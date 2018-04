Novinky u Vertu: nové barvy, nový šéf, touhy klientů a možná Android

U luxusního výrobce mobilních telefonů Vertu se toho běžně moc neděje. V podstatě jednou za rok představí firma zcela nový model a zbytek času vyplňuje uváděním různých speciálních edic a barevných provedení již vyráběných modelů.

Teď je však situace úplně jiná. Především v účtárnách a právním oddělení firmy měli v poslední době hodně napilno. Dokončovalo se totiž kompletní oddělení firmy od původního majitele, finské Nokie. Novým vlastníkem je investiční skupina EQT IV, Nokia si ve firmě ponechala podíl jen 10 procent.

Nový ředitel a nový směr

Změna majitele zřejmě bude znamenat i změnu ve vedení společnosti. Proslýchá se, že novým šéfem se stane bývalý viceprezident Nokie, Anssi Vanjoki. To je jeden z mála bývalých vysokých činitelů finské značky, který nedostal po změnách ve vedení "padáka" a naopak odešel sám. Byl totiž zklamán, že právě on se nestal nejvyšším ředitelem a nesouhlasil s politikou nového šéfa Elopa.

V souvislosti s možným novým šéfem se také hovoří o změně směru v oblasti operačních systémů. O té víme, že stejně přijde, protože Symbian, který dnes používají nejlepší modely Vertu, to má v luxusních mobilech spočítané. Už za vedení Nokie fungovalo Vertu hodně samostatně a výběru budoucího operačního systému se intenzivně věnovalo.

Všeobecně se však předpokládalo, že Vertu nakonec stejně jako Nokia zvolí operační systém Windows Phone. A o chystaném Windows Phone 8 Vertu už se objevily i první uniklé informace.

Jenže Vanjoki v čele a jeho zášť vůči Elopovi a jeho krokům by mohly znamenat obrat směrem k Androidu. Na to, jak to nakonec dopadne, si budeme muset počkat. Vertu tradičně odhaluje novinky koncem roku a vzhledem ke změnám ve firmě se možná představení trochu oddálí.

Zatím nové barvy

Prozatím si fanoušci a zákazníci Vertu musí vystačit s novými barvami stávajících modelů. Už před časem firma ukázala dotykový Constellation v provedení Black Neon. Temně černé tělo telefonu je v tomto případě doplněno detaily v zářivě modré, oranžové nebo ve stříbrné barvě.

Úplnou novinkou je pak limitovaná série obou modelů řady Constellation v modrém provedení Blue. Kolekce v sytě modré barvě vznikla ve spolupráci se společností Italian Independent. Qwerty modelu Constellation Quest vznikne v tomto provedení pouze 77 kusů, dotykového Constellation pak 777 kusů.

Oba modely budou k dostání i v pražském butiku luxusní Vertu a to počátkem listopadu. Vzácnější a dražší Constellation Quest bude stát 215 700 korun s daní, takže v portfoliu výrobce bude patřit stále k tomu dostupnějšímu. Dotykový model bude mít zřejmě nižší cenu, její hodnota však zatím není známa.

Pro příznivce klasických telefonů bez operačního systému přichystalo Vertu model Signature Zirconium. Ten je, jak název napovídá, vyroben ze zirkonia, materiálu tvrdšího a odolnějšího než je titan. Na těle dále najdeme prvky z antracitově zbarvené aligátoří kůže a nitridu křemičitého. Krycí sklo displeje je z antracitového safíru. Jeho finální podoba vzniká 2 týdny a displeji dodává matný nádech. Cena tohoto temného elegána je 381 000 korun s DPH.

Touhy zákazníků

Vertu ovšem nejsou jen luxusní telefony z drahých materiálů. Firma své zákazníky hýčká i speciálními službami Conciérge. Ty dostane každý na první rok zdarma, pak se za ně platí blíže neurčená částka. Na speciální telefonní lince pak má zákazník k dispozici osobního asistenta, který pro něj zařídí téměř cokoli.

Doposud jsme si pod tím mohli představit mnoho nekonkrétních úkolů, jako třeba rezervace hotelů, shánění dárků a další věci, na které nemá zámožný podnikatel na cestách čas. Ovšem teď se s námi firma podělila o některé konkrétní případy, které do tohoto schématu zapadají.

Firma například zpracovávala požadavek zákazníka na rezervaci stolu pro dva v restauraci Gordona Ramsaye v Londýně. Zákazník chtěl oslavit s manželkou její narozeniny a o rezervaci prostřednictvím Conciérge požádal s měsíčním předstihem. I přesto byla restaurace na daný termín plně obsazena, Vertu se tedy se zákazníkem dohodlo na rezervaci v jiné luxusní restauraci. Zaměstnanci Conciérge ale dále pracovali na získání místa u Ramsaye, denně přes různé kontakty zkoušeli sehnat místo, až se to nakonec podařilo. Pro samotného zákazníka pak bylo místo večeře stejným překvapením jako pro jeho manželku.

Pro jiného zákazníka například Vertu několikrát zorganizovalo osobní setkání se zpěvačkou Nicki Minaj. Zřejmě pro ruského klienta na dovolené v řeckém Santorini sehnala linka rusky mluvící chůvu. Pro dalšího majitele Vertu a jeho dva kamarády zorganizovala firma výlet na finále fotbalové Ligy Mistrů, včetně obstarání lístků, rezervace hotelu a letu, to vše jen týden před výkopem.

Specialisté na infolince si však poradí i s daleko podivnějšími úkoly. Jednomu zákazníkovi například radili, co musí udělat proto, aby si na dovolenou v Monaku mohl vzít s sebou svého psa. Zákazníkovi s alergiemi zase Vertu hledalo hotelový pokoj bez koberců. Možná trochu rozmazleným zákazníkům pak našla infolinka v Londýně prodejce indických čokoládových pochoutek, který měl otevřeno dlouho do noci. Jinému poskytla informace o tom, co je potřeba k jízdě na koni přes Hyde Park, a v Glasgow zase dalšímu Vertu sehnalo do hodiny luxusní kabelku Mulberry. A jednomu majetnému studentovi zařídila infolinka svázání jeho disertační práce i přesto, že byl právě státní svátek.