VersaMail 2.5 - zase o něco lepší pošta

VersaMail (dříve MultiMail) patří v současné době bezesporu k nejlepším emailovým programům. Svůj půvab si vydobyl zejména svými plug-iny, které mu umožní přijmout a přečíst v Palmu řadu příloh. Uživatelé programy jistě ocení i možnost používat VersaMail v kooperaci (conduit) s desktopovým emailerem, či samostatně přijímat a odesílat emaily pomocí telefonu. Majitelé Tungstenu W a T obdrží Versa Mail již v ceně modelu, ostatní jej mohou dokoupit za 35 USD.

Přímým konkurentem VersaMailu v kategorii emailových programů s masivnější podporou příloh je v současné době zejména Snapper Mail - tomu chybí zatím ten conduit s desktopovým emailerem, ten je však vyvíjen.

Verze 2.5 VersaMailu přináší několik novinek, které jistě přivítají pozitivně všichni uživatelé tohoto programu:

Automatická detekce nových emailů a odesílání - "on-line" provoz

Program umí specifikovat interval pro zjišťování nových emailů. Když na vašem poštovním účtu zjistí nový email, VersaMail jej automaticky stáhne do palmu a upozorní vás na jeho stažení zvukovým signálem, blikáním diodou, či vibracemi. Maily, které máte ve frontě na odeslání se snaží VersaMail zprávy odelat, pokud jste mimo dosah signálu, server je nedostupný apod., VersaMail se pokusí odeslat mail automaticky později.

Vylepšená obsluha a technologie "chytrého" vyhledávání

Uživatel nyní může rychle přidat kontakt do svého AddressBooku - stačí kliknout na emailovou adresu odesílatele. "Chytré" vyhlledávání vylepšuje hledání emailové adresy přímo ve vašem správci kontaktů.

Můžete číst HTML zprávy

Přijmete-li HTML zprávu, VersaMail vám korektně zobrazí barvy, tučné písmo, podrtžení, kurzívu a odrážky. Je přiložen rovněž nový font AGFA Monotype (tam budou ale potíže s diakritikou). Hypertextové odkazy z mailu vás přepnout do browseru.

Nové možnosti zobrazení fontů

VersaMail nabídne uživateli vybrat font, včetně velikosti a barvy, a to včetně maličkých fontů v HiRes rozlišení. Můžete zvolit rozdílné barvy pro přečtené a nepřečtené zprávy. U zprávy můžete zvolit dvouřádkové zobrazení a dostat tak k hlavičce víc informací.

Lepší synchronizace

K dosavadní synchronizaci s PC a MS Outlook, Outlook Expres, Eudora Exchange, Lotus Domino, IMAP a POP přidává verze 2.5 pro lokální Lotus Notes.. Během HotSyncu se objeví rovněž sloupcový graf průběhu synchronizace s příslušným účtem.

Podpora příloh

Nyní můžete přijmout a přehrát formát Voice Memo a rozzipovat ZIPované soubory. Vylepšená je i podpora paměťových karet (podadresáře) a možnost výběru pro přečtení přílohy (je-li víc možností).

Další novinky

Šifrování hesla k účtu - používá nyní 128-bit AES kryptování. Na PalmOS 5.2 a vyšších podporuje SSL Email.

Cena programu zůstává stejná, tedy 34,99 USD. Nová verze Versa Mailu 2.5 bude přikládána k novým modelům řady Tungsten. VersaMail. 2.5 vyžaduje PalmOS 4.1 a vyšší. Nebyla zveřejněna informace, jestli registrovaní uživatelé mají tento upgrade zdarma, či za zvýhodněný poplatek.

Závěr

Palm SG se snaží držet krok s akcelerovaným vývojem komunikačních a kancelářských PalmOS programů. VersaMail je velmi dobrý e-mailový klient, který se Palmu SG opravdu povedl (asi tak hodně, jak se mu nepovedl www browser). Odpověděl na výzvu SnapperMailu, proti kterému si drží stále výhodu synchronizace a odstranil některé slabiny, které jej oproti SnapperMailu znevýhodňovaly (autodetekce, podpora ZIPů, fonty a barvy).

A má VersaMail jestě nějaké rezervy do verze 3? No aby ne! Vylepšit by měl GUI (nemohu se pořád zbavit dojmu, že stařičký MultiMailPro měl pohodlnější přepínání účtů a intuitivní práci pomocí ikon). Zvláštní kapitolou jsou přílohy, plug-iny a podpora novinek "komunikačního železa".