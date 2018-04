Velkým operátorům se nelíbí cena za UMTS pro Oskara

12.12.

PRAHA - Internetový prohlížeč Internet Explorer od Microsoftu letos ztratil pět procentních bodů podílu na tuzemském trhu. Podle statistiky návštěvnosti internetových serverů Navrcholu.cz jej ještě v únoru využívalo přes 90 procent uživatelů, zatímco v listopadu to bylo 85 procent.

PRAHA - Mezi letošní hity pod vánočním stromečkem budou ve většině evropských zemí patřit zejména elektronika, mobilní telefony a také hračky. Hlavně děti budou i letos mezi nejvíc obdarovávanými a tomu často odpovídá i výběr dárků.

FRANKFURT - Německý strojírenský koncern Siemens chce prodat ztrátovou divizi vyrábějící mobilní telefony. Podnik o tom již předběžně rozhodl, napsal dnes německý list Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, neuvedl však zdroj.

13.12.



PRAHA - Český telekomunikační úřad chce vypsat výběrové řízení na třetí licenci pro provoz mobilní sítě UMTS. O kmitočty pro provoz sítě třetí generace projevily podle dnešního sdělení úřadu na internetových stránkách zájem dvě firmy. Licence na UMTS

již od roku 2001 vlastní společnosti Eurotel a T-Mobile, které se za ně zavázaly zaplatit dohromady 7,4 miliardy korun.

NEW YORK - Americká softwarová společnost Oracle překonala v boji o firmu PeopleSoft poslední zbytky jejího odporu a uzavřela s tímto konkurenčním výrobcem podnikatelského softwaru dohodu o převzetí za 10,3 miliardy dolarů (241 miliard korun). Tímto krokem končí spor, který mezi oběma firmami trval rok a půl.



CURYCH - Švýcarská telekomunikační skupina Swisscom má nejlepší postavení v boji o státní majoritní podíl v Českém Telecomu. Vyplývá to z dnešní zprávy společnosti JP Morgan, která zdůraznila hlavně nízkou zadluženost největší telekomunikační firmy ve Švýcarsku. Kromě Swisscomu předběžný zájem o koupi Telecomu vyjádřila také dánská firma TDC.

14.12.



SAN FRANCISCO - Nejpopulárnější světový vyhledávač Google zpřístupní svým uživatelům v příštích letech knižní soubory sedmi velkých amerických knihoven. Firma v noci na dnešek uvedla, že se s knihovnami velkých měst a univerzit dohodla na projektu digitálního zkopírování a zpřístupnění obsahu knih na internetu

PRAHA - Divize Komunikace společnosti Siemens získala od mobilního operátora Oskar Mobil zakázku na dodání technologie pro rychlý mobilní přístup na internet EDGE. Oskar plánuje zprovoznění služeb založených na této technologii v příštím roce. Firmy to oznámily ve společné tiskové zprávě. Zavedením technologie EDGE chce Oskar posílit existující datovou síť a nabízet svým zákazníkům mobilní datové služby o rychlostech až třikrát vyšších v porovnání s tradičním GPRS.

15.12.



TORONTO - Kanadská společnost Nortel Networks, která patří mezi největší světové výrobce telekomunikačního vybavení, hospodařila ve třetím čtvrtletí se ztrátou a tržby firmy se proti předchozím třem měsícům snížily. V posledním čtvrtletí roku však

firma očekává oživení tržeb. Ztráta podle předběžných neauditovaných výsledků činila šest centů na akcii, oznámil Nortel v noci na dnešek.

PAŘÍŽ - Francouzská telekomunikační a stavební společnost Bouygues zaznamenala v prvních devíti měsících letošního roku nárůst zisku o 41 procent. K oživení přispěla mobilní a stavební divize. Čistý zisk se zvýšil na 482 milionů eur z loňských 341

milionů eur, oznámila dnes společnost.

TOKIO - Celosvětová poptávka po mobilních telefonech by v příštím roce měla stoupnout o 5,8 procenta. Růst tak bude méně než poloviční proti odhadu na letošní rok. Celkem se má prodat 599,4 milionu telefonů. V letošním roce se očekává zvýšení

prodeje telefonů o 12,9 procenta na 566,5 milionu přístrojů. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila japonská asociace elektroniky a informační technologie JEITA.

PRAHA - Po internetové síti se v úterý začal šířit počítačový virus, který se vydává za vánoční přání. Virus pod názvem Zafi.D se skrývá v příloze zprávy elektronické pošty jako vánoční pohlednice. Pro tuzemské uživatele je o to nebezpečnější, že komunikuje i v češtině a působí tak velmi věrohodně, varují antivirové společnosti. Podle antivirové firmy Alwil Software se virus po otevření přílohy šíří na adresy nalezené v počítači.

NEW YORK - Americká telekomunikační společnost Sprint koupí za zhruba 38,5 miliardy dolarů (téměř 900 miliard Kč) svého konkurenta Nextel Communications. Transakce se uskuteční kombinací akciového převodu a hotovostní platby, uvedla agentura Reuters. Fúzí vznikne telekomunikační obr, který bude mít 39 milionů zákazníků a bude třetí největší za společnostmi Cingular Wireless a Verizon Wireless.

16.12.



PRAHA - Český telekomunikační úřad nabídne přednostně třetí licenci na provoz mobilní sítě třetí generace UMTS společnosti Oskar za dvě miliardy korun. Rozhodla o tom ve středu vláda. Pokud Oskar nabídku nevyužije, bude vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení, v němž bude vláda za licenci požadovat stejnou částku. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr informatiky Vladimír Mlynář.

WASHINGTON - Největší světová mediální společnost Time Warner zaplatí americké vládě 210 milionů dolarů, aby urovnala obvinění, podle kterého její internetová divize America Online (AOL) nadhodnocovala údaje o svých tržbách. Oznámila to ve středu

agentura Reuters s odvoláním na soudní dokumenty.

SAN FRANCISCO - Tržby amerického výrobce osobních počítačů Gateway by se v prvním čtvrtletí příštího roku mohly snížit prudším tempem, než se očekávalo. Oznámila to v noci na dnešek společnost s tím, že tržby by se mohly propadnout o 15 nebo více procent proti čtvrtém kvartálu, kdy byl prodej podpořen silnou předvánoční poptávkou ze strany maloobchodníků. Podle firmy je pro první kvartál typický propad tržeb o deset až 15 procent.

PRAHA - Řídící výbor Českých drah schválil vklad odštěpného závodu ČD-Telematika do firmy ČD-Telekomunikace. Dráhy tak zvýší svůj podíl v telekomunikační firmě ze současných 40 na 51 procent. Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě. O zvýšení

základního kapitálu z 1,5 na 2,4 miliardy vkladem závodu Telematika rozhodla valná hromada ČD-Telekomunikací koncem listopadu. Společnost ČD-Telekomunikace dosud provozovala optickou síť a širokopásmové telekomunikační služby.

BRATISLAVA - Dominantní slovenská telefonní skupina Slovak Telecom (ST) dostala dnes od Evropské komise zelenou k odkoupení 49 procent zbylých akcií mobilního operátora EuroTel. Telecom koupí tento podíl ve druhé největší mobilní firmě v zemi od firmy Atlantic West, společného podniku amerických firem Verizon Communications a AT&T Wireless. Slovak Telecom, který patří do skupiny Deutsche Telekom, se tak stane stoprocentním akcionářem EuroTelu.

FRANKFURT - Německý telekomunikační gigant Deutsche Telekom prodá 12procentní podíl v největším ruském mobilním operátorovi Mobile TeleSystems (MTS), jehož hodnota činí zhruba 1,5 miliardy dolarů (34 miliard Kč). Oznámila to dnes firma. Dodala, že nabídku akcií MTS, která začala platit již ve středu, mají na starosti banky UBS a Citigroup.

LONDÝN - Počet osobních počítačů ve světě se podle analýzy firmy Forrester Research do roku 2010 zdvojnásobí na 1,3 miliardy. Hlavní těžiště růstu bude v Číně, Rusku, Indii a dalších nových trzích. Těmto novým trhům budou v odvětví dominovat levní místní výrobci. Díky nim a díky tempu nasazování počítačů lze v těchto oblastech očekávat nákup asi půl miliardy nových strojů.

HONGKONG/AMSTERODAM - Nizozemský elektronický gigant Philips prodá svou divizi pro výrobu počítačových monitorů a levných televizorů s plochou obrazovkou společnosti TPV Technology za 358 milionů dolarů (8,2 miliardy Kč). Firma TPV, která má ústředí na Tchaj-wanu a hlavní aktivity v Číně, se tak stane největším výrobcem monitorů na světě.