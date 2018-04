Vestavěná navigace v terénním Audi Q5: skvělé ovládání a dva displeje

Může se zdát, že investice do vestavěného sytému v automobilu je zcela zbytečná, když stejnou práci zastane i přenosné zařízení kapesních rozměrů. Na druhou stranu má ale řešení přímo od výrobce automobilu své velmi silné stránky. Především je to komfort ovládání, nejste ani nuceni po každé jízdě navigaci odpojovat a odnášet. Při používání pak oceníte také napojení navigačního systému na všechny související systémy ve voze. Za komfort si však Audi nechá slušně zaplatit. Testovaná navigace stojí 77 000 korun. Podobně vysoké částky si však za vestavěné navigace žádá většina automobilek.

Dnes testovaný systém montovaný do vozů Audi je poslední generací navigačního řešení tohoto německého výrobce automobilů. Můžete tak zapomenout na složité ovládání mnoha nepřehlednými tlačítky, které se i dnes v automobilech objevuje.

Navigace s označením PLUS totiž využívá povedeného rozhraní Audi MMI, které se ovládá přes joystick na středové konzoli. Navigace se také může pyšnit všemi funkcemi, které známe z těch nejvybavenějších přenosných modelů, a přidává i některé navíc.

Konstrukce a ovládání - naprosté pohodlí

Navigační a multimediální systém ve vozech Audi sestává z několika samostatných částí. Tím nejdůležitějším je samozřejmě hlavní TFT displej, který se chlubí velikostí 6,5 palce, poměrem stran 16:9 a velmi slušným rozlišením 800 x 400 pixelů. Displej je umístěn u Audi Q5 v horní části středové konzoly a je lemován elegantním stříbrným rámečkem. Zobrazovací panel je vsazen poměrně hluboko, což napomáhá jeho stínění při přímém slunečním světle.

K bezpečnosti přispívá fakt, že displej není dotykový, což by vzhledem k jeho umístění ani nebylo dost možné. Možnost ovládat navigaci přes dotykový displej je samozřejmě velmi pohodlná pro nastavení před jízdou, během řízení je ale ovládání přes hmatově nerozlišitelný displej více nebezpečné. K obsluze navigačního systému u Audi tak slouží povedený osmisměrný joystick umístěný na centrální konzoli před hlavicí řadící páky.

Kolem tohoto velmi intuitivního ovládacího prvku jsou rozmístěny ještě čtyři kontextová a osm přednastavených tlačítek, která slouží nejen pro navigaci, ale také k nastavení rádia, multimediálního přehrávače nebo pro telefonování přes Bluetooth handsfree.

Audi se tak v ovládání vydalo bezpochyby správným směrem a integrovalo všechny multimediální a navigační funkce v automobilu do jednoho rozhraní. K ovládání všech systémů si vystačíte s jedním joystickem, otočným ovladačem hlasitosti a několika tlačítky. Nemusíte se složitě orientovat, jako u mnoha jiných systému, kde je ovládání navigace, rádia, multimédií a dokonce i telefonu zcela oddělené.

Jako velkou výhodu vidíme také použití druhého displeje na přístrojové desce. Ten slouží k zobrazení základních navigačních povelů, při většině situací tak není nutné odpoutávat pozornost pohledem na hlavní displej. Jde o DVD navigační systém, potřebná data jsou tedy uložena na disku DVD. Po prvním vložení si ale zařízení data zkopíruje na vnitřní 40GB harddisk, a slot pro DVD tak není obsazen navigačním diskem.

Velkou nevýhodou pro mnoho uživatelů je naprostá absence češtiny. Na výběr je celkem osm jazyků, samozřejmě včetně němčiny a angličtiny. Při samotném ovládání není chybějící česká lokalizace až takovou překážkou. A jak zacházet s navigací, se dá i díky velmi podrobnému manuálu v češtině velmi rychle naučit.

Hlasové navigace v cizím jazyce však může být pro mnoho českých uživatelů problémem. Především při pohledu do ceníku, kde si Audi jen za samotnou navigaci účtuje nemalých 77 207 korun.

Mapové podklady - už jen Navteq

Zatímco některé předchozí modely navigací skupiny Volkswagen Group byly vybaveny mapovými podklady Tele Atlasu, dnes už všechna vozidla včetně škodovek používají Navteq.

V nabídce Audi je pak jen jedna základní varianta mapových podkladů pro Evropu, kde je kromě Česka dalších 29 států: Andora, Belgie, Dánsko, Německo, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Velká Británie, Irsko, Itálie, Chorvatsko, Litva, Lichnštejnsko, Lucembursko, Monako, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, San Marino, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Maďarsko a Vatikán.

U nás nebyly až donedávna mapy Navtequ tak podrobné jako v případě konkurenčního Tele Atlasu. Před rokem však došlo k výraznému zlepšení, a radikální aktualizace map tak zahrnuje nejen dostatečné pokrytí celé Česka, ale také okolních zemí včetně Slovenska a Maďarska.

Vyjíždíme a Audi Q5 naviguje

Nejdůležitější pro samotnou navigaci je najít správný cíl cesty. Zde nabídne navigace bohaté možnosti, které jsou plně srovnatelné s nejlepšími přenosnými zařízeními. Vedle běžných možností, jako zadání přesné adresy, polohy na mapě, nebo výběru z naposledy hledaných cílů, nechybí ani vyhledávání přes poštovní směrovací číslo. Do paměti můžete uložit také oblíbené cíle a problém není ani se zadáváním dílčích cílů. Jednoduše tak zvolíte, přes která místa chcete postupně projet až do cíle vaší cesty.

Velmi praktickou a jednoduchou možností je databáze zájmových bodů. Díky ní naleznete nejbližší nebo požadované služby, přepravu, nákupy, zábavu, kulturu, sport a rekreaci, stravování a také například nocleh. Body zájmu umí navigace vyhledávat nejen v jednotlivých kategoriích. Vybrat si můžete také ty nejbližší, v určité lokalitě nebo zadat přesný název. Během navigace pak ukazuje jednotlivé body přímo na mapě a můžete si nechat zobrazit rovněž seznam zájmových bodů, přes které po vámi zvolené trase pojedete.

Po nalezení cíle nabídne navigace tři možné trasy, jež se velmi přehledně zobrazí na mapě, a nechybí u nich ani údaje o vzdálenosti a době jízdy. První trasa je ta, kterou navigace doporučuje a je brána jako nejrychlejší. Druhá je pak optimální. Třetí možnost je nejkratší cesta k cíli, která ovšem nebývá tou nejrychlejší. Výběr ze tří tras je možné v menu navigace také vypnout. Samotný výpočet je velmi rychlý, ani s nalezením satelitů jsme problémy neměli.

Při samotné navigaci nechybí na základní obrazovce údaje o vzdálenosti k následující změně směru včetně grafického znázornění, název aktuální silnice, vzdálenost, přítomnost RDS-TMC signálu, čas příjezdu do cíle a dokonce ani nadmořská výška. Je možné si vybrat také z několika různých pohledů na mapu, pevně nastavit měřítko zobrazení nebo nechat přiblížení nastavovat automaticky. Jednou z pokročilých funkcí navigace je také úprava zobrazení na displeji dle aktuální situace.

Zobrazení je přehledné také na druhém displeji na přístrojové desce. Ten je, stejně jako hlavní displej, barevný a nabízí poměrně bohaté možnosti nastavení. Vzhledem k tomu, že je displej umístěn na přístrojové desce kryté před sluncem, je stále dobře čitelný a řidič není nucen odpoutávat pozornost od dění před vozidlem. Při většině situací nás i bez pohledu na mapové zobrazení na hlavním displeji dovedl správně a bez problémů do cíle, velmi se nám líbilo také grafické "odpočítávání" vzdálenosti od příští změny směru jízdy.

Hlasová navigace je sice jednou z nejlepších, s jakými jsme se prozatím setkali, absence češtiny však bude pro mnoho uživatelů velkou nevýhodou. Je trochu škoda, že výrobce se prozatím nerozhodl pro českou lokalizaci, s přibývajícím zájmem o vestavěné navigace se to však může velmi rychle změnit. Navigace nehlásí jen strohé povely, ale často seskupuje příkazy do krátkých vět. Nechybí ani hlasové informace o čísle silnice, na kterou máte sjet, městě, do kterého právě přijíždíte, nebo v jakém se máte držet pruhu.

Podpora bluetooth - mobil nechte na zadním sedadle

Součástí multimediálního systému může být i podpora přenosu bluetooth, pokud si ovšem připlatíte 14 436 korun. Po spárování s mobilním telefonem získáte plnohodnotné bezdrátové handsfree, které zajistí pohodlné a především bezpečné telefonování během řízení. Ruce můžete nechat navíc stále na volantu, kde nechybí ani ovládací tlačítka.

Aplikace pro ovládání telefonu je na velmi vysoké úrovni, u přenosných navigací s Bluetooth handsfree se s takto podrobnými funkcemi setkáváme velmi zřídka. Nechybí telefonní adresář, seznam přijatých, volaných a zmeškaných hovorů a díky otočnému joysticku je také snadné vytáčení libovolného telefonního čísla. Spokojeni jsme byli také s reprodukcí zvuku a zpracováním hlasu.

Prohlédněte si další možnosti systému MMI na videu

Co říci závěrem

Navigační systém Plus montovaný do vozidel Audi nás zaujal především skvělým ovládáním skrze rozhraní MMI a také použitím dvojice displejů. Zatímco ten hlavní je výborným rozcestníkem pro všechny multimediální a navigační funkce, tak druhý, rovněž barevný malý displej na přístrojové desce velmi napomáhá při navigaci v případě, že nechcete odpoutávat pozornost pohledem stranou na displej hlavní.

Naopak zklamáni jsme byli z absence češtiny v menu navigace i v případě hlasových povelů. Pokud by náš mateřský jazyk u tohoto systému nechyběl, měli bychom před sebou zřejmě nejlepšího asistenta ve voze pro každého z nás.

Cena je samozřejmě výrazně vyšší než u přenosných zařízení (Audi si za navigaci účtuje přes 77 000 korun), pokud se ale podíváme na částky u ostatních originálních příslušenství od výrobců automobilů, vidíme i částku za tento navigační systém v jiném světle.