM bankovnictví je další z řady aplikací, které jsou postaveny na základě mnohokrát odepisovaných textových zpráv. Podle všech optimistických prognóz jsme měli komunikovat s bankou nejdříve prostřednictvím wapového prohlížeče, po nástupu sítí třetí generace rovnou na internetu. Jenže textové zprávy se pro komunikaci s bankou používají pořád a třeba Česká spořitelna má stále velký počet zákazníků, kteří svůj bankovní účet ovládají jenom prostřednictvím SMS zpráv. A to i přesto, že může jít i o docela nebezpečný způsob komunikace s bankou.

V posledním půlroce navíc o SIM toolkitové bankovnictví začínají projevovat zájem i banky, které až dosud byly v přístupu k jinému než přepážkovému nebo telefonickému bankovnictví velmi konzervativní (Česká spořitelna, Komerční banka). Proto lze jednoznačně říct, že pořízením si karty SIM s GSM bankovnictvím rozhodně nic neztratíte - naopak, získáte pohodlný způsob ovládání bankovního účtu.

