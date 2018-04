Veřejná SMS brána Vodafonu bude dostupná jen přes Vodafone park

Vodafone se rozhodl provoz SMS brány na vodafonesms.cz přesměrovat na portál Vodafone park. Ten sice nabízí v odesílání SMS více komfortu, například možnost poslat zprávu bez opisování kódu, odložit její poslání a podobně, ale vyžaduje registraci.

Přesměrování proběhne postupně. SMS brána bez nutnosti registrace zatím zůstane funkční. Odkaz na ní ovšem povede až z domovské stránky Vodafone parku. Vodafone chce její provoz postupně výrazně omezit.

I ostatní operátoři dávají u svých SMS bran přednost registraci. T-Mobile na portálu t-zones nabízí veřejnou bránu jen zcela základní a jen do vlastní sítě. Pro poslání do jiných sítí, poslání MMS nebo jiné služby je potřeba být zákazníkem T-Mobile a přihlásit se. Některé služby jako SMS do jiných sítí jsou pak zpoplatněny.

O2 nabízí SMS bránu 1188 s registrací i bez, i zde je po registraci zákazník zvýhodněn. Je tak možné například posílat SMS o délce až 160 znaků a bez nutnosti opisování kódu. O2 navíc v nedávné době uvedlo SMS bránu i na portálu O2 Extra, která vyžaduje registraci. Nabízí až 100 SMS a 100 MMS týdně do sítě O2 zdarma, a to až o délce 760 znaků. Ostatní jsou zpoplatněny. Je zde i možnost uložit kontakty, na zprávu se dá standardně odpovědět a je bez reklamy. "Na původní SMS bráně a její verzi bez registrace se ovšem nebude nic měnit," zdůrazňuje mluvčí O2 Martin Žabka.