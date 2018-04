Vertu má nové mobily pro milionáře – poprvé s cenou pod sto tisíc

Projekt Vertu se Nokii povedl. O superluxusní mobily této značky je velký zájem, přestože se ceny přístrojů pohybují od 140 000 Kč až po milionové částky. V současné době Vertu prodává desítky tisíc mobilů ročně, ale plánuje svou produkci zvýšit až na stovky tisíc prodaných luxusních mobilů za rok. A k tomu by měl Vertu napomoci nový model Constellation.

Nokia se s tím nikde příliš nechlubí, ale luxusní značka Vertu je plně v její režii. Důvod je jednoduchý, zákazníci Vertu by si nějakou obyčejnou Nokii asi jen tak nekoupili. V současné době má Vertu ve svém portfoliu tři modelové řady. Nejdražší je řada Diamonds. Pro mobil této řady si musí zákazník vyšetřit dva miliony korun, za které obdrží zlatý mobil dostatečně ozdobený diamanty. Klasická řada Signature nabízí o poznání levnější modely, ceny se zde pohybují zhruba od 200 000 Kč do milionu. Prozatím nejlevnější je řada Ascent. Nejlevnější model této řady stojí na našem trhu 134 900 Kč a my jsme jeden takový milionářský mobil Vertu Ascent otestovali. – recenzi najdete zde

Milionářský low-end

Novou řadu Constellation můžeme v nabídce Vertu považovat za low-endovou. Poprvé se mobil této luxusní značky dostane s cenou pod hranici 100 000 korun. Konkrétně za nejlevnější variantu Satin Stainless Steel zaplatíte něco málo přes 90 000 Kč. Jak je ale u Vertu zvykem, bude v nabídce i luxusní varianta řady Constellation. Mobil ze žlutého zlata v kombinaci s kůží vás pak přijde na necelých 400 000 Kč. V případě levnější varianty je to čtyřnásobek nejdražší Nokie 8800 a zhruba trojnásobek luxusního mobilu Samsung/Bang & Olufsen Serene.

Celkově si v nové řadě Constellation budete moci vybírat ze tří variant povrchových úprav: zlaté, saténové oceli a leštěné oceli. Kůže pak může být černá, hnědá, béžová a nebo růžová. Poslední varianta, určená pro milionářky, se od ostatních bude lišit navíc rubínem uprostřed navigačního tlačítka. Samozřejmostí bude luxusní zpracování, safírové sklíčko kryjící displej a na přání bude k dispozici i keramická klávesnice.



Leštěná ocel s černou kůží.

Inspirace na letišti

Design telefonu, za nímž stojí dvorní designér Vertu Frank Nuovo, se inspiroval u letadel, což odhaluje tvar mikrofonu, který připomíná vrtuli. Ne nadarmo pak jedna z reklamních fotografií představuje Vertu Constellation na křídle letadla a v neposlední řadě nesl označení Constellation i jeden z nejúspěšnějších dopravních letounů poválečné éry z dílen Lockheedu. Souvislost s letadly můžeme najít i u jiných luxusních produktů, dobrým příkladem jsou luxusní hodinky mnoha značek.



Zlatá varianta s černou kůží.

Lepší výbava

Ale zpátky k mobilům. Vertu Constellation se může pochlubit několika inovacemi, které sice v kontextu dnešní doby nepřekvapí, ale u Vertu je můžeme považovat za revoluční. Především displej již dokáže zobrazit 262 000 barev a hlavní menu se pyšní sestavou ikon. Ve výbavě nenajdeme fotoaparát, ale například multimediální přehrávač nechybí, stejně jako Bluetooth, Java, USB připojení a dokonce ve výbavě najdeme připojení pomocí EDGE a GPRS. To se bude majitelům hodit, protože vedle luxusní asistenční služby Concierge nabídne telefon přístup k aktuálnímu počasí nebo k aplikaci pro zjišťování leteckých tras. Cestovatelé pak jistě ocení i v reálném čase pracující převodník měn.



Saténová ocel s černou kůží.

Rozměry všech modelů řady Constellation jsou 109 x 45 x 15 mm. Hmotnost se ale liší. Nejtěžší je zlatá verze s hmotností 163 gramů. Model z leštěné oceli má 140 gramů a poslední varianta se saténovým ocelovým krytem je o dva gramy těžší.



Saténová ocel s tmavě hnědou kůží.

V této chvíli neznáme přesné ceny nového modelu pro český trh. Je však téměř jisté, že zájemci o Vertu Constellation se novinky na našem trhu dočkají. Telefony této luxusní značky najdeme na českém trhu již od loňského podzimu.