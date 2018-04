Vertu představilo ručně vyráběný dotykový smartphone Ti s Androidem

Vertu Ti je teprve druhý plně dotykový model této luxusní značky. V nabídce doplní stávající symbianový model Constellation T, který vycházel ještě z tradiční řady symbianových nokií. Ti je však poháněn Androidem 4.0 Ice Cream Sandwich a špičkovým dvoujádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon S4 s taktem 1,7 GHz.

Výrobce slibuje brzký update na Android Jelly Bean a budoucí aktualizace na nové verze systému by pak měly být dostupné do tří měsíců od zveřejnění nové verze. To je umožněno mimo jiné i tím, že Vertu do systému příliš nezasahovalo.

Výkonný procesor a moderní operační systém je doplněn 1 GB RAM, fotoaparátem s rozlišením 8 megapixelů, automatickým ostřením a diodou, 64 GB vnitřní paměti (bez možnosti rozšíření) a moderními technologiemi, jako jsou Dual-Carrier HSPA+, Bluetooth 4.0 nebo NFC. Touto výbavou se tedy Ti řadí ke špičkovým smartphonům. Bohužel zaostává po stránce displeje.

Nejde ani tak o úhlopříčku, která je na dnešní poměry "pouhých" 3,7 palce. Klientela značky by zřejmě velkou "plácačku" nepřijala a navíc mnoho zákazníků touží po skvěle vybaveném, ale jinak kompaktním smartphonu. Potíž je však v rozlišení, které zůstává na úrovni WVGA, tedy 800 × 480 pixelů. Ačkoli ani to není na dané úhlopříčce špatné, od luxusního smarpthonu bychom čekali více.

Mohl mít Windows Phone Původní úniky informací naznačovaly, že Vertu Ti bude smartphone s Windows Phone. Výrobce měl dokonce podle našich informací vyjednány výjimky a mohl v systému učinit určité změny. Jenže poté, co se Vertu odloučilo od Nokie a má nového majitele, přišla změna strategie a Vertu vsadilo na Android, který má nespornou výhodu v množství dostupných aplikací. Uživatelské prostředí také bude bližší dosavadním modelům značky. Uvedení Ti se však kvůli změně zpozdilo, namísto tradičního předvánočního termínu se novinka ukazuje až nyní.

To, co nové Vertu ztrácí v oblasti displeje, bohatě vynahrazuje kvalitou zpracování a použitými materiály. Každý telefon je ručně sestaven jedním řemeslníkem, jehož podpis najde zákazník na plaketě pod krytem SIM. Základem řady je model vyvedený v kombinaci titanu a jemné černé kůže. Ten bude podle našich informací stát 230 tisíc korun.

Zákazníci budou moci zvolit i dražší provedení, například v kombinaci titanu a krokodýlí kůže, čistě černé provedení s titanovými částmi potaženými technologií PVD a prozatím nejdražší bude verze s PVD povrchem, jemnou kůží a detaily z 18karátového zlata. Samozřejmostí u všech verzí jsou části provedené z leštěné keramiky, safírová lůžka tlačítek (ta zůstávají mechanická namísto stále obvyklejších senzorových) nebo dosud největší safírové sklíčko, jaké kdy bylo vůbec v praxi použito. Do budoucna Vertu jistě připraví i další exkluzivní verze s často astronomickými cenovkami.

Špičkové materiály se odráží ve vyšší hmotnosti přístroje, která se podle provedení pohybuje mezi 181 a 201 gramy. Rozměry telefonu jsou 130,4 × 58,9 × 12,8 mm.

S novým telefonem také Vertu vylepšuje služby, které svým zákazníkům exkluzivně nabízí. Součástí Ti jsou tak nové aplikace a widgety, které majitelům servírují informace ze světa luxusu, doporučí restaurace a kluby v jejich okolí a zařídí vstupy na nejrůznorodější společenské události.

Nový milionářský smartphone míří ihned do prodeje a my vám brzy přineseme jeho exkluzivní test.