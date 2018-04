Velký Valentýn na malých zařízeních...

PocketGram Valentine Delivery

Co můžeme pro utužení vztahů s naší partnerkou udělat jako první? Je to snadné - poslat originální Valentýnské přáníčko. Vyplníte zvláštní formulář, kam vypíšete jméno a email partnerky, své jméno, vyberete jeden z obrázků a vyplníte text přání. Firma pošle na email vaší partnerky email s PalmOS aplikací. Druhou možností je stáhnout si zrovna vytvořené přáníčko jako PRC soubor. Vše je zdarma. Jestli jste kdysi "odložili" u vaší partnerky svůj předchozí handheld, tak nyní jí můžete ukázat, že to mělo svůj hlubší význam...

Nabízí firma Palmtop Publishing.

My E-Card Online

Dalším řešením je beamnout své lásce přáníčko přímo takříkajíc z palmu do palmu. Poslouží mu k tomu aplikace My E-Card Online od firmy Zoos Software. Je to shareware za 5 USD a můžete s ní odeslat přání dle své volby, včetně okrajů klipu apod.

Personalised Love Clock

Nemáte-li hluboko do peněženky, můžete svoji partnerku - palmistku příjemně překvapit třeba vlastními hodinami od Consider Tomorrow za 25 USD.

Hodiny s fotografiemi vaší milované můžou být opravdu velmi nevšedním dárkem, co říkáte, pánové? Vím, že je mezi námi palmistek jako šafránu, o to víc je ale přece třeba zahrnovat je těmito pozornostmi!

2 for 1 Valentines Special

Je nabídka, kterou pro vás připravil server riteMail - můžete totiž až do sv. Valentýna koupit dvě instalace jejich riteMailu za cenu jednoho. A se svou přítelkyní si pak můžete "ručně" mailovat až do alelujá, a to nejen na Valentýna. riteMail je multiplatformní aplikace, takže může sblížit i dvojice opačných platforem :-).

Valentin na Handangu

Kouzlu sv. Valentýna podlehli i na Handangu - připravili nabídky na dárečky pro uživatele všech platforem. Na první omak je to ale jen marketingova bublina a la "Pozdní Santa" se standardními cenami. :-(

Kupte jí ZIRE, bude ZÍRAT!

Valentin ale neumí být za všech okolností nutně jen softwarový. Díky momentální hladině low-endu můžete své drahé polovičce koupit třeba nový Palm Zire.

Tiskovou zprávu firmy Palm, Inc. k svatému Valentýnu si můžete přečíst zde...

