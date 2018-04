Větší než jsme čekali - manažerská Nokia E60 v ruce

Nokia E60 je v reálu mnohem větší, než by se z produktových fotografií mohlo zdát. Tabulkové rozměry 115 × 49 × 17 mm přitom nejsou nijak odstrašující a hmotnost 117 gramů také nevybočuje příliš nad průměr. Velké nevyužité plochy po obvodu telefonu a hranatý design ovšem připomíná několik let staré telefony a ne současnou technologickou špičku.

Líbit by se tak mohla všem, kdo nosí v kapse ošoupanou Nokii 6310i a se zoufalstvím v očích se porozhlížejí po náhradě. Novinka ovšem působí kvůli strohému designu ještě větší než tento kultovní model. Pochvalu zaslouží komfortní klávesnice s moderním modrým podsvícením. Naopak obavy máme o boční kryt slotu paměťových karet. Je podélně připevněn pryžovým pantem, který je jako stvořený k upadnutí.



Manažerské novinky Nokia E60, E61 a E70, v přípravěj je také komunikátor 9300i s Wi-Fi

Nokia E60 - první vlaštovka menších smartphonů

Do menu vstoupíte nenápadným tlačítkem těsně pod joystickem. Tato klávesa je daní za použití operačního systému Symbian Series 60. Nokia si přesto vysloužila od nás pochvalu za to, že se jí po letech podařilo vtěsnat tuto platformu do něčeho, co alespoň trochu připomíná klasický mobil. Ostatní chytré telefony od Nokie jsou totiž ještě větší krabice. E60 proto bereme jako začátek miniaturizace, která by měla u platformy Series 60 nastat během příštího roku.

Hlavním tahákem nové manažerské série od Nokie bude integrované Wi-Fi. Telekomunikační svět směřuje k internetové telefonii a právě díky Wi-Fi bychom mohli v budoucnu ušetřit na volání. Vize Nokie vypadá tak, že si v kanceláři nainstalujete ústřednu, která zachytí Wi-Fi signál vašeho telefonu a po budově přesměruje hovor na IP síť – tím pádem za něj nic nezaplatíte.

Wi-Fi potěší, ale připraví vás o baterii

Nesmíme zapomínat na to, že chytré telefony Nokia zdaleka nevynikají extrémní výdrží. Wi-Fi navíc není technologie navržená pro mobilní zařízení, a tak žere až stokrát víc energie než Bluetooth. V kanceláři nebo doma sice není takový problém ustájit mobil v nabíječce nebo speciálním stojánku, ale vize kanceláře, kde nejsou žádné datové ani telefonní kabely, je přeci jen ještě hodně vzdálená.

O tom, že se blýská na lepší časy, svědčí smlouva, kterou uzavřel v polovině prázdnin Symbian s autorem hlasového kodeku pro Skype – společností Global IP Sound. Klientský program pro chytré telefony je tak na spadnutí. Právě ve spojení s Wi-Fi by mohl podobný software výrazně snížit vaše telefonní účty. Podle různých studií totiž protelefonujeme až 80 % minut právě z domova nebo kanceláře. - více zde...

Fotoaparát - raději ano nebo ne?

Trochu diskutabilní může být absence digitálního fotoaparátu. Je pravdou, že některé velké firmy je zaměstnancům zakazují. Poptávka po mobilech bez fotoaparátu je ovšem velká zejména u mobilů ve střední a nižší cenové kategorii, které firmy nakupují ve velkém. Je ovšem otázkou, jestli se mezi ně zařadí i relativně složitý model se startovní cenou na hranici 14 tisíc korun. Chybějící fotoaparát tak může Nokii E60 víc uškodit než pomoci a ideální by podle nás bylo uvést na trh verzi s i bez fotoaparátu. Nokia je ovšem svými "i" verzemi pověstná, a pokud se tento koncept neosvědčí, stejný telefon s fotoaparátem můžeme mít v redakci za pár měsíců.

Nokia E60 se jistě bude líbit uživatelům ze staré školy. Bohužel se ale nepochlubí extrémní výdrží, jak by se na podobně koncipovaný telefon slušelo. My oceňujeme zejména skutečnost, že se jako první chytrý mobil od Nokie začíná designem přibližovat těm klasickým, i když jeho rozměry jsou pořád v kategorii XXL. Na trh by se měla Nokia E60 dostat začátkem příštího roku.