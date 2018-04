Byla to legendární značka pro bohaté. Teď definitivně končí

Společnost Vertu byla ve světě mobilních telefonů velkou výjimkou. Soustředila se na extrémně bohaté zákazníky, kteří byli ochotni za telefony s ne vždy tou nejšpičkovější technikou ochotni zaplatit vysoké sumy. Ceny telefonů určovalo řemeslné zpracování a použité špičkové a drahé materiály. Samozřejmostí u Vertu byla safírová sklíčka, ocel s exotickými povrchovými úpravami, kůže a u lepších modelů samozřejmě drahé materiály jako zlato, stříbro, platina, diamanty a další.

Nejspíš kvůli náročnosti výroby a velmi malým objemům, které na druhé straně znamenaly potíže při nákupu klíčových komponent (dodavatelé preferují odběr obřího množství součástek), se Vertu dostalo dlouhodobě do finančně neúnosné situace. Společnost, která byla v roce 1998 založena coby pobočka Nokie, finský koncern v roce 2012 opustila a namísto chytrých telefonů s operačním systémem Symbian přešla k modernějšímu Androidu. Investiční společnost EQT pak v roce 2015 prodala Vertu čínské firmě Godin Holdings, ale ani ta nedovedla špatnou finanční situaci vyřešit. Poslední změna majitele přišla letos v březnu, kdy Vertu koupil kontroverzní turecký podnikatel ve francouzském exilu Murat Hakan Uzan.

Ten je znám coby drsný manažer a podle toho k Vertu přistoupil. Věřitelům, kterým Vertu dlužilo dohromady asi 128 milionů liber (3,8 miliardy korun) nabídl vyrovnání ve výši jen 1,9 milionu (necelých 60 milionů korun). Když na toto nepřistoupili, skončila firma v likvidaci. O práci v britské manufaktuře tak přišlo asi 200 zaměstnanců.

Situace dostala do potíží prodejce telefonů této značky po celém světě a samozřejmě i jejich zákazníky. Výjimkou není ani české zastoupení, které vloni v září pod svá křídla znovu převzal podnikatel Vladan Hájek, který kdysi prodej Vertu v Česku rozjížděl. Po uzavření butiku v Pařížské ulici se značka právě díky němu na pražský trh vrátila a to formou klientského centra v Široké ulici (více o návratu).

To teď svou činnost utlumuje, zákazníkům nabízí poslední tři telefony k prodeji. Firma také řeší nezáviděníhodnou situaci několika zákazníků, jejichž telefony zůstaly v továrně Vertu na opravě. „Snažíme se za každou cenu tyto telefony dostat zpátky k zákazníkům, to je teď naše hlavní priorita,“ vysvětluje Hájek aktuální dění. Přiznává, že dalším zákazníkům, kterým se telefony například porouchají, bohužel nebude schopen pomoci. „Máme omezené možnosti, svázané ruce. A z továrny bohužel nemáme žádné konkrétní informace,“ vysvětluje.

Vertu se vrací do Prahy Březnová novinka - nová generace dotykového modelu Constellation - stojí 120 000 korun Vertu Constellation 2017

Podobně jako některá zahraniční média i Hájek věří, že konec Vertu není definitivní. Hakan Uzan si totiž ponechal značku Vertu, její intelektuální vlastnictví technologie i potřebné licence. Navíc v červnu uzavřel Uzan partnerství s čínskou firmou TCL, která vyrábí smartphony Alcatel a BlackBerry a dodává přístroje různým světovým mobilním operátorům (více o partnerství TCL a Vertu). TCL se stala technologickým dodavatelem pro Vertu, což se mělo projevit u budoucích modelů. Kontrakt v hodnotě 40 milionů dolarů se měl týkat dodávek pro 30 000 budoucích smartphonů Vertu. Firma tím měla nejspíš vyřešit problémy s komplikovaným zajištěním dodávek.

„Nedomnívám se, že Uzan kupoval Vertu jen proto, aby ho zavřel. Podle mě má se značkou stále velké plány, což dokládá i troufalá nabídka na vyrovnání s věřiteli,“ spekuluje o zájmech tureckého majitele Hájek. Případné nové Vertu by mohlo výrobu vcelku rychle a snadno obnovit. Alcatel lehce dodá „střeva“, vždyť i jeho špičkové telefony se snadno „převlékaly“ do jiných kabátů – na stejném technologickém základu například firma TCL vyrábí modely Alcatel Idol 4S, BlackBerry DTEK60 a Vodafone Smart Platinum 7, vždy s trochu jinými komponentami.

To naznačuje, jak by mohl vypadat základ případných příštích modelů – do manufaktury Vertu by dorazil již částečně hotový přístroj od TCL (vycházející z některého již vyráběného modelu) a továrna by se postarala o finální kompletaci, tedy hlavně o onen luxusní kabát přístroje.

Podle Hájka je tímto stylem možné obnovit výrobu poměrně rychle. A v celém procesu by mělo dojít k výraznému zefektivnění provozu. „Hovořilo se o tom, že i s pouhými dvěma stovkami zaměstnanců byl provoz Vertu velmi neefektivní,“ říká Hájek s tím, že pro „restart“ by bylo potřeba lidí mnohem méně. Právě proto, že už by si firma neskládala samotné telefony, ale soustředila by se jen na onu luxusní stránku věci.

Hájek také spekuluje, že by portfolio modelů mohlo být mnohem užší, což také provoz zefektivní. Uzan se podle něj musí jen dohodnout s klíčovými dodavateli – a těch bude jen pár. O elektroniku a další komponenty se postará Alcatel, dodávky luxusních materiálů nebudou pro tureckého podnikatele také žádný problém, takže jde především o detaily jako doplňkové služby nebo třeba dohodu s dodavatelem safírových skel, což je ve světě mobilních telefonů unikum.

I přes tyto zdánlivě jasné náznaky o budoucích plánech se značkou ale zatím není nic jisté. Návrat mohou zkomplikovat třeba i případné soudní tahanice. Věřitelé jistě nebudou nadšeni ze situace, kdy z původní firmy v podstatě nic nezbylo a není z čeho jejich nároky uspokojit, zatímco Uzan si pro sebe „uzmul“ to nejcennější – značku a její know-how.