Vertu chystá velký smartphone Constellation V s Androidem

Zmínka o novém Vertu Constellation V se objevila u amerického úřadu FCC, který schvaluje elektronická zařízení pro provoz. Ve schvalovací dokumentaci se o modelu Constellation V hovoří jako o přístroji s interním označením RM-851V. Například dosavadní nejlepší smartphone od Vertu, typ Ti, nese označení RM-828V.

Půdorysné rozměry přístroje jsou podle dokumentace 141,1 × 70,5 mm, což je o trochu více než u populárního Samsungu Galaxy S4 (136,6 × 69,8 mm). O výbavě toho ovšem víme velmi málo. Z dokumentů podaných k FCC pouze vyplývá, že přístroj dostane podporu standardních sad GSM a HSPA frekvencí, podporuje i nejrychlejší standard HSPA+ Dual Carrier. Má NFC a také Bluetooth 4.0. Podpora LTE chybí.

To ostatně ukazuje, že Vertu nemá ambice dělat výbavou absolutně ty nejnadupanější telefony. Potvrzují to ostatně i naše informace, že chystaná novinka má být spíše nástupcem stávajícího symbianového modelu Constellation než rozšířením nabídky směrem nahoru. Constellation V by tak měl být levnější než Ti, který si ponechá pozici luxusního modelu.

To ovšem neznamená, že bude výbava Constellation V horší než u Ti, naopak. U Vertu totiž o ceně rozhodují materiály, podíl ruční práce a celková exkluzivita modelu spíše než samotná výbava. Tipujeme, že telefon dostane HD displej (rozlišení 1280 × 720 pixelů) s úhlopříčkou zhruba 4,5 - 4,7 palce a o pohon operačního systému Android se postará některý z modernějších dvoujádrových, nebo čtyřjádrových procesorů Qualcomm.

Nový model Vertu by se mohl objevit už brzy. Výrobce totiž novinky představuje tradičně v září, nebo říjnu. Představení typu Ti v únoru letošního roku bylo výjimkou. Bylo to způsobeno změnou operačního systému na poslední chvíli, kdy namísto původně plánovaných Windows Phone nakonec telefon po odloučení od Nokie dostal Android.