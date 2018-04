I milionáři mají svůj supermobil. Vertu Signature Touch stojí 222 000

Nové Vertu Signature Touch neponechává nic náhodě. Je to doposud nejluxusnější smartphone značky, v podstatě se stává nástupcem prvního androidího modelu Vetu Ti. Samozřejmě telefon opět vzniká ručně ze špičkových materiálů, jako je titan, pravá kůže, keramika a u některých provedení nechybí ani drahé kovy a drahokamy. Jelikož model patří do řady Signature, značí to, že telefon ručně sestavuje vždy jeden specialista, jehož podpis pak najdeme na plaketě v přístroji.

Na exkluzivní materiály, špičkové zpracování a často netradiční svébytný design jsme již u telefonů Vertu zvyklí. Signature Touch opět dokazuje, že se firma opravdu posunula od opulentních a okázalých linek ke střídmějšímu vzhledu, nicméně oproti levnějšímu dotykovému modelu Constellation, který nadále zůstává v nabídce, je vzhled Signature přeci jenom trochu komplikovanější. Top model v nabídce jednoduše nechce být tak konzervativní jako základní provedení.

Největším překvapením novinky však není její vzhled, který do designového jazyka vertu jasně zapadá, ale výbava. Ta se totiž vyšvihla do neočekávaných výšin a Signature Touch jí může konkurovat těm nejlepším smartphonům na trhu. Čtyřjádrový procesor Snapdragon 800 má sice již výkonnějšího nástupce 801, ovšem málokdo to v praxi pocítí. Důležitější je, že má novinka parádní 4,7palcový Full HD displej (samozřejmě krytý safírovým sklem, největším na trhu), podporu LTE, NFC a dokonce i bezdrátové nabíjení standardu Qi. Telefon je vybaven špičkovými stereo reproduktory, zvukový výstup byl laděn ve spolupráci se společností Bang & Olufsen.

Červené tlačítko nechybí na žádném telefonu Vertu. Jeho stisknutím se dostanete ke službám Conciérge. Ačkoliv dříve byla služba dostupná i v Češtině, dnes už si rodným jazykem lístky do La Scaly neobjednáte.

Hodně u Vertu podle všeho zapracovali i na fotoaparátu. Ten má vcelku standardní rozlišení 13 megapixelů, jsou tu ovšem dvě přisvětlovací diody a fotoaparát získal certifikaci od společnosti Hasselblad, specialisty na velkoformátové fotoaparáty. Ať už tato certifikace znamená cokoli, špičková značka profesionálních přístrojů by (doufejme) nedala své požehnání jen průměrnému fotomobilu. Při té vší výbavě možná můžeme trochu litovat, že kapacita baterie je "jenom" 2 275 mAh. Uživatel má k dispozici 64 GB vnitřní paměti. Operačním systémem je Android 4.4 Kit Kat.

Pozoruhodné je, že veškerou tu výbavu a luxusní materiály se Vertu podařilo vměstnat do relativně kompaktního těla. Rozměry telefonu jsou 145 x 69 x 10,65 mm, což je zcela v souladu se spoustou letošních i loňských top-modelů. Pravda, oproti nim má Signature Touch zhruba o 0,3 – 0,5 palce menší displej, avšak to jistě rádi bohatí zájemci překousnou. Odměnou jim za to bude titanový rám, který zaručuje telefonu opravdu vysokou mechanickou odolnost.

S telefonem se pochopitelně pojí i řada exkluzivních služeb. K Signature Touch opět kupující dostane na rok zdarma službu Conciérge, v rámci které osobní asistent na telefonu vyřeší téměř jakýkoli požadavek zákazníka. K levnějšímu typu Constellation přitom službu Vertu nedodává, je nutné za ni připlatit. Zajímavostí je například přístup k více než 2,2 milionům jinak placených hot-spotů po celém světě zdarma. Dále tu najdeme aplikaci Vertu Life s exkluzivními pozvánkami ne jedinečné události po celém světě a službu Certainty, která se postará o bezpečnost dat. Novinkou v příslušenství pro telefon je parádní bezdrátová nabíječka.

Cena nejnovějšího luxusního smartphonu začíná na 222 000 korunách, podle provedení se však může vyšplhat až na 464 750 korun s daní. To však určitě není zcela konečná částka, Vertu časem připraví i speciální limitované edice a zákazníci mají možnost si v případě zájmu naporoučet libovolné provedení, což cenu samozřejmě zvýší.