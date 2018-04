Nejlepší mobil? HTC tápe, iPhone vede, Nexus zklamal, Lumie přichází

Ačkoli je dopředu téměř jisté, že mezi špičkovými smartphony vzejde z důležitého klání v posledním čtvrtletí a tedy i vánoční sezony jako vítěz právě menší z nových iPhonů, porovnali jsme jeho parametry s jeho hlavními rivaly. Jsou to podzimní novinky jako iPhone 6s a část se jich ještě ani nezačala prodávat.

Jelikož je jich hotová armáda a nebyl by problém do tabulkového souboje postavit více konkurentů, rozdělili jsme ho na dvě klání. V prvním menší z iPhonů porovnáme s konkurenty, které jsou mu velikostí displeje na dosah a nepřekračují úhlopříčku 5,2 palce. Ve druhé části, která vyjde v příštích dnech, pak porovnáme nejlepší phablety dneška právě s iPhonem 6s Plus.

Rozměry, hmotnost, odolnost a zpracování

Celkově největší rozměry má z tohoto kvarteta vlajkové HTC, především tloušťka je výrazně vyšší než u soupeřů. Tělo telefonu je však nejtlustší uprostřed a směrem ke krajům se značně ztenčuje. Naproti tomu ostatní mají tloušťku konstantní prakticky po celé délce, tedy až na mírné výstupky objektivů fotoaparátů. Nutno podotknout, že kvůli zaobleným zádům je u HTC uvedený objem více zkreslený než u ostatních, kde rozdíl od skutečné hodnoty tvoří jen zaoblené hrany.

iPhone mezigeneračně mírně nakynul, je nepatrně tlustší a kvůli modernímu displeji i více váží. Vzhledem k nejmenší šířce se bude nejlépe ovládat jednou rukou. V efektivitě využití čelní plochy je na tom Apple nejhůř, má širší rámeček i značné pruhy nad a pod displejem. Připomeňme, že displej konkurentů má v úhlopříčce o téměř 13 mm víc, telefony jsou však širší přibližně jen o půl centimetru.

iPhone 6s HTC One M9+ Nexus 5X Lumia 950 Rozměry š × v × t [mm] 67,1 × 138,3 × 7,1 72 × 151 × 9,6 72,6 × 147 × 7,9 73,2 × 145 × 8,2 Hmotnost [g] 143 168 136 150 Objem [cm3] 65,89 104,4 84,31 87,04 Šasi hliník (7000 Series)/sklo hliník/sklo, technologie ZeroGap sklo/polykarbonát polykarbonát/sklo

Konstrukční zpracování bude u všech telefonů na vysoké úrovni. Náš redakční favorit je v tomto ohledu HTC s unibody konstrukcí a přechody prostých viditelných mezer. Zatímco u HTC a Applu převažuje hliník, Nexus a Lumia mají kryt z polykarbonátu. Zatímco v případě Lumie jej lze sejmout a získat přístup k baterii, Nexus tělo uživatelsky rozebíratelné nemá.

Apple se dostatečně poučil z loňské ohýbací kauzy bendgate a skořápku iPhonů vytvořil z pevnější hliníkové slitiny aluminium 7000 series, z níž je i pouzdro hodinek Watch Sport. Testy společnosti SquareTrade již prokázaly, že nové iPhony mají mez pevnosti ohybu značně vyšší než loňská edice.

Odolnost vůči vodě papírově nemá ani jeden, testy však ukázaly, že iPhone se s vodní lázní v hloubce několika centimetrů popasuje velmi dobře. Výrobce totiž elektroniku chrání gumovým těsněním, jež vodě přístup do útrob telefonu značně komplikuje.

Displej a multimédia

Apple iPhone 4 před pěti lety bodoval svým v té době nebývale jemným Retina displejem. Dnes už dávno Apple v tomto ohledu na špici nepatří, což jasně deklaruje letmý pohled do příslušného řádku tabulky. Parametru jemnosti vévodí duo HTC a Microsoftu s QHD panely. Ty čítají více než 3,5násobek obrazových bodů. Takový rozdíl je již samozřejmě lidským okem na první pohled znát.

Displej iPhonu 6s je tedy nejmenší a hustota bodů nejnižší. Novinkou je ale 3D Touch, tedy vrstva, která je schopna rozpoznat sílu stisku a podle toho nabídnout uživateli kontextové menu nebo případně přímo provést určitou akci. Možnosti na tlak citlivého displeje se budou postupně rozšiřovat formou nových aplikací.

Zbylá trojice má displeje na milimetr stejně velké a na prohlížení fotek, sledování videí nebo hraní her nabízí oproti iPhonu lepší zážitek. Pohodlnější je koneckonců i prohlížení webu.

V případě fotoaparátů si musíme vystačit s papírovým srovnáním parametrů, jelikož celé kvarteto se nám pohromadě v redakci asi jen tak nesejde.

Problémem je, že výrobci častokrát spoustu parametrů fotoaparátu neuvádějí a najít je kdekoli jinde je téměř nemožné. Vyzdvihnout se v tomto směru patří web Microsoftu, který servíruje podrobné specifikace obou fotoaparátů u svých nových lumií jako na stříbrném podnose. Tak by to mělo vypadat.

iPhone 6s HTC One M9+ Nexus 5X Lumia 950 Technologie IPS LCD Super LCD3 LCD AMOLED Barvy 16 milionů 16 milionů 16 milionů 16 milionů Úhlopříčka 4,7" (119,4 mm) 5,2" (132 mm) 5,2" (132 mm) 5,2" (132 mm) Rozlišení [px] 750 × 1 334 (Retina HD) 1 440 × 2 560 (QHD) 1 080 × 1 920 (FHD) 1 440 × 2 560 (QHD) Počet bodů 1 000 500 3 686 400 2 073 600 3 686 400 Jemnost (PPI) 326 564 424 564 Ochrana ionty zpevněné sklo Gorilla Glass 4 Gorilla Glass 4 + oleofóbní vrstva Gorilla Glass 4 další 3D touch reagující na sílu stisku - - - Fotoaparát 12.0 MPix duální 20.0 + 2.1 MPix 12.0 MPix 20.0 MPix, optika Carl Zeiss Typ snímače BSI BSI BSI BSI Rozměr snímače ? 1/2,4" (?) 1/2,3" 1/2,4" Rozměr buňky [μm] 1,22 1,2 (?) 1,55 ? Světelnost OB f/2,2 f/2,2 f/2,0 f/1,9 Počet členů 5 ? ? 6 Optická stabilizace ne ne ne ano Ochrana OB safírové sklo safírové sklo ? ? HDR ano ano ano ano Autofokus ano ano laserový ano Blesk duální duální duální trojitý Videa 4K při 30 snímcích/s (možno zároveň pořizovat 8MPix snímky); FHD při 30 nebo 60 snímcích/s; zpomalená videa 1 080p při 120 snímcích/s, 720p při 240 snímcích/s; 3 × digitální zoom 4 K při 30 snímcích/s; 1 080p při 60 snímcích/s; 720p při 120 snímcích/s až 4K při 30 snímcích/s; zpomalená videa při 120 snímcích/s až 4K (3 840 × 2 160) při 30 snímcích/s; optická stabilizace; digitální zoom Čelní fotoaparát BSI snímač; 5.0Mpix snímky; 720p videa; světelnost f/2.2; HDR ultrapixelový 4MPix snímač velikosti 1/3", velikost buňky 2 μm; 1 080p videa při 30 snímcích/s 5.0 MPix 5.0 MPix; 1 080p videa; světelnost f/2.4 FM rádio ne ano s RDS ne ano

Nový iPhone dostal nově 12MPix snímač a v tomto směru tak snížil náskok většiny konkurence. Desítky milionů pixelů ale samy o sobě kvalitní snímek neudělají, mnohem důležitější je kvalitní optika. Tu Apple nepochybně má, i když se nechlubí spoluprací s nějakým tradičním výrobcem optických dílů. Víme však, že objektiv krytý safírem tvoří pět optických členů a známe i jeho světelnost.

iPhone umí až 4K videa, ale vzhledem k obrovské datové náročnosti a absenci možnosti rozšíření paměti přijdou vhod i nahrávky v nižším rozlišením FHD nebo HD. Telefon boduje záznamem zpomalených videí. Mezigeneračně si polepšil sekundární fotoaparát, který pořídí až 5MPix autoportréty a ve vyšším rozlišením lze i videotelefonovat přes aplikaci FaceTime.

HTC má duální fotoaparát, kdy hlavnímu 20MPix snímači asistuje 2,1megapixelový. Firma je ale velmi skoupá na detaily, a tak není jisté, že jsou v tabulce uvedené parametry primárního snímače pravdivé (kopírují fotoaparát z menší M9). Ultrapixelový fotoaparát výrobce již v případě menší M9 přesunul ze zad na čelo zařízení a jinak tomu není u „pluska“.

LG Nexus 5X dostal senzor IMX377 z dílen značky Sony. V konkurenci boduje velikostí buňky a vzhledem k jejich počtu i celkovou velikostí snímače, na který před expozicí dopadá nejvíce světla. To by mělo znamenat vysokou kvalitu fotek. Nexus zaujme i laserovým ostřením, které mezi smartphony jako první měla G3.

Nejlepším fotomobilem ale nakonec může být i zástupce Microsoftu. Vrcholové lumie ještě s logem Nokie totiž vždy patřily ke špičce. Ústupky tak nelze v tomto ohledu očekávat.

Fotoaparát se chlubí optikou Zeiss a nejvyšší světelností objektivu v tomto souboji. Maximální velikost snímků je 20 megapixelů, videa modul umí pořizovat i v rozlišení 4K. Výhodou je optická stabilizace, kterou oceníte při focení i nahrávání videí. Jiný smartphone tohoto srovnání stabilizací nedisponuje. Minimální vzdálenost fotografovaného objektu je 10 cm.

Výkon a výdrž

V souboji čtyř špičkových smartphonů dneška se potkává celá trojice různých operačních systémů. Lumia 950 přitom bude spolu s větší sestrou XL první se zbrusu novým systémem Windows Mobile 10. K jeho specialitám patří funkce Continuum, kdy po připojení monitoru, klávesnice a myši za pomocí stanice Microsoft Display Dock telefon dokáže částečně suplovat stolní počítač. Funkce je to bezpochyby zajímavá, nakolik užitečná a použitelná bude v praxi, však zatím nedokážeme říci.

Lumia má stejný čipset jako menší z nových nexusů, tedy šestijádrový Snapdragon 808 a 3 GB operační paměti. S takovým hardwarem výborně optimalizovaná Windows poběží bez sebemenšího škobrtnutí.

Každý něčím speciální iPhone 6s jako první smartphone na trhu nabízí displej s technologií 3D Touch, která rozpozná sílu stisku

částečná voděodolnost, byť ji výrobce negarantuje HTC One M9+ výkonné stereoreproduktory BoomSound pro kvalitní přednes libovolné hudby

duální 20MPix fotoaparát + čelní ultrapixelová kamera Nexus 5X laserové ostření fotoaparátu

referenční přístroj Googlu znamená stále aktuální verzi systému bez čekání Lumia 950 20MPix fotoaparát s optikou Zeiss a trojitým bleskem

zbrusu nový systém Windows 10

snímač oční duhovky

HTC u zvětšeného M9 dala před Snapdragonem 810 přednost novince z dílen MediaTeku. Je jím čipset MT6795 s osmijádrovým procesorem taktu až 2,2 GHz. V recenzích se přitom objevují stížnosti nad občasným nedostatkem výkonu. Snapdragon 810 by tak byl zřejmě lepší volbou

U iPhonu se nedostatku výkonu určitě bát nemusíme. Výkon vzrostl, rozlišení displeje zůstalo stejné a novinka tak mezigeneračně zrychlila. Vůbec poprvé telefon od Applu dostal 2 GB operační paměti. Dodavatelem čipů A9 je TSMC a Samsung, každý přitom používá jiný výrobní proces. V důsledku toho mají čipy navzdory stejnému počtu tranzistorů různou velikost.

Zatímco po stránce výkonu jsou na tom obě verze podobně, dle nedávných testů hraje výdrž ve prospěch čipu TSMC. U ní při vysokém zatížení procenta baterie mizí pomaleji než u iPhonu s čipovou sadou od Samsungu (více zde).

Výkonové srovnání napříč platformami je ale komplikovanější a obrovská zkreslení do výsledků v syntetických testech vnese různé rozlišení displejů.

Pro výpočetní jednotku je totiž ohromný rozdíl, zda vykresluje milion pixelů u menšího iPhonu, nebo téměř čtyřikrát víc u One M9+ nebo Lumie 950. Stručně řečeno: aby byl jeden z nich při běžném používání svižný jako iPhone, bude to použitý čipset stát mnohem více sil než sadu A9 v Applu. Své také pochopitelné udělá optimalizace tohoto kterého systému.

iPhone 6s HTC One M9+ Nexus 5X Lumia 950 Platforma iOS 9 Android 5.1. + Sense 7.0 Android 6.0 Windows Mobile 10 Čipová sada 64bitový Apple A9 64bitový MediaTek MT6795T Helio X10 64bitový Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 64bitový Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 CPU 1,84 GHz 2,2 GHz 4 × 1,44GHz Cortex-a53 a 2 × 1,82GHz Cortex-A57 × 1,44GHz Cortex-a53 a 2 × 1,82GHz Cortex-A57 Počet jader 2 8 6 6 Výr.proces 14nm (Samsung)/16nm (TSMC) 20nm 20nm 20nm GPU PowerVR GT7600 PowerVR G6200 Adreno 418 Adreno 418 RAM 2 GB 3 GB 2 GB 3 GB FlashROM 16/64/128 GB 32 GB 16/32 GB 32 GB microSD slot ne ano ne ano Baterie 1 715 mAh (pevná) 2 840 mAh (pevná) 2 700 mAh (pevná) 3 000 mAh (vyjímatelná) Bezdrátové nabíjení ne ne ne ano

Velikostí datového úložiště boduje iPhone, ovšem pouze jeho 64 a 128GB varianta. Verze s 16GB pamětí bez možnosti dalšího rozšíření totiž uspokojí jen méně náročné uživatele.

Své uzme samotný operační systém, nemalý díl i dodatečně nainstalované aplikace a i pokud se člověk obejde bez několika GB oblíbené muziky, může na nedostatek paměti vcelku rychle narazit. Vždyť i pořízené snímky a především videa ve vysoké kvalitě (až 4K) volné místo ukrajují velmi rychle.

Absencí paměťového slotu jsou známy také nexusy a model 5X na tom není jinak. Alespoň, že v prodeji bude i 32GB verze. To je prostor, se kterým lze vystačit celkem bez potíží.

HTC a Lumia mají v základu shodně 32 GB paměti, na rozdíl od konkurence jim však nechybí rozšiřující slot. Paměť lze tak aktuálně navýšit až o 200 GB.

iPhone má menší baterie než jeho předchůdce. Místo ji sebrala jednak tlustší šasi a pak také silnější displej s technologií 3D Touch. Podle některých testů je však výdrž nových iPhonů lepší navzdory menším článkům (více zde).

Kapacita akumulátorů konkurence je znatelně vyšší, nejlépe je na tom Lumia, jež má jako jediná baterii uživatelsky vyměnitelnou. Celkově však ve výdrži nemusí být nijak velké rozdíly a rekordmana v této disciplíně mezi porovnávanými přístroji nehledejme.

Konektivita

Možnosti konektivity jsou u srovnávaného kvarteta podobné. Všechny modely podporují rychlá data včetně u nás používaných LTE frekvencí. Společným jmenovatelem kompletní čtveřice je také podpora nano SIM, což ale dnes nelze brát jako nevýhodu, dosud nejmenší typ karty používá stále větší procento smartphonů. Pro někoho může být výhoda podporu dvou SIM, tu však pro změnu nenabízí žádný z nich, byť Lumia 950 Dual-SIM existovat bude.

Samozřejmostí je integrovaný Bluetooth a wi-fi modul, který u dvojice androidů nabízí krom nezbytné funkce hotspot pro sdílení mobilní konektivity s dalšími telefony i pokročilejší wi-fi direct k přímému bezdrátovému propojení dvou zařízení. Nechybí ani DLNA pro streamování multimediálního obsahu z telefonu třeba na televizi ani jiných certifikovaných zařízeních.

Infraport, který u mobilů před dvěma lety zažil renesanci, nabízí pouze HTC. Využití je jasné: pomocí aplikace telefon může sloužit jako dálkový ovladač k televizi nebo jinému spotřebiči v domácnosti. Naopak NFC k rychlému transferu dat a především k mobilním platbám nechybí ani jednomu.



iPhone 6s HTC One M9+ Nexus 5X Lumia 950 Sítě/data GSM/HSPA/LTE nebo CDMA (dle verze/regionu) GSM/HSPA/LTE, podpora různých frekvencí v závislosti na regionu GSM/HSPA/LTE, podpora různých frekvencí v závislosti na regionu GSM/HSPA/LTE, podpora různých frekvencí v závislosti na regionu SIM nano nano nano nano Bluetooth verze 4.2, podpora A2DP, LE verze 4.1, podpora A2DP verze 4.2, podpora A2DP verze 4.1, podpora A2DP wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot, wi-fi direct, DLNA 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot, wi-fi direct, DLNA 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot Infraport ne ano ne ne GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS USB vlastní konektor Lightning microUSB 2.0, podpora USB Host USB Type-C USB Type-C NFC ano ano ano ano bezpečnostní prvek vylepšený snímač Touch ID snímač otisků prstů snímač otisků prstů snímač duhovky

K propojení s počítačem přes kabel slouží u Applu vlastní konektor Lightning, Lumia a Nexus se pak pyšní novým USB Type-C, který má oproti staršímu standardu vyšší přenosové rychlosti, rychlejší dobíjení a umožní v případě nutnosti dobít telefonem i jiná zařízení. Velkou výhodou je jeho symetrický tvar, kabel tak půjde zapojit do telefonu v obou polohách.

Apple, HTC a LG nabízí odemykání telefonu pomocí snímače otisků prstů. Tento prvek vídáme u vyšší kategorie smartphonů stále častěji. Apple u nové generace iPhonů snímač vylepšil, je to však právě Touch ID, který některým uživatelům způsobuje trable (více zde).

U Lumie 950 si svoji premiéru ve světě smartphonů odbyl snímač oční duhovky, který tak nahrazuje rozšířenější čtečku prstů. Telefon má dle serveru WindowsCentral pro tento účel kromě sekundární čelní kamerky navíc ještě další infračervený snímač právě pro načtení biometrických údajů uživatele a jeho následnou autentizaci. Ta prý trvá maximálně dvě sekundy. Teprve zkušenosti ukážou, zda je praktičtější snímač otisků prstů, nebo tento typ skeneru.

Ceny a dostupnost

V tuzemsku v prodeji je u nás dosud jen iPhone a HTC. Oba výrobci přitom za své zboží žádají více než 20 tisíc korun. Zatímco fanoušci Applu s nákupem neváhají, One M9+ zřejmě na dračku příliš nepůjde. A to HTC teď úspěch potřebuje víc než kdy jindy.

V Česku nejisté jsou dosud ceny Nexusu i Lumie, v tabulkách uvedené cifry vycházejí z přepočtu předběžných cen v zemích EU. Očekávané ceny Nexusu v Evropě jsou oproti cenám v USA velkým zklamáním. Zatímco tam bude 16GB verze za 379 dolarů (tedy 11 tisíc i s připočtenou DPH) a 32GB za 429 dolarů (12 400 s DPH), ceny v eurech vycházejí podstatně vyšší.

Předběžná cenovka Lumie 950 okolo 16 tisíc není vzhledem k výbavě přemrštěná a prodávat by se mohla.