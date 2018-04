Venkov fandí Eurotelu: skutečně je O2 tak známé, jak nám tvrdí?

"Co se týče výslovnosti značky, je v dnešním společenském klimatu pravděpodobné, že se firmě podaří v oficiální komunikaci v médiích apod. prosadit výslovnost 'Ou tú'. Vystaví se tak společenskému hodnocení, které nelze předjímat. Požadavky podobného typu budou vznášeny tím vehementněji, čím ochotněji je bude česká veřejnost přijímat. Není vyloučeno, že mimo oficiální komunikaci si volná jazyková tvořivost výslovnost a podobu značky upraví po svém, jako se to stalo v případě Carrefouru, který v lidové mluvě žije jako 'kefír, cafour, kefour' a podobně. Z těchto 'lidových' variant se nejlépe pozná, jaký vztah ke společnosti veřejnost zaujala. Budou-li ironické, posměšné, bude to důkaz rezervovanosti vůči požadavku firmy," řekl Martin Prošek z ÚJČ AV ČR. - více o tématu zde