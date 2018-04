Věříte, že je možné mít vlastní mobilní síť?

Je to možné … ale ne v České republice, jelikož bezdrátové telefony, o kterých hovořím u nás nejsou schváleny.

Firma Senao vyrábí bezdrátové telefony, které pracují na frekvencích od 40 do 959 Mhz, jejich vysílací výkon se pohybuje od 10mW do 45W a jejich dosah se pohybuje v rozmezí od 50 metrů do 90 kilometrů(!!!) v zástavbě. Pro bližší údaje a rozpisy se podívejte do přiložené tabulky.

Telefony se liší výkonem, dosahem, funkcemi a dostupným příslušenstvím. Pro nás jsou ovšem všechny stejné - bohužel nejsou homologavané pro český trh.

Přístroj se skládá jako každý bezdrátový telefon ze základny a "přenosného sluchátka". Oproti jiným telefonům je díky větší baterii také značnější hmotnost … kolem 400 gramů. Ale neříkejte, že byste kvůli telefonu, který vydrží od 2 dnů do jednoho týdne až téměř deseti dnů v pohotovostním režimu neinvestovali zvláštní batoh. Obzvlášť, pokud byste mohli vesele jet do zaměstnání a mít svůj fungující domácí telefon s sebou. Taková představa se jistě líbí každému z nás.

Telefony, které vidíte na obrázcích mají například dosah až 80km.

Přístroje umí klasické funkce, některé mají vestavěné i záznamníky (v základně). Funguje zde i obousměrný paging mezi základnou a stanicí, dále si můžete vybrat vyzváněcí tón a telefon vás upozorní na skutečnost, že jste mimo dosah.

Je škoda, že se u nás tyto telefony nemohou provozovat - frekvence pro ně nedostačují a provoz těchto telefonů je povolen například jen v USA nebo v některých státech v Asii. Například jako telefon do auta by byly tyto telefony ideální. V Německu jsou někdy tyto telefony prodávány s označením, že jde jen o modely "pro export" - tedy pro vývoz do zemí, kde je jejich provoz povolen. U nás by provoz těchto telefonů rušil ihned několik frekvenčních pásem a tak tyto telefony nikdy homologaci nezískají. Svoji mobilní síť si budete muset vymyslet jinak...