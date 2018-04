Velkých zákazníků si operátoři více váží

Být důležitým zákazníkem jednoho z našich mobilních operátorů s sebou nese velké výhody. Můžete si být jisti, že vedle výhodnějších tarifů umožňujících volat levněji, služeb, které vám usnadní komunikaci v rámci firmy i se zákazníky, a možnosti využívat nejnovější technologie, se vám operátor bude přinejmenším více věnovat, poskytovat kvalitnější informační servis a hlavně se bude zajímat o vaši spokojenost s jeho službami. A to není u standardních zákazníků s tarifními programy nebo dokonce jenom předplacenými kartami zvykem.

Kdo je natolik velký, aby se stal důležitým?

Pro mobilního operátora se stanete klíčovým (důležitým, velkým) zákazníkem v okamžiku, kdy s ním podepíšete tzv. rámcovou smlouvu (tento termín používá především RadioMobil, princip však funguje u všech). Pokud splňujete podmínky operátora pro uzavření smlouvy, potom vás jeho zástupce velmi pravděpodobně kontaktuje sám. O podepsání smlouvy (bez ní pro vás nebudou přístupné některé služby) ale můžete požádat i sami – to ale neznamená, že vás operátor automaticky zařadí mezi velké zákazníky.

RadioMobil i Český Mobil hodnotí zákazníky podle počtu SIM karet. Český Mobil má svůj program Pět plus, do kterého se může zařadit libovolná právnická osoba s více než pěti SIM kartami, ke kterým má aktivované tarifní programy. RadioMobil má kategorii SME (small and medium enterprises, malé a střední podniky) pro firmy či instituce s pěti až dvaceti mobily, nebo kategorii key account (klíčový zákazník) s více než dvaceti mobilními telefony. I u RadioMobilu platí, že hodnotícím kritériem jsou mobily s tarifními programy a ne s předplacenými kartami.

Eurotel svoje zákazníky hodnotí podle výše průměrného měsíčního obratu. Za key account (klíčového zákazníka) se můžete považovat, pokud Eurotelu za měsíc zaplatíte 30 až 60 tisíc korun. Pokud je váš měsíční účet vyšší, potom vás operátor bude považovat za major account (významného zákazníka). Zástupci Eurotelu striktně odmítají odlišovat zákazníky podle počtu aktivovaných SIM karet. Ostatní operátoři zase nechtějí připustit, že roli určitě hraje i výše měsíčního účtu jejich zákazníků. Ve skutečnosti k těmto kritériím samozřejmě přihlížejí a sledují i platební morálku nebo věrnost zákazníků.

Klíčovým zákazníkem se nestanete ze dne na den

Adeptem na status významného zákazníka se nestanete ze dne na den, ale většinou postupně. Malé firmy totiž rostou a postupně si aktivují stále více tarifních programů – jak jim roste měsíční účet nebo počet aktivovaných karet, stávají se pro operátora zajímavější.

Velké firmy, které už jsou významným zákazníkem jednoho z našich operátorů, velmi často uvažují o změně operátora – ať už kvůli výhodné nabídce jiného z operátorů, nebo kvůli potřebě optimalizovat svoje náklady na mobilní komunikace. Změna mobilního operátora také bývá výsledkem výběrového řízení, které firmy či instituce vypisují.

Přechod k novému mobilnímu operátorovi však neznamená jenom změnit telefonní čísla a oznámit je obchodním partnerům. Často je také tento proces spojen s výměnou mobilních telefonů za novější typy (ty staré jsou často blokované na původního operátora a mnohdy ještě nejsou duální) a sjednocením příslušenství. V drtivé většině případů vám nový operátor nabídne nové mobilní telefony téměř zadarmo (v současnosti je populární nabídka Nokia 6210 za jednu korunu), samozřejmě s tím, že se upíšete k používání jeho služeb na několik let.

U opravdu důležitých zákazníků je operátor ochoten posílit i pokrytí v místě sídla firmy (nebo provozoven; tam, kde bude zvýšená zátěž sítě) a provést ve firemních budovách interní rozvody signálu GSM. Do technického popisu se nebudeme pouštět – výsledkem je však velmi kvalitní pokrytí signálem v celé budově. A pokud už operátor provádí na svoje náklady podobné akce, potom asi bude ochotný vám podle měsíčního objemu hovoru nabídnout i zajímavou slevu. Ostatně při jednání o smlouvě s významným zákazníkem se všechny ceny považují za skutečně smluvní – výsledkem mohou být i tarify, které nenajdete v žádné veřejné nabídce.

Telekomunikační lahůdky

Skutečnou výhodou pro velké zákazníky je možnost využít služby jako virtuální privátní síť (VPN) nebo přímé připojení do sítě. U Eurotelu se první služba jmenuje Eurotel VPN, druhé říká Conex. Eurotel má navíc ještě službu Oneport, která je velmi podobná Conexu. RadioMobil má Privátní podnikovou síť a Paegas Direkt. Český Mobil zatím VPN nenabízí (připravuji ji na druhou polovinu roku), nicméně umožní připojit vaši podnikovou síť přímo do sítě GSM Oskar – službu nazývá Business Connect. Více se těmto službám věnujeme v samostatném článku.

Virtuální privátní síť umožňuje volat mezi telefony v této síti zkrácenou volbou – namísto +420 600 123 456 můžete vytočit 456 a dovoláte se stejnému uživateli. Pro volání v rámci VPN nabízejí oba operátoři výhodnější minutové sazby. Ale tou největší výhodou pro firmu je možnost nadefinovat každému členu VPN profil volání. V tomto profilu můžete nastavit, na která čísla nebo skupiny čísel může každý člen volat, v jakém čase (např. od 8 do 18 hodin), jestli může používat roaming nebo volat do zahraničí atd.

Velké firmy mají obvykle také pobočkové telefonní ústředny. Ty umožňují to, že z pevného telefonu voláte zkrácenou volbou na telefon v jiné kanceláři. Pobočková ústředna (PBX) samozřejmě zajišťuje i volání do veřejných telefonních sítí. Pro volání na mobilní telefony je obvykle k pobočkové ústředně připojena GSM brána. Služba přímé připojení do sítě nahrazuje GSM bránu – do sítě operátora se připojíte přes klasickou digitální telefonní linku nebo mikrovlnný spoj (nejčastěji o kapacitě 2 Mbit/s). Pobočková ústředna potom směruje všechny hovory na mobilní telefony přes tuto linku, stejně jako přicházejí opačným směrem všechny hovory z mobilní sítě. Pro firmu je samozřejmě přímé připojení do sítě výhodnější než GSM brána. Hovor po digitální lince je také kvalitnější – ve skutečnosti je to totiž hovor ISDN.

Služba Eurotelu Oneport (její obdobu chystá na podzim i RadioMobil) nahrazuje službu Conex. Eurotel vám dodá speciální zařízení (kterému se říká také Oneport), které připojíte ke svojí pobočkové ústředně. Pokud ji nemáte (máte jen několik telefonů), můžete k tomuto zařízení připojovat přímo telefony a modemy. Oneport umí přenášet současně data (např. připojení firmy k internetu) a hlas (zvládá odchozí hovory do všech sítí v ČR i v zahraničí). Připojení může být řešeno jak digitální linkou, pronajatým komunikačním okruhem, tak i mikrovlnným spojením. Velmi zjednodušeně se dá říct, že při použití služby Oneport se připojíte pouze jedním kanálem a můžete využívat několik telekomunikačních služeb (hlasové hovory, datové přenosy, připojení k internetu).

Sledovat náklady na mobily se vyplatí

Prvotní úspora se dostaví po vhodném výběru tarifních programů. Podruhé ušetříte použitím virtuální privátní sítě. A pokud se vám povede odlišit soukromé a pracovní hovory svých zaměstnanců, dosáhnete dalších úspor. Jedním způsobem, jak poznat soukromý hovor, je dát zaměstnanci podrobný výpis hovorů s tím, ať na něm označí všechny soukromé telefonáty. Všichni operátoři poskytují svým zákazníkům výpis hovorů v elektronické podobě, takže označování může probíhat přímo v excelové tabulce.

Zaměstnanci firem, které jsou u Eurotelu a RadioMobilu, mohou před svoje hovory přidat speciální kód. Pokud je nechtějí přiznat, mohou volat bez rozlišovacího znaku. U Eurotelu je to např. *0*, u Paegasu *. V podrobném výpisu telefonátů jsou tyto hovory označeny a u každého zaměstnance je uvedena celková částka, kterou za měsíc provolal k soukromým účelům. Řešení Eurotelu je propracovanější v tom, že mezi dvě hvězdičky můžete dát libovolné číslo a tak rozlišovat hovory i podle klientů (*001* je klient A, *053* klient B) a typu hovorů (*010* běžné firemní hovory, *011* telefonáty s technickým zaměřením a *050* krizové hovory – když je problém).

RadioMobil oproti tomu umožňuje vést ke každému telefonnímu číslu předplacený kredit. Funguje to tak, že si zaměstnanec dobije kredit stejně jako u karty Twist (volá na stejné číslo dobíjecí linky) a poté před své soukromé hovory přidává znak *. Tyto hovory se neobjevují na žádném výpisu, jsou podle tarifu pro karty Twist odečítány z kreditu. Až kredit dojde, tak si jej zaměstnanec s pomocí klasického kupónu dobije. Toto řešení dává pracovníkům firem plnou kontrolu nad jejich soukromými hovory a současně zbavuje zaměstnavatele problémů s účtováním soukromých hovorů zaměstnancům a případným strháváním provolaných částek z platu.

Jde jenom o vaše peníze…

Velcí zákazníci mají i jiné výhody. Operátoři jim nabízejí některé služby, které nejsou standardním zákazníkům zatím dostupné (speciální SIM karty se službami přístupu do informačního systému, lokalizace polohy apod.). Těšit se můžete na speciální infolinky, kde jsou kvalifikovanější a ochotnější zaměstnanci než na těch standardních. A když máte s mobilními komunikacemi problém? Potom stačí zavolat kontaktnímu pracovníkovi operátora a ten bude vaše problémy okamžitě řešit.

Proto si ve svojí firmě dobře zvažte, jestli nemáte příliš mnoho mobilních telefonů různých značek a využívajících několika operátorů, jestli nemáte zmatek v telefonních číslech svých telefonů, zda vám není GSM brána spíše na obtíž (protože má malou kapacitu a tak většina hovorů na mobily jde přes pevnou síť), případně jestli neplatíte svému operátorovi příliš velké částky. Ve všech těchto případech si nechte od všech tří operátorů předložit nabídku – i když možná od konkurence nedostanete výhodnější ceny a služby, určitě se vám v tom okamžiku začne současný mobilní operátor více věnovat. A to se vám nemůže nevyplatit.

