Boháči se konečně dočkají. Milionářský smartphone dožene lidovou špičku

V závěru loňského roku zaujala značka Vertu smartphonem Constellation. Ten se stal dosud cenově nejdostupnějším kouskem značky a přinesl také výraznou změnu stylu. Design klade větší důraz na eleganci a čistotu tvarů a oproti předchozím často kontroverzním modelům je Constellation méně provokativní. Výbava v době uvedení sice nepatřila na špičku, ale dodnes bohatě stačí, Ti slušný smartphone střední třídy.

Teď však Vertu chystá i vstup do vyšších pater, a to jak z hlediska hardwarové výbavy, tak použitých materiálů a individuálního stylu. Novinka má nést označení Signature Touch. Řada Signature přitom značí, že půjde naopak o jeden z nejluxusnějších přístrojů v nabídce, a model Touch se tak zařadí po bok tradičních tlačítkových typů Signature, jejichž cenovky mohou šplhat do milionů korun.

Očekávat tedy můžeme široký výběr těch nejluxusnějších materiálů včetně výběru různého zakázkového zdobení, kompletní služby Conciérge (ty k androidímu Constellation standardně k dispozici nejsou) a opravdu vysokou cenu. Design zatím zůstává utajen. Bude zajímavé sledovat, zda i tady zvolí Vertu trochu umírněnější styl, který by měl být novou strategií značky.

Výbava bude v podstatě odpovídat loňským a letošním top-modelům. Základem bude procesor Qualcomm Snapdragon 800 a 2 GB RAM, displej má mít Full HD rozlišení. Úhlopříčku zatím neznáme, ale tipujeme to maximálně na pět palců. Hlavní fotoaparát má dostat rozlišení 13 megapixelů, čelní kamera pak 2 Mpix, tady Vertu nepodléhá žádným trendům. Operačním systémem bude Android 4.4.2 Kit Kat. To znamená, že Vertu zůstane z hlediska hardwaru těsně pod aktuálním vrcholem.

Více detailů o novince se dozvíme již brzy. V těchto dnech ji firma tak trochu v utajení prezentuje VIP zákazníkům, k oficiální premiéře by pak mělo dojít někdy v následujících týdnech.