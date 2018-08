Kvůli těmto smartphonům rozmlátili iPhony. Doporučil jim je prezident

aktualizováno

Berlín (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) - Když se do obchodu zatáhne politika, ne vždy to dobře dopadne. Turecký prezident Erdogan po celní přestřelce s americkým protějškem poradil Turkům, aby rozšlapali své iPhony a pořídili si buď samsungy, nebo telefony turecké značky Vestel. My jsme některé z nich vyzkoušeli.