Už jen dnes superluxus za hubičku. Draží se zbytky Vertu

Aktuální majitel Vertu Murat Hakan Uzan se nedovedl domluvit na vyrovnání s věřiteli, a předluženou firmu tak poslal do likvidace. Zbytky Vertu se tak ocitly v aukci, například na britském portálu BidSpotter.co.uk se objevilo celkem 49 položek z majetku společnosti. V rámci nich jsou na prodej stovky telefonů a řada různých upomínkových předmětů.

Jednotlivé telefony tu začínaly na vyvolávací ceně kolem tisíce liber, tedy něco pod třicet tisíc korun. K dispozici jsou však i celé sety telefonů Vertu, třeba sběratelský set Vertu Ascent s odkazem na závodní okruhy. Šestice telefonů je opět k dispozici za vyvolávací cenu tisíc liber. Šestnáct modelů Signature ovšem už vyjde na nejméně 6 000 liber, na druhou stranu třeba sada čtyřiceti starších dotykových modelů Constellation Touch začínala na již několikrát zmiňované tisícovce liber. To je jen 25 liber za kus, tedy něco přes 700 korun. Otázkou samozřejmě je, kam se cena nakonec vyšplhá a popsaný také není stav jednotlivých přístrojů, takže mohou klidně být i nefunkční.

Nejdražší položkou v seznamu je ucelená sbírka 105 modelů značky pocházející z jejího továrního muzea. Zájemce tak získá kompletní průřez celou historií značky, ovšem cena je opravdu vysoká: začíná na 20 tisících liber, tedy v přepočtu na necelých 600 tisících korun.

Celá aukce má samozřejmě řadu podmínek, ceny jsou například bez DPH a to britské ve výši 20 % bude připočítáno. Navíc se ještě z kupní ceny platí 15 % provize dražiteli. A vydražené zboží je pak nutno vyzvednout v končící továrně Vertu nedaleko Londýna nejpozději 18. srpna.

Aukce je důkazem toho, že Vertu v současné podobě opravdu končí. Hakan Uzan si sice podle předchozích zpráv ponechal práva ke značce a jejímu intelektuálnímu vlastnictví, ale fyzických zbytků se očividně zbavuje. To podporuje spekulace, že má Uzan s Vertu plány do budoucna, Značka by mohla vstát z popela, ale v trochu jiném formátu, než tomu bylo dosud. Malá manufaktura v Británii tak bude definitivně minulostí.

Vertu je značka, kterou původně coby super-luxusní odnož založila finská Nokia. V době, kdy se řešila budoucnost mobilní divize Nokie, prodala Vertu investorům EQT a od té doby změnila firma majitele ještě dvakrát. V roce 2015 putovala do čínských rukou a letos v březnu ji koupil kontroverzní turecký podnikatel Uzan. Pod jeho rukama pak nabraly události rychlý spád.