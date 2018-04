Velmi čínský telefon – pohled na CECT FG525

Mobily primárně určené pro čínský trh jsou v našich končinách opravdovou raritou. Zákazníci si je nevyberou kvůli značce, prověřené kvalitě, mnohdy ani kvůli funkční výbavě. Hlavní roli hraje především jejich neotřelost a neobvyklost. Dnes testovaný CECT FG525 je zatím asi „nejčínštější“ telefon, jaký jsme drželi v rukou.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Vysouvací telefon s dotykovým displejem, primárně určený pro čínský trh.

Oproti dříve testovaným telefonů stejného výrobce má model FG525 opravdu celkem mnoho specifik, která asi místním zákazníkům nebudou příliš po chuti. Přesto však stále může někoho zaujmout.

Design a konstrukce – solidní vysouvák

CECT FG525 je telefonem vysouvací konstrukce. Výrobce opět dokazuje, že kvalita zpracování pro něj není žádný problém. Jen v zavřeném stavu je ve vysouvacím mechanismu patrná lehká vůle. Jinak ale nikde nic nevrže a slícování jednotlivých plastů je příkladné. Na telefonu jsou použity především lesklé plasty, což trochu kazí celkový vizuální dojem – přístroj vypadá poněkud lacině. Jenže přesně tohle asi bude asijský vkus, vždyť podobně vypadaly i předchozí testované kusy.

FG525 není žádným plagiátem, přesto některé detaily působí, jako bychom je již někde viděli. Asi nejvýraznější je to u mřížky reproduktoru a vůbec členění čelní části, který vzdáleně připomíná mobily Vertu.

Na čínské poměry je jinak design telefonu celkem uhlazený, ovšem to se nesmíte dívat na zadní stranu přístroje. Tam se nachází výstupek ukrývající čočku fotoaparátu – silné stříbrné rámování jasně odkazuje na zemi původu telefonu.

Celkem elegantní je numerická část klávesnice, navíc se na ní docela dobře píše. Jen horní řada kláves by mohla být trochu dále od vysunuté hrany telefonu. Podsvícení není nikterak agresivní a jeho sytě oranžová barva dobře doplňuje jinak černou plochu klávesnice.

Příliš mnoho dalších detailů na telefonu nenalezneme. Na levém boku je konektor pro připojení USB datového kabelu, dole se nachází slot pro paměťové karty microSD. Poněkud úsměvně působí všelijaké nápisy kolem dokola telefonu – MPEG4 a PDA na čelní straně, CAMERA Mobile & Digital u čočky fotoaparátu, Super touch mobile na krytu baterie, nebo Sliding na zadní části vysunutého telefonu.

Displej a ovládání – potrapte si prsty

Podobně jako dříve testovaný model V668 disponuje i FG525 dotykovým displejem. To také znamená, že se někde v těle telefonu musí ukrývat stylus. Skutečně, pero se celkem umně schovává v pravém dolním rohu. Po jeho vytažení však rozhodně nadšeni nebudete. Místo pořádného stylu totiž jde spíše o podivné párátko, navíc teleskopické. Věřte, že pokud s ním budete chtít telefon ovládat, budou vás po pár minutách neskutečně bolet prsty, které musí být při držení pera hodně zkřivené.

Samotný displej se zdá být shodný s tím u modelu V668 – tedy s rozlišením cca 176 x 220 pixelů. Ničím nepřekvapí ani neurazí. To se ovšem nedá říci o grafickém ztvárnění uživatelského prostředí. To je na naše poměry přinejmenším řečeno podivné, ikony v menu mají hodně daleko jak do elegance, tak i do hravosti některých asijských modelů.

U CECT V668 se nám docela líbilo trochu netradiční uspořádání menu, FG525 má menu klasické maticové. To vůbec není na škodu, horší je ovšem nelogičnost některých kroků, které je zapotřebí při ovládání telefonu podstoupit.

Pokud například chcete začít psát novou zprávu, musíte nejdřív do menu zpráv – tam se dostane buď z hlavního maticového menu, nebo pomocí drobné ikonky těsně pod displejem. Pak zvolíte položku nové zprávy a otevře se další podmenu, kde si teprve vyberete, že opravdu chcete zprávu psát. Po napsání zprávy naštve další otravná věc – potvrzovací dialog, který zůstane na displeji chvíli viset, nebo jej musíte ještě jednou potvrdit kontextovou klávesou, nebo středem navigačního kříže.

Ani samotné psaní zpráv není nikterak pohodlnou záležitostí. Žádná z kontextových kláves totiž neslouží jako klávesa mazací – pro smazání napsaného znaku je nutné klepnout na displej do pole pro psaní zprávy – tím se otevře druhá úroveň editoru, ve které jsou k dispozici speciální znaky a právě tlačítko pro mazání. Opovažte se ale tuto část editoru opustit stiskem kontextové klávesy return – všechny změny tak totiž ztratíte. Správnou cestou je potvrzení napsaného textu klávesou OK.

V popisu dalších nelogičností bychom mohli pokračovat dál, nepříjemné je například ovládání fotoaparátu, kdy po vyfoceném snímku musíte čtyřikrát stisknout některou z kláves, abyste mohli začít fotit znovu. Pro našince tedy opravdu ovládání CECTu není.

Funkce – další nedodělávky

CECT FG525 disponuje všemi běžnými funkcemi mobilních telefonů dneška. Poměrně zajímavě je členěný adresář, který standardně zobrazuje dělení do skupin. Jednotlivé skupiny pak musíte otevřít a teprve v nich hledat. Ovšem opět pouze listováním nebo ručně pomocí pera, na vyhledávání, byť pomocí prvního znaku, zapomeňte. Adresář jinak pojme 500 záznamů.

Mnohé další funkce telefonu jsou na tom podobně jako adresář. Největším gólem je nemožnost ztlumení vyzvánění telefonu. To totiž při příchozím hovoru hraje hodně hlasitě – telefon však postrádá jakékoli ovládací prvky pro zmírnění jeho hlasitosti, patřičnou položku jsme nenalezli ani nikde v menu telefonu. Předinstalované čínské hity se tak snadno mohou stát vaší noční můrou. A to si teprve nepřejte slyšet, jaký zvuk telefon vydává, když mu dochází energie v baterii. Reproduktor při tom všem navíc ještě neskutečně skřípe, zvuk z něj není příliš kvalitní ani při telefonování.

Pokud si přeci jen CECT FG525 koupíte, získáte i užitečné funkce. Až tři budíky, překvapivě funkční kalendář (má pouze měsíční a denní pohled), světový čas, kreslící program nebo dvě docela zábavné hry. Nechybí ani hlasový záznamník, přehrávač videa, nebo MP3 přehrávač, který umí hrát na pozadí.

Samostatnou kapitolou je vestavěný digitální fotoaparát, který opět potvrzuje, že Číňané ne vždy vše dotáhnou do konce. O jeho krkolomném ovládání jsme již hovořili, teď je řeč o kvalitě samotných snímků. Rozlišení 1,3 megapixelu ničemu nepomůže, to co fotoaparát předvádí, nemůže schvalovat ani ten nejzarytější zastánce fotomobilů.

Shrnutí – jen pro opravdu velké individualisty