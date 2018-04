Velmi blízká budoucnost v podobě Motoroly Accompli A6188

Nový telefon z produkce Motoroly rozšiřuje její portfolio telefonů podporujících WAP a zároveň je ukázkou sloučení mobilních telefonů a PDA do jednoho přístroje. Jestliže máte rádi své palmtopy a kvalitní telefony od Motoroly, mohl by třeba tento telefon přinést spojení vašich snů do jednoho výsledného předmětu.

Motorola Accompli A6188 je skutečně jakýmsi spojením PDA a mobilního telefonu, využívající technologii TrueSync. Integrovaný WAP prohlížeč je dnes u telefonů střední a vyšší třídy standardem a tím spíše se musí objevit u tohoto telefonu, který pro pohodlné prohlížení WAPových stránek může využít velkého grafického displeje.

Když zde napíšu, že tento telefon nemá klávesnici, asi si pomyslíte své o mém duševním zdraví. To se bude těžko vytáčet, napadne vás. A tak se musím opravit. Telefon klávesnici samozřejmě má, ale nikoliv klasická tlačítka, nýbrž jen zobrazené klávesy na displeji. Ano, Motorola Accompli A6188 je vybavena touch screenem, pomocí kterého přistupujete ke všem funkcím přístroje. Klasická tlačítka jsou na telefonu všehovšudy čtyři. Zbytek obstaráte na displeji pomocí ikonek a simulovaného zobrazení klávesnice. Pomocí infračerveného portu můžete svůj telefonní seznam a diář synchronizovat a vůbec všemožně upravovat na PC a PDA, Psionu apod.

Vzhled telefonu se trochu podobá oblíbené V sérii, tedy malý, otevírací obdélníček se zakulacenými rohy. Na rozdíl od telefonů V série je Accompli o něco širší, aby bylo dost prostoru pro relativně velký displej. Telefon je zatím vyráběn ve dvou barevných variantách, šedá a platinová.

Motorola Accompli je v této chvíli vyráběna pro asijsko-pacifický trh, její GSM verze se však očekává v blízké budoucnosti. Až se tedy dovíme o tomto proklatě zajímavém přístroji více, čeká vás podrobný popis všech funkcí.