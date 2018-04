Chtěl by být jako iPhone, jenže není. Test Vernee Mars

Pokud jste nikdy neslyšeli o výrobci Vernee, není se čemu divit. Jedná se o zcela novou značku, založenou letos, sídlící v čínském Šen-Čenu. Její portfolio zatím čítá pouze čtyři modely, které lze zakoupit z mezinárodních e-shopů jako Gearbest nebo Aliexpress.

Stejně jako ostatní čínské značky, i tato se zaměřila na co nejzajímavější poměr ceny a výkonu. Ačkoliv se telefony dají pořídit v cenové hladině okolo 6 tisíc korun, parametry jsou velice zajímavé. Jedním z těchto čtyř novinek je právě model Vernee Mars. Už samotný výrobce jej pojmenoval jako soupeře iPhonu, což je spíše úsměvné tvrzení. Na druhou stranu mezi androidy se skutečně jedná o model, který má co nabídnout.

Jak je na tom ona podobnost s iPhonem?

Už z prvního pohledu či samotného srovnání s iPhonem 7 Plus nám bylo tak trochu jasné, kde se Vernee inspiroval. Ačkoliv ona podobnost není nijak drastická, a třeba zepředu si telefony podobné nejsou vůbec, zadní strana nese hned několik shodných prvků s právě posledním modelem od Applu. Konkrétně to jsou plastové proužky pro anténu vedoucí zcela totožnými místy a také umístění loga a dodatečných informací o telefonu.

Jistě, jsou to drobnosti, ale z dálky mobilu dáváme jistou naději, že by si jej někdo mohl s iPhonem poplést. Jinak ovšem musíme dát za pravdu i těm, kteří podobnost tak úplně nevidí. Hrany telefonu jsou mnohem více zkosené oproti zcela zaobleným u iPhonu, použitý hliník působí levnějším dojmem (drobné škrábance na něm zůstávají daleko častěji) a samozřejmě přední strana je něco zcela jiného. Nicméně se držíme názoru, že telefon bude zajímavý pro ty, kterým se nový iPhone líbí, ale na nový telefon mají jen omezený rozpočet.

Pokud se oprostíme od onoho připodobňování a na chvíli existenci iPhonu vypustíme, je Vernee Mars designově poměrně standardní model, který sice potěší třeba hliníkovým provedením, netradičním umístěním čtečky otisku prstu na bok nebo velice příjemně tenkými rámečky okolo displeje, stále se však nedá říci, že by byl nějakou designovou peckou. Stručně řečeno, design telefonu neurazí, někoho možná i potěší, ale nelze od něj čekat šperk mezi telefony.

Jaké má model přednosti?

Skutečně silná stránka modelu Vernee Mars je displej. Mimo tenkých rámečků po stranách (méně než 2 mm) potěší i 5,5palcový Full HD displej, který je dostatečně jemný i příjemně barevný. Telefony v této cenové kategorii se pořád ještě spíše přiklánějí k HD displejům, takže rádi vidíme, když se najdou další výrobci, co už nekompromisně přecházejí na Full HD panely.

Líbí se nám také podpora dvou SIM a samozřejmě i přítomnost českých LTE pásem. Čínští výrobci se zkrátka už naučili, že zahrnout i naše frekvence se jim zkrátka vyplatí. Jeden ze slotů na SIM je navíc hybridní, a můžete tak do něj dát místo SIM paměťovou kartu až do velikosti 128 GB.

Samotné hardwarové specifikace jsou také zajímavé, i když zde narážíme na několik „ale“. K výše zmíněné velikosti paměti nemáme výhrady – 32 GB v základu plus paměťová karta je dostatek prostoru i pro náročné. Velice lákavá je i hodnota operační paměti, která činí 4 GB. Výhrady máme ovšem k osmijádrovému procesoru Helio P10, který je zhruba srovnatelný se Snapdragonem 650, tedy se jedná o střední třídu. Telefon jsme podrobili testu v benchmarku AnTuTu a výsledných 51 tisíc bodů není hodnota, se kterou by se dalo vyloženě chlubit. Telefon se rozhodně nedá označit jako pomalý, zejména díky vysoké kapacitě operační paměti – běh systému je velice svižný, ale má svoje limity.

Co se nám líbí, je přítomnost čistého Androidu 6.0. bez zbytečného aplikačního balastu. Telefon je po prvním zapnutí skutečně vybaven tím nejnutnějším a přizpůsobení i aplikační výbava je pouze a jen na vás. Výrobce se tak stará v podstatě jen o aktualizace systému, pro které má v nabídce nastavení vlastní položku.

Výdrž baterie s 3 000 mAh by se také dala zařadit do pozitiv, i když spíše z pohledu, že nás nějak závratně nezklamala. Jinak řečeno, jde o zcela obvyklou záležitost – nároční uživatelé mobil vybijí za den, méně náročným vydrží i dva. Telefon disponuje konektorem USB-C a má technologii rychlonabíjení – na 50 % jste za půl hodiny.

Co se naopak výrobci nepovedlo?

Bohužel musíme připustit, že jedna z poměrně unikátních vlastností telefonu se příliš nepovedla. Řeč je o čtečce otisků prstu na boční straně, která byla doteď v podstatě výhradou výrobce Sony. Tu u modelu Vernee Mars hodnotíme jako jednu z nejméně spolehlivých, jakou jsme u telefonu kdy zažili. Do systému jsme zaregistrovali otisky palce a ukazováčku – palcem se nám telefon povedlo odemknout asi tak v jednom pokusu z dvaceti, ukazováček naopak spolehlivě telefon odemkl pouze při přesném přiložení na prostředek senzoru – jakýkoliv pohyb stranou snímač nerozpoznal. Doufáme, že si výrobce do příště dá na snímači více záležet.

Další výhrady máme k fotoaparátu. Na papíře může 13megapixelový snímač od Sony se světelností f/2.0 vypadat zajímavě, v praxi tu máme ovšem jen jeden z dalších fotoaparátů, které jsou u telefonu spíše „do počtu“. Snímky jako takové na displeji telefonu rozhodně nevypadají špatně, při sebemenším přiblížení však okamžitě začnou ztrácet ostrost a viditelný je také šum i v relativně dobrých světelných podmínkách.

Na tuto cenovou hladinu ovšem nemůžeme být k fotoaparátu zas až tolik kritičtí. Přece jen jej srovnávat s tím, jak fotí telefony od Applu či Samsungu, které jsou 4x dražší, je nesmysl. Pokud od fotoaparátu nebudete čekat zázraky, jeho kvalita zkrátka zhruba odpovídá ostatním mobilům za cenu okolo 6 tisíc korun, nic víc, nic míň.

Vyplatí se Vernee Mars?

Model Mars je poměrně zajímavý telefon, který dovede hned několika aspekty zaujmout. Ať už je to po designové stránce použití hliníku, tenké rámečky, mírná podobnost s iPhonem či hardwarové přednosti jako velká operační paměť, čistý Android a parádní displej, to vše mu hraje do karet. Ovšem stejně jako v případě jiných čínských modelů orientovaných na co nejlepší poměr cena/výkon lze narazit na neduhy, jako třeba v tomto případě ne příliš spolehlivou čtečku otisků prstů, průměrný fotoaparát a procesor.

Takže jak je to tedy s cenou a dostupností? Telefon u nás oficiálně neseženete, je potřeba se obrátit na velké mezinárodní e-shopy jako Gearbest či Aliexpress. To s sebou samozřejmě nese úskalí jako pouze jednoletá záruka, složitá reklamace a delší doba dodání. Vyvažující faktor je v tomto případě nízká cena, která v současnosti činí asi 4 900 korun. S poštovným a celním odbavením se tak dostanete na zhruba 6 000 korun.

Pokud se tedy podíváme na srovnatelné konkurenty, asi nejvíce se telefon svými specifikacemi podobá modelu Honor 7. Ten se prodává za stejnou částku. Podobně je na tom i Lenovo K5 Note nebo Huawei P9 Lite, Vernee Mars má ovšem ve všech případech navrch kapacitou operační paměti.