Verizon chce asi koupit AT&T Wireless

Britský mobilní gigant Vodafone dnes dále roznítil dohady o svém vstupu do souboje o převzetí amerického rivala AT&T Wireless. Britové v prvním oficiálním vyjádření k této otázce uvedli, že zkoumají možnost takové transakce.

Minulý měsíc předložila nabídku na převzetí AT&T Wireless americká dvojka na trhu mobilního telefonování Cingular Wireless. Pokud by byla její nabídka úspěšná, vznikla by největší společnost bezdrátové telekomunikace v USA.

Vodafone dnes pro londýnskou akciovou burzu uvedl, že vývoj v USA neustále sleduje a "zkoumá, zda by potenciální transakce s AT&T Wireless byla v zájmu akcionářů". Vodafone by se měl rozhodnout o vstupu do aukce do tohoto pátku.

Cingular nabídla AT&T Wireless výměnu akcií v hodnotě 30 miliard dolarů a ceně 11 USD za akcii. Spojená společnost by měla asi 45 milionů zákazníků a předstihla by nynější jedničku Verizon Wireless se zhruba 36 miliony.

Pokud by Vodafone chtěl koupit AT&T Wireless, musel by se poté zbavit lukraktivního podílu 45 procent na Verizon Wireless. Vodafone má sice ve zvyku mít svá zahraniční aktiva plně pod kontrolou, nehodlá se však zbavit podílu na Verizon za nevýhodnou cenu, řekl analytici agentuře Reuters.

Podíl na Verizon se oceňuje na 20 až 25 miliard dolarů. Nejpravděpodobnějším kupcem je partnerská společnost Verizon Communications.

Analytici se domnívají, že Vodafone předložením nabídky nemá co ztratit a nanejvýš může donutit konkurenta zaplatit více. Většina pozorovatelů si myslí, že Cingular si bude moci dovolit zaplatit více než Vodafone, protože bude mít po spojení obou amerických sítí větší prostor k úsporám.