Velký průvodce po nových Benq-Siemensech

Mobily značky Siemens měly jedno z nejpřehlednějších značení. Jenže po loňském spojení tohoto tradičního výrobce s tchajwanskou společností Benq, se označení poměrně radikálně změnilo. Jestliže dříve nebyl problém vybrat si nový Siemens velmi snadno, dnes se v záplavě na první pohled podivně označených modelů málokdo orientuje. Nyní vám proto nabízíme klíč k rozpoznání modelů Benq-Siemens.

Vyznat se v mobilech Siemens bývávalo docela snadné. Od modelové řady 10, tedy zhruba od roku 1998, používal až do loňska Siemens stejný způsob značení. Zhruba každý rok Siemens představil novou řadu mobilů se stejným číselným označením: 10, 25, 35, 45, 55, 65 a poslední řadou byla řada 75. Mobily této řady se stále doprodávají.

Inspirace u Mercedesu

Mobily v jednotlivé řadě odlišovalo písmeno před číselným označením. V případě písmen se Siemens inspiroval u Mercedesu a tak nejnižší řada si nesla označení A, střední třídě připadlo písmeno C a luxusní či high-tech modely nesly v čele písmeno S. Pro odolné mobily pak připadlo označení písmenem M.

Existovala i řada výjimek. Modely převzaté od jiných výrobců většinou neměly na konci označení pětku, ale nulu. V řadě 30 a 40 to byly modely od převzaté značky Bosch, později pak Siemens nabízel několik modelů, které si nechal vyrábět u asijských firem. Jednalo se například o modely ST60, CL50. Jenže aby to nebylo jednoduché, třeba model C60 byl čistokrevný Siemens a naopak véčko CL55 vyráběla společnost Bird.

Nové označení

Od letošního roku, po převzetí společností Benq, nesou mobily značky Benq Siemens nové označení. Na první pohled je zřejmé, že se nadále nepokračuje v zavedených kolejích. Má tedy označení nějakou logiku? Má a rozkódování je poměrně snadné.

Zachováno zůstalo písmenné označení modelových řad:

A - levné mobily nejnižší třídy (Jednoduché použití)

- levné mobily nejnižší třídy (Jednoduché použití) C - telefony nižší střední třídy (Zábava a emoce)

- telefony nižší střední třídy (Zábava a emoce) M - odolné mobily, modely pro sport (Aktivní život)

- odolné mobily, modely pro sport (Aktivní život) S - přístroje vyšší třídy (Profesionální přístroje)

- přístroje vyšší třídy (Profesionální přístroje) E - exkluzivní modely nejvyšší třídy (Výjimečný produkt)

- exkluzivní modely nejvyšší třídy (Výjimečný produkt) P - chytré mobily - není jasné, jestli se stejně budou značit i další modely

V závorce u každého modelu uvádíme charakteristiku, kterou jednotlivým řadám dal přímo výrobce. Opět nelze přehlédnout inspiraci v označení modelových řad Mercedesu. Jen řadu S přeskočila řada E, která je v hierarchii Mercedesu pod řadou S.

Budeme-li pokračovat dále, přibude za první písmeno druhé. To opět není žádná novinka, druhé písmeno používal i Siemens. Ve své podstatě druhé písmeno značí konstrukci telefonu:

L - vysouvací mobil

- vysouvací mobil F - véčko

- véčko X - speciální konstrukce

- speciální konstrukce Bez označení - klasická konstrukce

Následuje dvojice čísel. První číslo udává pozici modelu v dané modelové řadě, druhé udává generaci modelu. První číslice může být v rozsahu 1 až 9, u druhé se zatím počítá s číslicemi 1 až 5. Rozlišení je následující:

1 - generace 85 (rok 2006)

- generace 85 (rok 2006) 2 - generace 95

- generace 95 3 - generace 105

- generace 105 4 - generace 115

- generace 115 5 - generace 125

Přitom platí, že generace 85 je aktuální a jedná se o následovníka předchozí generace 75, s kterou skončil Siemens.

Teorie v praxi

Pojďme dekódovat. Model EF81, jehož recenzi jsme vám tento týden nabídli, patří do nejprestižnější řady E. Písmeno F znamená, že se jedná o véčko. Číslice 8 určuje téměř nejvyšší třídu a poslední číslice 1 nám prozradí, že se jedná o generaci 85, tedy první po poslední bývalé řadě Siemensu.

Sami si můžete zkusit dekódovat všechny nové mobily výrobce. Vyjde vám, že například modely CL71 a CF61 patří do stejné modelové řady C. První má vysouvací konstrukci, druhý rozvírací. Model CL71 patří výš než véčko CF61, neboť 7>6. Oba pak svorně reprezentují první generaci (G85).

Zádrhel v podobě černých ovcí

Na závěr dodejme, že již nyní najdeme v portfoliu Benq-Siemensu dvě černé ovce. Jedná se o modely S88 a S68, jejiž poslední osmička do výše uvedeného schématu nezapadá. Osmička je v tomto případě použita z důvodu duplicity dvou modelů ve stejné řadě, na stejné úrovni a se stejnou konstrukcí - viz modely S88 a S81. Případně může být použita i šestka.

Pro snažší rozlišení jsme pro vás připravili následující tabulku:

A C M S E P 1 2

AL21 3

A31 4 5

AF51

EF51 6

CF61

S68

E61

P51 7

CL71

EL71 8

C81

S81

S88

EF81 9

EF91 Rozdělení nových modelů Benq-Siemens podle modelové řady (sloupce) a postavení modelu v dané řadě (řádky). Čím vyšší číslo, tím lepší model. Kliknutím na obrázek získáte podrobné informace k daným modelům.

Z tabulky je patré, že mnoho modelů ještě na své představení čeká. To naznačují i neoficiální informace od výrobce. Stejně tak lze očekávat, že například modely řady A těžko dosáhnou na úroveň devět a naopak modely vyšších tříd pravděpodobně neklesnou pod úroveň pět. Například u řady C bude rozsah 1 až 5 patřit modelům na úrovni bývalých modelů Siemensu třídy C a přístroje s první číslicí v rozsahu 6 až 9 nahradí dřívější modely vylepšené třídy CX, která již v novém označení neexistuje.