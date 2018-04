Rodí se další superoperátor. Američané chtějí odkoupit Vodafone

Velcí nadnárodní operátoři v podobě, v jaké je známe v současnosti, se většinou zformovali v prvních pěti letech nového tisíciletí. Po zhruba deseti letech se zdá, že se schyluje k další velké akviziční vlně na tomto poli. A výsledkem budou nadnárodní superoperátorské skupiny. Vzhledem k potřebným vysokým investicím do infrastruktury a stále vcelku vysoké konkurenci na globálním trhu je tu pro taková spojení prostor a většinou to nevadí ani regulačním orgánům.

I když existují i výjimky a jedna taková možná právě dala vzniknout případné operátorské transakci století. Jinak by ani případný prodej druhého největšího světového operátora Vodafone (má přes 403 milionů zákazníků) nešlo nazvat. Zajímavé je, že by jej vlastně koupily menší firmy. I když americké operátory AT&T a Verizon lze za trpaslíky považovat jen těžko. Na tamním trhu jsou jedničkou a dvojkou.

Ma Bell je při chuti

AT&T (nazývaný také Ma Bell) na konci roku 2011 nevyšla zamýšlená koupě americké pobočky T-Mobilu, spojení nepovolily právě americké úřady. AT&T tehdy musel vyplatit T-Mobilu za neuskutečněný obchod vysoké odškodné a ještě mu dát určitou část frekvenčního spektra. Jak se však zdá, firma je stále při chuti a chce investovat do expanze. A když to nejde na domácím trhu, hledá příležitosti jinde. A podle informací Financial Times se má AT&T ve svém snažení spojit s domácím rivalem Verizonem.

Obě firmy mají podle informací ekonomického deníku podat společnou nabídku na koupi celé skupiny Vodafone za celkovou sumu 245 miliard dolarů (asi 4,9 bilionu korun). To je o 40 procent více, než kolik činí aktuální hodnota akcií skupiny.

Pozoruhodné je, jak by se američtí operátoři v transakci podělili. Verizon totiž vlastně zájem o Vodafone jako takový nemá, firma se však chce vymanit z vlivu evropské skupiny. Vodafone totiž ve Verizonu vlastní podíl 45 procent a americký operátor se už několikrát v historii pokusil osamostatnit. Nikdy mu to však nevyšlo.

Verizon by tak jen vykoupil od Vodafonu svůj podíl a AT&T by v rámci transakce získalo celý zbytek, tedy skupinu Vodafone tak, jak ji dnes známe. Kromě evropských operátorů fungujících pod touto značkou by AT&T získal i aktivity Vodafonu v asijsko-pacifickém regionu, Africe nebo na Blízkém Východě. Je však možné, že by se následně AT&T mohlo chtít některých částí zbavit.

Realizace transakce je zatím stále jen spekulací a Verizon ji navíc oficiálně popřel. "Nemáme nyní v úmyslu sloučit se s Vodafonem nebo na něj podat nabídku na převzetí, ať už sami, nebo spolu s jinými," uvedli v prohlášení zástupci operátora. Jenže tady je nutné mít na paměti, že Verizon opravdu o žádné převzetí zájem nemá, chce jen vykoupit sám sebe a dosavadní snahy mu nevyšly.

Američtí operátoři středobodem spojení

Předchozí vlna spojování mobilních operátorů probíhala snad na všech kontinentech, nejvýraznější však byla v Evropě. Teď se zdá, že nová vlna spojování nadnárodních gigantů se točí okolo amerických operátorů.

Další velká transakce se týká amerického operátora Sprint, trojky na tamním trhu. O jeho koupi usiluje japonský operátor SoftBank a firmy se na obchodu za 20 miliard dolarů (SoftBank má koupit 70 procent) už dohodly. Teď je jeho schválení opět na regulačních orgánech a zdá se, že tentokrát transakce projde.

Pikantní je, že SoftBank je vlastně dřívější japonská pobočka Vodafonu. Od Vodafonu ji SoftBank koupil v roce 2006 a dřívější vlastník zde drží jen malý podíl.

Naprázdno v USA nevyjde ani T-Mobile, kterému nevyšlo zamýšlené spojení s AT&T. Ve zvláštním spojení s operátorem MetroPCS se mu podaří posílit pozici na americkém trhu. Transakce s MetroPCS je ovšem opravdu hodně netypická a jde v podstatě o reverzní převzetí, tedy situaci, kdy menší firma pohltí větší. MetroPCS totiž rozdělí své současné akcie v poměru 2:1, stávajícím vlastním akcionářům vyplatí 1,5 miliardy dolarů a pak v podstatě koupí veškeré akcie T-Mobilu.

To ovšem tím, že skupině Deutsche Telekom věnuje 74 procent svých vlastních akcií. Německý vlastník T-Mobilu tak vlastně prodá svou americkou pobočku a rovnou si koupí jinou. Oba operátoři budou společně pracovat na rozšíření pokrytí a získávání zákazníků, alespoň po nějakou dobu však budou nabízet služby pod oběma značkami. PCS se specializuje na předplacené služby, které zůstanou jeho doménou, T-Mobile se bude soustředit na klasické tarify.

Co přijde dál

Pokud jsou informace o nabídce na koupi Vodafonu pravdivé, pak se všichni čtyři největší američtí mobilní operátoři angažují ve významných nadnárodních operátorských transakcích. Může přitom jít vlastně jen o začátek celé vlny spojování gigantů.

Tak třeba přetvořený americký T-Mobile by mohl Deutsche Telekom nabídnout k prodeji a tak trochu nechtěné dcery se definitivně zbavit. Ani samotný Verizon, který by vlastně jako jediný z amerických operátorů zůstal sám, by nemusel zůstat bez mezinárodního partnera. Cestu k dalším možným spojením ukazuje například partnerství Everything Everywhere, které spolu mají v Británii Orange a právě T-Mobile. Německá skupina Deutsche Telekom se zdá být expertem na neobvyklé mezioperátorské transakce.

Často se také hovoří o nesnázích skupiny Telefónica. Tu a tam se spekuluje o prodeji některých jejích národních poboček, včetně té české. Ve skutečnosti by však právě i obří Telefónica nejspíš potřebovala dalšího silného nadnárodního partnera. Potichoučku se možná něco připravuje i u Orange, který v poslední době dělal jen menší rošády s podíly ve svých menších lokálních filiálkách.

Na svou příležitost určitě čekají i další asijští operátoři. Peníze mají třeba v Malajsii, Singapuru a pochopitelně v Číně.