Vesmírnému projektu EU hrozí krach

Evropský projekt Galileo je společnou iniciativou Evropské komise a Evropské kosmické agentury a má v budoucnu sloužit jako satelitní navigační systém. Plně funkční by měl být v roce 2011–13. Nyní hrozí zpoždění. Celkové náklady se odhadují na 3,4 miliardy eur. První navigační družice ze systému, pojmenovaná Giove-A, byla na oběžnou dráhu Země vyslána v prosinci 2005. Na rozdíl od amerického GPS by měl sloužit převážně k civilním účelům. Ale zvažuje se i jeho vojenské využití. Plně funkční systém se bude skládat ze 30 satelitů obíhajících po střední oběžné dráze ve vzdálenosti 23 222 kilometrů od Země. Na evropské půdě budou činnost „vesmírných očí“ sledovat dvě kontrolní centra. Satelity by měly ve vesmíru vydržet déle než dvanáct let. Každý z nich váží 675 kilogramů. Základní služba určení polohy by měla být pro každého Evropana zdarma. Přesnější určení polohy objektu s rozlišením na jeden metr by mělo být zpoplatněno. Systém bude také sloužit k vyhledávání a záchraně lidí, kteří se ocitnou v životu nebezpečných situacích.