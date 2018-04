Je mezi nimi třináctinásobný rozdíl v ceně. Přesto si jsou podobné

Vertu se na současnou špičku v oblasti chytrých telefonů dotáhlo mimo jiné i proto, že aktuální generace androidích top-modelů neučinila proti loňskému roku tak zásadní skok kupředu, a tak ačkoli Vertu používá loňský procesor Snapdragon 800, v praxi jsou výkonové rozdíly zanedbatelné.

Nejnovější Vertu navíc dostalo do výbavy moderní prvky jako NFC, LTE nebo třeba bezdrátové dobíjení. Nainstalován je aktuální Android 4.4.2, díky kterému dostal milionářský mobil spoustu nejnovějších softwarových funkcí. Boháči si tak mohou dopřát všech vymožeností nejmodernějších smartphonů a nemusí slevit z nároků na výjimečnost.

Mezi „obyčejnými“ mobilními telefony považujeme za nejluxusnější model HTC One M8. To má mírně výkonnější Snapdragon 801 a oproti Vertu větší úhlopříčku displeje (5 palců vs. 4,7 palce). Účelem tohoto srovnání však není zkoumat, který ze soupeřů je výkonnější a má lepší výbavu. V tomto případě si vystačíme s konstatováním, že se ani jeden z kousků nemá zač stydět.

Důležitější je v tomto případě fakt, že oba telefony svým způsobem hodně sází na emoce. Perfektní zpracování a špičkové materiály jsou u nich samozřejmostí. Pochopitelné ovšem je, že Vertu jde v tomto případě mnohem dál než HTC. Aby také ne, zatímco One M8 koupíte za 16 995 korun (což už je samo o sobě hodně), cena Signature Touch začíná na ohromujících 222 tisících korun. Špičkových HTC si tedy můžete za cenu jednoho luxusního vertu koupit rovnou třináct.

To je však jen začátek. Z pražského Vertu butiku v Pařížské ulici jsme si vypůjčili provedení s PVD povrchovou úpravou, které je ještě dražší. A cenovka se může vyšplhat až na 464 750 korun u variant s využitím zlata. Především právě ty nejexkluzivnější materiály a ruční výroba odlišují Vertu od zbytku běžné produkce. Dalšími odlišnostmi jsou exkluzivní služby, které se s používáním přístrojů Vertu pojí.

Pro běžného uživatele je však asi nejzajímavějším rozdílem sledovat právě to, jak se liší pojetí luxusu v případě „běžného“ a „milionářského“ mobilu. Nejviditelnější je to samozřejmě na designu. Proto jsme pro vás připravili fotogalerii, ve které si můžete prohlédnout řadu detailů.

HTC podobně jako řada dalších moderních smartphonů sází na vcelku minimalistické pojetí designu a co nejednodušší tvary. U Vertu jde naopak o pozornost k detailům a jejich propracovanost. Smartphone s ostře řezanými linkami tak obsahuje řadu zdobných prvků, které vytvářejí celý jeho charakter. I v běžné produkci vcelku výjimečně působící HTC One M8 tak najednou vedle Vertu Signature Touch vypadá trochu obyčejně. Ostatně, něco podobného platí i pro levnější luxusní model Vertu Constellation, který také spoléhá na decentnější a jednodušší vzhled.

Podobný je rozdíl v přístupu ke zpracování. Přístroje působí velmi bytelně, HTC se soustředí na precizní lícování jednotlivých částí s minimálními spárami, což ukazuje technickou dokonalost. To na Vertu je zase vidět špičková ruční práce. Místo bloku železa tu jde o pečlivost sestavení exkluzivních materiálů jako jsou titan, jemná kůže, keramika nebo safírové sklo.

V ruce působí oba přístroje perfektním dojmem. HTC získává oblejšími tvary a menší tloušťkou, Vertu je zase o trochu menší v šířce i výšce a ke skvělým pocitům přispívá především jemná kůže, která kryje velkou část povrchu telefonu.

HTC modelem One M8 ukazuje, jak až daleko může běžná produkce z hlediska kvality zajít. O luxusu, jaký poskytuje Vertu, zde však nemůže být řeč. Ruční zpracování a třeba krycí sklo z nepoškrábatelného safírového skla či jemná kůže jsou stále jedinečnou výsadou těch nejdražších smartphonů na trhu. Signature Touch také zároveň dokazuje, že movití zájemci už nemusí dělat kompromisy z hlediska výbavy.

Detailně vám luxusní Vertu představíme v plnohodnotné recenzi.