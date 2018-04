Velký přehled - vybíráme komunikátor s Windows Mobile

První kapitola našeho pomocníka při výběru přístroje s operačním systémem Windows pojednávala o chytrých telefonech s Windows Mobile. Dnes vám nabídneme velký přehled všech přístrojů typu Pocket PC Phone edition, které se v naší republice dnes prodávají. Od přístrojů v prvním přehledu se liší především dotykovým displejem a také trochu jiným operačním systémem. Krátce a jednoduše: v první části jsme vám představily chytré telefony, dnes je čas na komunikátory.

Jelikož se nám do přehledu vešlo 25 přístrojů (!), rozdělili jsme článek na dvě části. Dnes vám nabízíme první, na druhou se pak můžete těšit ještě tento týden. Přístroje jsou v přehledu řazeny chronologicky tak, jak postupně přicházely na pulty obchodů a do nabídek tuzemských operátorů.



Vybíráme chytrá zařízení s Windows 1. část - Přehled chytrých telefonů s Windows Mobile - nepřehlédněte 2. část - Přehled komunikátorů první díl - dnes 3. část - Přehled komunikátorů dokončení - ještě tento týden!

HTC Magician

Další názvy: T-Mobile MDA Compact, Vodafone VPA Compact, Qtek s100, i-Mate JAM, O2 XDA Mini

Recenze: MDA Compact – profesionální pomocník v kapse

Jak si trénované oko našeho čtenáře jistě bleskurychle všimlo, tak HTC Magician je zařízení v Česku známé jako MDA Compact. T-Mobile zvolil tomuto MDA přídomek vskutku trefný, neboť rozměry, se kterými Compact přišel na trh, byly do té doby nevídané. Funkčně i hardwarově byl přitom vybavený obdobně, jako mnohem rozměrnější MDA II (mělo 128 MB RAM).





MDA Compact byl do nabídky českého T-Mobilu zařazen v prvním kvartálu předloňského roku a zanedlouho potom se stal nejlépe prodávaným komunikátorem. Uživatelé těchto zařízení byli totiž do jeho příchodu zvyklí na mnohem větší přístroje, MDA Compact však skrýval vše v malém vzhledném kabátku.



Technické zpracování je excelentní, a to jak z pohledu použitých materiálů (celý přední kryt i kryt baterie je hliníkový) tak vzájemného lícování jednotlivých dílů. Přední části dominuje velký dotykový QVGA displej, který váš zrak obměkčí více než 65 tisíci barevných odstínů. Pod displejem najdeme čtyřsměrný ovládací prvek, tlačítka pro přijímaní/odmítaní hovorů a dvě funkční klávesy.



Systémem je Windows Mobile 2003 SE ve verzi Phone edition, přičemž do dnešního dne nebyl (a ani nebude) vydán oficiální upgrade na vyšší verzi WM 5.0. Paměť v poměru 64 MB ROM/RAM je dostačující. Hlavním tahounem celého zařízení však je velmi rychlý procesor Intel na frekvenci 416 MHz. K rozšíření paměti poslouží klasický SD/MMC slot.



MDA Compact umožňuje telefonní funkce díky integrovanému trojpásmovému GSM modulu (900/1800/1900 MHz), připojení k internetu je možno pouze přes GPRS. Jiné zařízení může s Compactem komunikovat buď prostřednictvím Bluetooth, případně přes infračervený port. Použitý akumulátor kapacity 1200 mAh zajistí výdrž až čtyři dny.



Zadní část zařízení patří jak jinak než objektivu digitálního fotoaparátu. Optický zoom byl, a u těchto zařízení ještě stále je, hudbou budoucnosti, proto se musíte spokojit s objektivem o pevné ohniskové vzdálenosti. Maximální rozlišení pořízených snímků je 1,3 megapixelu, jejich kvalita je pak průměrná.

T-Mobile již MDA Compact nenabízí, u několika internetových prodejců se však stále zakoupit dá a mnohdy za velmi výhodné ceny.



Proč koupit:

+ výkonný procesor Intel 416 MHz

+ perfektní dílenské zpracování

+ rozměry a hmotnost

+ výdrž baterie na jedno nabití



Proč sáhnout jinam:

- starší verze OS a nemožnost upgradu na vyšší

- chybí EDGE

- absence Wi-fi



HTC Charmer

Další názvy: T-Mobile MDA Compact II

Nástupce původního MDA Compactu obohatil nabídku operátora T-Mobile přesně před dvanácti měsíci. Nepřinesl mnoho nového a tak jeho příchod rozdělil uživatele na dva tábory – jedni jej označují za zbytečný model a ti druzí na něj nedají dopustit. Čím tedy Compact II zaujme?





Na první pohled je vidět barevná změna celého krytu zařízení, líbivá stříbrná byla nahrazena elegantnější tmavě modrou, pro dámy je pak připravena růžová verze. Nutno dodat, že zatímco u jedničky byl kryt baterie hliníkový, zde je celá zadní část kompletně z plastu.



Další velkou změnou je přechod na novější operační systém, kterým je pochopitelně Windows Mobile 5.0 Phone edition. Navýšena byla ROM paměť a to na dvojnásobek, tedy 128 MB. Degradace se však dočkal použitý procesor a místo po výkonném Intelu výrobce sáhl po slabším, avšak vysoce univerzálním čipu z dílny Texas Instruments. Odměnou za tento ústupek je větší výdrž akumulátoru. Poslední změnou, která by mohla mít pro případné zájemce váhu, je podpora rychlých datových přenosů EDGE.



Ani tento model již v nabídce T-Mobilu nefiguruje a tak nám nezbývá, než čtenáře opět odkázat na internetové obchody, kde je MDA Compact II stále ještě k mání za cenu okolo 10 500 Kč.



Proč koupit:

+ cena

+ rozměry a hmotnost

+ podpora EDGE

+ ještě vyšší výdrž baterie

Proč sáhnout jinam:

- málo inovací oproti původnímu Compactu

- slabší procesor TI OMAP 850 o taktu 195 MHz

- chybí Wi-fi



HTC Wizard

Další názvy: T-Mobile Vario, Qtek 9100, Orange SPV M3000, i-Mate K-JAM, O2 XDA Mini Pro

Recenze: Co je malé, to je chytré – MDA Vario



Leden roku 2006 byl datem vstupu HTC Wizardu na český trh. Toho času se totiž tento komunikátor objevil za výlohami Eurotelu pod označením Qtek 9100, T-Mobile zvolil jméno MDA Vario. Jedná se o další rozměrově příjemné zařízení, které oproti dvojici Compactů přináší hned dvě veliké přednosti. Tou první je hardwarová klávesnice, druhou je potom integrovaný Wi-fi modul.





Technické zpracování Wizarda není tolik kvalitní jako v případě “bratří Compactů“. Svou vinu na tom má i použitý materiál, kterým je výhradně plast – Wizard tak v ruce nebudí dojem příliš luxusního zařízení. Přední stranu tvoří dotykový QVGA displej, který zobrazí zaběhnutých 65 536 barev. Hlavní ovládací prvek spolu s tlačítky pro telefonování doplňují čtyři funkční tlačítka.





Pokud zařízení uchopíte “naležato“, pak jemným tlakem prstů směrem k sobě odhalíte úplnou hardwarovou klávesnici. Ta je jednou z hlavních zbraní tohoto modelu. Uživatelé si klávesnici pochvalují i k psaní delších textů, jedinou slabinou bude psaní českých znaků – pro tyto znaky je nutno stisknout najednou více kláves. Vysouvací mechanismus se zdá být spolehlivým a ani po několikaměsíčním používání nejsou slyšet záporné ohlasy. Daní za pohodlné psaní je však poměrně velký nárůst tloušťky, ono 24 mm už bude v kapse u kalhot docela znát.





Verze systému i hardwarové vybavení je shodné s tím, jaké má MDA Compact II. Jen rozšiřujícím slotem je, oproti původnímu SD zmenšený miniSD slot. Wizard v sobě ukrývá čtyřpásmový GSM/GPRS/EDGE modul, telefonování je tedy možné snad ze všech koutů světa. Velkou výhodou Wizardu je integrované Wi-fi, což ocení zejména ti, co mají v blízkosti svého bydliště veřejné hotspoty.



Qtek 9100 a MDA Vario jsou tedy totožná zařízení, která se liší jen verzí softwaru, přesto je rozdíl jejich základních (nedotovaných) cen téměř 3000 Kč (14 699 Kč oproti 11 499 Kč). To je jistě hlavním důvodem, proč drtivá většina sáhne po levnějším MDA Variu. Qtek 9100 tak mají zejména tarifní zákazníci O2, tento operátor již prodej tohoto modelu ukončil.





Proč koupit:

+ hardwarová QWERTY klávesnice

+ OS Windows Mobile 5.0 Phone edition

+ podpora EDGE

+ integrovaný Wi-fi přijímač



Proč sáhnout jinam:

- slabší procesor TI OMAP 850 o taktu 195 MHz

- horší technické zpracování

- větší tloušťka zařízení



HTC Universal

Další názvy: T-Mobile MDA Pro, Qtek 9000, Orange SPV M5000, 02 XDA Exec, i-Mate Jasjar, Vodafone VPA IV

Recenze: Recenze profesionálního mininotebooku Qtek 9000

Tento klenot zavítal do českých luhů a hájů již na přelomu září a října roku 2005. Žádný z operátorů se však k jeho uvedení dlouho neměl, což se změnilo až v květnu loňského roku, kdy HTC Universal rozšířil nabídku Eurotelu jako Qtek 9000. HTC Universal byl snad nejočekávanějším Pocket PC Phone vůbec – není divu, vždyť i téměř rok a půl po jeho uvedení je to stále jediné Pocket PC s GSM modulem, které se pyšní skvostným VGA displejem a povedenou QWERTY klávesnicí.





Qtek 9000 na první pohled zaujme svými rozměry, bohužel v tom špatném slova smyslu – jde totiž o skutečného cvalíka. Rozměrům 128 x 81 x 25 mm odpovídá téměř 300 g hmotnosti, což rozhodně není na pohodlné nošení po kapsách. Technické zpracování si až na drobné chybky zaslouží pochvalu. Unikátní otočný mechanismus, který umožňuje rotaci displeje, nečiní uživatelům ani po delším používání problémy. Výhradu však máme k zadnímu krytu baterie, který tvoří tenoučký plastový výlisek – tady bychom se už kratší životnosti obávali.





Po odklopení displeje se na nás usměje úplná hardwarová klávesnice, která je nejpovedenější svého druhu (tedy v oblasti Pocket PC). Tlačítka mají dostatečný zdvih, slušné rozměry i jasný stisk. Superlativy lze ověnčit i VGA displej, který je se svým rozlišením 640x480 pixelů velmi jemný a jasný. Části s displejem lze jedním směrem otáčet v rozmezí 180 stupňů, z miniaturního notebooku tak lze během několika vteřin vytvořit běžně vypadající Pocket PC.



Universal běží na systému Windows Mobile 5.0 ve verzi Phone edition. Paměť je v kombinaci 128 MB ROM/64 MB RAM, u takto drahého zařízení však mohla být vyšší. Slušný výkon zajišťuje procesor Intel Bulverde s taktem 520 MHz, proč však výrobci nesáhli po jeho nejrychlejší verzi se 624 MHz je nám záhadou.





Možnosti telefonování zabezpečuje integrovaný triband GSM/GPRS modul (900/1800/1900 MHz), potěšující je podpora sítí třetí generace na frekvenci 2100 MHz. Ve velikém těle našel své místo i integrovaný Wi-fi přijímač, nezapomnělo se ani na Bluetooth či infračervený port. Jediný nedostatek v tomto ohledu tak vidíme v absenci datových přenosů EDGE.



HTC Universal nabízí hned dvě kamerky, ta menší umístěná nad displejem slouží k videotelefonii, my se ovšem blíže podíváme na fotoaparát umístěný na zadní straně zařízení. Maximální rozlišení snímků, které pořídíte je 1280 x 1024, softwarově je však možná aproximace až na rozlišení 2 mpx (1600 x 1200 px). Foťák zvládne i záznam videa a to v nejvyšším rozlišení 320 x 240 bodů. Disponuje i celou řadou běžných funkcí, jako vyvážení bílé, nastavení jasu a kontrastu. Při fotografování v horších světelných podmínkách jistě oceníte osvětlovací diodu.



Qtek 9000 je tedy výborně vybavené zařízení, které však není určeno každému. Sáhnout by po něm měli především ti, co skutečně naplno využijí jeho možností – tedy zejména VGA displej, QWERTY klávesnici, podporu 3G sítí a integrované Wi-fi. O2 již tento komunikátor nenabízí. Oficiální prodej v ČR byl sice již ukončen, přesto je ještě možné u několika internetových prodejců HTC Universal zakoupit (cena se pohybuje okolo 25 000 Kč).



Proč koupit:

+ hardwarová QWERTY klávesnice

+ velký a jemný VGA displej

+ podpora sítí třetí generace

+ integrovaný Wi-fi přijímač



Proč sáhnout jinam:

- monstrózní rozměry a hmotnost

- nepohodlné k telefonování (rozměry + absence vnějšího displeje)

- chybí EDGE

- vysoká cena

HTC Prophet

Další názvy: i-mate JAMin, O2 XDA Neo, Qtek S200, Orange SPV M600

V březnu loňského roku vstoupil na český trh povedený klon MDA Compactu I/II pod označením Qtek S200. V kompaktním těle nabízí slušnou výbavu, která čítá i integrované Wi-fi nebo výborný 2-megapixelový fotoaparát.



Konstrukční provedení je velmi podobné zmíněnému MDA Compactu. Je škoda, že výrobci dali ruce pryč od odolného hliníku a spolehli se výhradně na plastové kryty. Tady je to, alespoň podle našeho názoru, krůček zpět. Dílenské zpracování je přesto na úrovni, díly dokonale lícují a nevržou.





Přední části vévodí QVGA displej, který má shodné parametry jako třeba zobrazovače Compactu II a MDA Varia. Shoda panuje i v oblasti hardwarové výbavy, která je se zmíněnými komunikátory totožná. Hlavnímu zakulacenému ovládacímu prvku sekundují tlačítka pro příjem/odmítnutí hovoru, dvě softwarové klávesy a tlačítka k aktivaci hlavní nabídky.



Qtek S200 běží na OS Windows Mobile 5.0 ve verzi Phone edition, široká podpora aplikací je tedy zajištěna. Paměť je možno rozšířit kartami standardu SD případně MMC. V těle Prophetu je implementován čtyřpásmový GSM modul, pracující na frekvencích 850/900/1800/1900 MHz. Připojení k internetu zajišťuje nejen GPRS/EDGE, bezdrátové spojení lze realizovat i díky integrovanému Wi-fi, což je veliké plus oproti Compactu II. Z dalších možností bezdrátové komunikace nesmíme opomenout Bluetooth a infraport.



Qtek S200 zasluhuje pochvalu i co se fotoaparátu týká - konečně je totiž zastoupen snímač s dvěma miliony světlocitlivých buněk, což v praxi dovoluje pořizovat snímky v maximální velikosti 1600 x 1200 bodů. Výsledné fotky se mohou pochlubit nízkou hladinou šumu, věrností barevného podaní a výbornou ostrostí. Qtek si poradí i s fotografováním blízkých předmětů - makro režim aktivujeme pootočením stříbrného lemu, který obepíná objektiv fotoaparátu.



Tento model tedy patří k velmi povedeným komunikátorům a v malém kompaktním těle nabízí slušnou výbavu. U žádného operátora se však s S200kou nepotkáme a tak zájemci musí vzít útokem internetové obchody, kde jej lze pořídit za cenu okolo 14 000 Kč.



Proč koupit:

+ integrovaný Wi-fi přijímač

+ rozměry a hmotnost

+ podpora EDGE

+ slušný integrovaný fotoaparát





Proč sáhnout jinam:

- celý kryt je kompletně plastový

- pomalejší procesor Texas Instruments o taktu 195 MHz - vyšší cena



HP iPAQ hw 6510/6515

Recenze: Čtvrtý vlas děda Vševěda



Již téměř rok a půl uběhl od příchodu komunikátorů řady iPAQ 65xx na tuzemský trh. Nedá se říci, že by se těšil oblibě širší masy uživatelů, přesto však je zajímavým zařízením, které v sobě ukrývá jak GSM tak i navigační GPS modul. Podrobnější popis si tedy bez debat zaslouží. Můžete se setkat se dvěma verzemi a to iPAQ hw6510/6515, jediným rozdílem mezi těmito variantami je digitální fotoaparát, kterým disponuje verze hw6515.



Při prvním kontaktu s tímto komunikátorem budete překvapeni tvarem displeje, který má netradiční čtvercový tvar. Další zvláštnosti je hardwarová QWERTY klávesnice, která se rozprostírá pod displejem a zabírá odhadem celou třetinu přední části. Celý čelní kryt se nese ve stříbrné barvě, zadní strana je naproti tomu zhotovena z tmavšího plastu. Technické zpracování komunikátorů řady iPAQ patří k nejlepším a tento model není výjimkou.





Protože se jedná o více než rok starý model, použitým systémem je starší Windows Mobile 2003 SE ve verzi Phone edition. Celková paměť 128 MB je rozdělena v ROM/RAM v poměru 1:1 (tedy 64 MB + 64 MB). Srdcem iPAQu je poměrně rychlý procesor Intel s frekvencí 312 MHz. Hardwarová výbava tedy není úplně nejlepší, pomalejší procesor je však zárukou vyšší výdrže akumulátoru. Paměť je navíc možno rozšířit hned díky dvěma paměťovým slotům, které byly do zařízení integrovány (prvním je klasický SD/MMC, druhým pak miniSD).



O čtvercovém třípalcovém displeji už padla zmínka v úvodu, netypické rozlišení 240x240 pixelů a barevná hloubka 65 tisíc barevných odstínů jsou pak jeho další specifikace. Obrovskou nevýhodou je bohužel velmi nízká kompatibilita softwaru pro čtvercové displeje, i když je pravdou, že v poslední době se situace zlepšuje.



iPAQ je samozřejmě schopen zastat telefonní funkce a to díky čtyřpásmovému GSM modulu. Podpora datových přenosů GPRS je samozřejmostí, hw65xx navíc jako vůbec první zařízení s Windows Mobile přinesl rychlejší EDGE. Potěšující, i když právem očekávaná, je pak přítomnost technologie Bluetooth.



Technologie EDGE není jedinou, kterou tento iPAQ nabídl jako první, totéž lze totiž říci o vestavěném GPS modulu. Tento způsob satelitní navigace se u iPAQu vyznačuje vysokou přesností a uvítají jej především uživatelé, pro které je jízda do neznámých oblastí ČR (a nejen tam) denním chlebem.





Digitální fotoaparát, který obsahuje verze iPAQ hw6515, zhotovuje fotografie i krátké ozvučené videosekvence. Přitom je pro fotky limitujícím rozlišením 1280x1024 bodů, video pak pořídíte v nejvyšší velikosti 352x288 pixelů. U každého takového fotoaparátu se výsledná kvalita snímku odvíjí především od světelných podmínek – za jasného slunečného dne lze zhotovit i povedené snímky.



Tento model lze zakoupit výhradně u internetových prodejců za cenu okolo čtrnácti, respektive šestnácti tisíc korun (vyšší cena patří samozřejmě modelu s digitálním fotoaparátem).



Proč koupit:

+ integrovaná GPS navigace

+ hardwarová QWERTY klávesnice

+ podpora EDGE



Proč sáhnout jinam:

- pomalejší odezvy u telefonních funkcích

- starší verze OS Windows Mobile 2003 SE

- čtvercový displej s nízkým rozlišením a horší podporou ze stran výrobců softwaru

- absence Wi-fi



HP iPAQ hw6910/6915

Řada iPAQ hw69xx je přímým následovníkem starší hw65xx a na rozdíl od předchozí řady je na trhu poměrně krátce. Jedná se o velmi dobře vybavená zařízení, která k integrovanému GPS modulu přidávají i zabudovaný Wi-fi přijímač. Tento model lze tak označit jako “all in one device“, až na podporu sítí 3G totiž nabízí vše, co lze dnes od takového zařízení očekávat. Jen doplníme, že “pětka“ na konci kódového označení signalizuje přítomnost fotoaparátu.





Konstrukční řešení je prakticky totožné s předchozí řadou, nový iPAQ je však o 3 mm tenčí, hmotnost naopak o 13 g vzrostla. Tak či onak, díru do kapsy vám tento nástroj rozhodně neudělá. Rozdíl lze nalézt na potisku QWERTY klávesnice – znaky jsou zde natištěné tučnějším fontem a jsou tak čitelnější.



U třípalcového TFT displeje byl zachován jeho atypický čtvercový tvar a i rozlišení 240x240 obrazových bodů známe z předchozích modelů. Nová řada však již běží na Windows Mobile 5.0, navýšení se dočkala i paměť a vzrostla tak na celých 192 MB (128 MB ROM+64 MB RAM). Zde však lze paměť rozšířit jen miniSD kartami, klasický SD slot bychom na těle zařízení hledali zbytečně. Inovaci si vysloužil i procesor, nový iPAQ je osazen čipem Intel o taktu 416 MHz. Výkon šel tedy jednoznačně nahoru, což je dobře.



Telefonní část pracuje ve všech čtyřech pásmech GSM, o absenci podpory 3G sítí jsem se zmiňoval. Připojení k internetu je možné nejen díky datovým přenosům GPRS/EDGE, ale nově i prostřednictvím Wi-fi přijímače. Další možností konektivity je Bluetooth nebo infračervený port. Velkou nevýhodou, která je tomuto modelu vytýkána velmi často, je pomalá odezva při přijmutí/odmítnutí hovoru. Prodlevy jsou v řádu jednotek sekund, což není vůbec příjemné.



Ani s tímto iPAQem se na cestách do neznámých krajů jen tak neztratíte, pomáhat vám totiž bude GPS navigace, která je nedílnou součástí tohoto modelu. Použitý fotoaparát disponuje čipem s 1,3 miliony buněk a nabízí stejné funkce a možnosti, jako tomu bylo u řady hw6510/6515.



Největší změnou oproti předchozímu modelu je tedy přítomnost Wi-fi, nová verze OS, lepší hardwarové vybavení. Zajímavostí je, že jsou modely této novější řady k dostání za menší peníz, než modely starší a to řádově o několik set korun.



Proč koupit:

+ integrovaná GPS navigace a Wi-fi

+ hardwarová QWERTY klávesnice

+ podpora EDGE

+ vysoký výkon



Proč sáhnout jinam:

- prodlevy u přijímaní hovorů

- chybějící podpora 3G sítí

- čtvercový displej s nízkým rozlišením



Mitac MIO A701

Recenze: Nejmenší komunikátor s navigací



Předchozí modelová řada iPAQ 69xx není zdaleka jedinou alternativou komunikátoru s integrovanou satelitní navigací. Například z dílen Mio Technology totiž vyšlo zařízení označené jako MiTAC Mio A701, které se rovněž může pochlubit zabudovaným navigačním systémem.





Vzhled tohoto komunikátoru je velmi netradiční, hlavní roli přitom hraje jeho nepravidelný asymetrický tvar. Zkosení v levém horním rohu však zařízení na eleganci rozhodně neubírá, právě naopak. Díky zvolené barevné kombinaci tmavá/stříbrná a dokonale zaobleným rohům Mio dostává punc luxusního nástroje. Rozměrově je Mio hodně podobné dvojici MDA Compact I/II.





Zatímco se předchozí dva modely tohoto přehledu vyznačovaly atypickými čtvercovými displeji, zde je již vše v normálu a Mio A701 spoléhá na aktivní TFT dotykový displej s rozlišením 240 x 320 bodů. Naráz lze přitom na displeji pozorovat až 65 536 barevných odstínů. Systém Windows Mobile 5.0 s přídomkem Phone Edition není u Mia nijak překvapující. Zajásat lze však nad rychlostí použitého procesoru, Intel taktovaný na 520 MHz je opravdovým rychlíkem. Společně s pamětí v rozložení 128 MB ROM a 64 MB RAM tak zajišťuje vysoký hrubý výkon i v těch nejnáročnějších aplikacích. Paměťovými kartami typu SD nebo MMC lze integrovanou paměť ještě navýšit.



Mio umí i telefonovat a to díky třípásmovému GSM modulu pracujícímu na frekvencích 900/1800/1900 MHz. Ten, kdo netrpělivě čeká na podporu rychlejších dat EDGE nebo dokonce sítí třetí generace, bude zklamán – ani jednu z těchto technologií totiž Mio nenabízí. Z dalších rozhraní nesmíme zapomenout na Bluetooth a infraport, tyto technologie dnes nechybí žádnému komunikátoru.

Malou náplastí je tak přítomnost GPS, kterážto může (a jistě i bude) pro mnohé uživatele daleko podstatnější funkcí, než podpora EDGE. Praktické zkušenosti s navigací si můžete přečíst v naší recenzi. Krátké představení si zaslouží i integrovaný 1,3 megapixelový fotoaparát. Výsledné snímky se pochlubí nejvýše rozlišením 1280x1024 px, ozvučené videosekvence pak lze pořizovat v QVGA rozlišení. Nevšední je pak sekvenční snímání nebo osminásobný digitální zoom.



Mio A701 je tedy výborně vybavený přístroj, který zaujme především zabudovanou satelitní navigací, kompaktními rozměry a vysokým výkonem. Zájemce tak může odradit jen absence rychlých datových přenosů EDGE, které již jsou u nově příchozí komunikátorů samozřejmostí. Mio byste v nabídkách zdejších operátorů hledali marně, je možno jej zakoupit výhradně u internetových prodejců a to za cenu okolo 14 500 Kč.



Proč koupit:

+ integrovaná GPS navigace

+ malé rozměry a hmotnost

+ vysoký výkon

+ kvalitní dílenské zpracování



Proč sáhnout jinam:

- chybí podpora EDGE

- chybí softwarová tlačítka



HTC TyTN (dříve HTC Hermes)

Další názvy: T-Mobile MDA Vario II, Qtek 9600, Orange SPV M3100, Vodafone 1605, O2 XDA Trion

Qtek 9600 byl ve třetím čtvrtletí minulého roku v internetových obchodech velmi horké zboží, po prvních několika kusech se doslova zaprášilo a kousky další čekal podobný osud. HTC TyTN je totiž velmi univerzální nástroj, k jehož největším přednostem patří podpora UMTS, přítomnost QWERTY klávesnice, Wi-fi a rychlý procesor. K úplné výbavě tak chybí jediné a to integrovaná satelitní navigace.





V Německu je TyTN již v oficiální nabídce T-Mobilu jako MDA Vario II, vzájemná podoba obou přístrojů tedy není náhodná. Konstrukční řešení i mechanismus výsuvné klávesnice je velmi podobné jako u Varia. Použitým materiálem jsou sice i zde výhradně plastové hmoty, přesto TyTN vyhlíží docela bytelně. Co se ovládacích prvků týče, je novinka bohatší o dvě softwarové klávesy, díky nimž tak bude ovládání jednou rukou ještě snazší.



Displej je rozměrově i specificky shodný jako u jiných kompaktních komunikátorů, jde tedy o aktivní TFT dotykový displej s QVGA rozlišením, který zobrazí až 65 tisíc barevných odstínů. Jeho úhlopříčka je pak 2,8 palce (asi 71 milimetrů). TyTN běží pod Windows Mobile 5.0 Phone Edition. Velké změny ovšem nastaly u zvoleného procesoru, technici totiž konečně ustoupili od tolik kritizovaného procesoru Texas Instruments na 200 MHz a sáhli po čipu výkonnějším, kterým Samsung taktovaný na 400 MHz bezpochyby je. Paměť je k dispozici v klasické kombinaci, tedy 128 MB ROM a 64 MB RAM a je možno ji dále rozšířit díky microSD slotu. Pro lepší manipulaci s těmito kartami doporučuji použít pinzety, případně se obrnit velikou dávkou trpělivosti (týká se především uživatelů s tlustšími prsty).



Data a rozhraní jsou velmi silným místem nového TyTNu. Čtyřpásmový GSM modul pracující na kmitočtech 850/900/1800/1900 MHz doplňuje podpora rychlých datových přenosů EDGE (GPRS je samozřejmostí). Ještě zajímavější je však podpora sítí UMTS, které umožňují teoretickou datovou propustnost až 1 Mbit/s (tedy 128 kB/s), nesmíme zapomenout na integrovaný Wi-fi přijímač. TyTN nepostrádá ani Bluetooth a infračervený port. Srdce příznivce datových přenosů tak při pohledu na specifikace dozajista zaplesá. Odstraněn však byl 2,5 mm jack pro připojení sluchátek, jediným konektorem na těle zařízení je miniUSB – poslech hudby společně s nabíjením zařízení tak nebude současně možný.





Hardwarová QWERTY klávesnice se svým vzezřením trochu podobá klávesnici Qteku 9000, psaní však nebude tak pohodlné. Při srovnání s klávesnicí Varia je však tato nepochybně lepší, hlavní zásluhu na tom mají především větší rozměry jednotlivých tlačítek a také absence mezer mezi nimi.



HTC TyTN boduje i na poli digitálních fotoaparátů, pyšní se totiž snímačem s dvěma miliony světlocitlivých buněk. Maximální rozlišení snímků tak bude 1600x1200 pixelů, vítaný je makro režim a možnost zaznamenávat ozvučené videosekvence v rozlišení nejvýše 320x240 obrazových bodů. Menší kamerka na přední části je určena k videotelefonii, fotografování by vzhledem k maximálnímu VGA rozlišení nemělo velký význam.



HTC TyTN je tedy velmi povedené zařízení, které se v budoucnu bude těšit široké oblibě mezi uživateli. Vyšší cena, která se dnes pohybuje na hranici 21 tisíc korun, však může některé zájemce odradit. Ti pak mohou sáhnout po mnohem levnějším MDA Variu, nebo novějším HTC Herald.



Proč koupit:

+ vysoký výkon

+ kvalitní dílenské zpracování

+ podpora 3G sítí, EDGE

+ integrované Wi-fi



Proč sáhnout jinam:

- pouze miniUSB konektor

- vyšší cena

E-TEN M600/600+

Recenze: Wi-fi v černém

Tento komunikátor je dílem u nás stále známější společnosti E-TEN. Model M600 však není její premiérou v tomto odvětví, už dříve si zájemci mohli zakoupit jeho předchůdce s označením M500 (v celosvětovém měřítku je prvním komunikátorem této značky model P600).





Na první pohled působí M600 docela robustním dojmem, přesto se svými mírami (111,7 x 60,7 x 22 mm) snese rozměrové srovnání s MDA Compactem. Na rozdíl od něj je však celé tělo zhotoveno z plastu, přesto jednotlivé díly přesně lícují, takže se žádného vrzání nemusíme obávat.



Přední části dominuje dotykový TFT displej s rozlišením 240 x 320 pixelů, který zobrazí 65 536 stupňů barevné škály. Pod displejem najdeme kruhový ovládací prvek, tlačítka pro obsluhu telefonu a dvě softwarové klávesy. Použitý operační systém se nese ve znamení Windows Mobile 5.0 verze Phone edition. Dostačující výkon je zajištěn 400 Mhz procesorem značky Samsung, paměť je pak zastoupena ve známém rozložení 128 MB FlashROM a 64 MB RAM.



M600 zastane i funkci telefonu a to díky čtyřpásmovému GSM modulu (850/900/1800/1900 MHz), zavoláte si s ním tak snad ze všech možných koutů světa. Z datových přenosu je podporováno pouze pomalejší GPRS třídy 10, absenci EDGE však E-TEN kompenzuje integrovaným Wi-fi standardu 802.11b. S jiným zařízením lze komunikovat ještě prostřednictvím Bluetooth verze 1.2.



E-TEN disponuje i integrovaným digitálním fotoaparátem, který umožňuje pořizovat snímky s maximálním rozlišením SXGA, tedy 1280 x 1024 obrazových bodů. Kromě statických fotografií lze ETEN použít i k záznamu videosekvencí. Kvalitou fotografií spadá M600 mezi průměr.



Pokud však sáhnete po vylepšeném modelu označeném M600+, bude výbava vašeho nového komunikátoru o něco bohatší, než v popisovaném základním modelu M600. Předně je to dvojnásobná ROM paměť (tedy 256 MB), dále modernější Bluetooth modul verze 2.0, poslední větší změnou je pak dvoumegapixelový digitální fotoaparát. Slušnou výdrž na jedno nabití zajišťuje použitý Li-Ion akumulátor s kapacitou 1440 mAh.



Pokud se vám E-TEN M600+ zalíbil, pak si jej můžete objednat na oficiálních stránkách společnosti E-TEN (www.e-ten.cz), a to za cenu 12 499 Kč.



Proč koupit:

+ vysoký výkon

+ integrované Wi-fi

+ velká FlashROM paměť (M600+)

+ 2 MPx fotoaparát (M600+)



Proč sáhnout jinam:

- nepodporuje datové přenosy EDGE

- vyšší rozměry (především tloušťka zařízení)



E-TEN G500/G500+

Recenze: Komunikátor, se kterým se neztratíte



Model M600/M600+ netvoří kompletní nabídku komunikátorů E-TEN, v portfoliu této společnosti lze najít i model G500, jehož klíčovou vlastností je zabudovaná GPS navigace. Pojďme se tedy tomuto zařízení podívat blíže na zoubek.





Vzhled tohoto modelu je dle mého ještě povedenější než design M600ky. Tenká průsvitná linka, která se táhne obvodem displeje, totiž při zapnutém podsvícení působí doslova kosmicky a notně přidává na eleganci. Rozměry zařízení stále ještě můžeme nazvat kompaktními, i když G500ka na výšku povyrostla o celých 8 mm a celkovou hmotnost tak navýšila na 191 g včetně baterie. Technické zpracování bude tradičně na vysoké úrovni.



Na VGA displeje u takto malých komunikátorů si ještě nějakou dobu počkáme, a tak se i zde musíme spokojit se zaběhnutým dotykovým TFT displejem s rozlišením 240x320 pixelů. U nového zařízení by těžko někdo čekal jiný, než novější systém – G500 tedy běží pod Windows Mobile 5.0 Phone Edition. U E-TENu je, již od dob prvního modelu M500, dobrým zvykem osazovat své komunikátory dostatečně silnými procesory. Nová G500ka není výjimkou, neboť v “útrobách“ zařízení tepe procesor Samsung taktem rovných 400 MHz. Paměť v rozložení 128 MB ROM a 64 MB RAM mohou uživatelé dále rozšířit paměťovými kartami typu miniSD.





Telefonní funkce jsou zajištěny čtyřpásmovým GSM modulem, G500 je tedy vhodný i pro ty, co mají v pracovním popisu časté cesty do Spojených států a jiných zaoceánských míst. Datové přenosy GPRS dnes nikoho neohromí, chybějící podpora rychlejšího EDGE se již neodpouští. Potěší však přítomnost Bluetooth ve verzi 2.0, ale okénko infraportu byste na těle zařízení hledali marně. Na poli datových přenosů a rozhraní model G500 docela pokulhává, podívejme se raději na jeho nejsilnějším místo, kterým je samozřejmě GPS.



ETEN G500 spoléhá na známý SiRF star III čipset, jenž zajišťuje vysokou přesnost a citlivost při zjišťování vaší pozice. Pokud často cestujete a listování nepřehlednými autoatlasy se vám již zajídá, může být pro vás G500 užitečným pomocníkem.



Zadní strana zařízení jako obvykle patří digitálnímu fotoaparátu, který je v tomto případě osazen CMOS čipem s 1,3 miliony buněk. Nejvyšší rozlišení, které z foťáku “vymáčknete“ tak bude 1280 x 1024 bodů, oficiální web výrobce však uvádí netradiční hodnotu 1280 na 960 obrazových bodů.



Získal-li si E-TEN G500 vaše sympatie v takové míře, že o něm uvažujete jako o budoucím zařízení, pak není nic snazšího než si jej objednat z oficiálních stránek www.e-ten.cz. Vaše kapsa bude rázem chudší o 11 399 Kč. Podobně jako tomu je u verze M600, je i zde nabízena “plusková“ varianta, jejíž specifikace jsou bohatší o 128 MB ROM a FM rádio přijímač. Cena přitom vzrostla na 12 699 Kč.



Proč koupit:

+ spousta aplikací již v základní výbavě

+ rychlý procesor Samsung 400 MHz

+ integrovaná GPS navigace

+ moderní vzhled a dobré technické zpracování

+ 256 MB ROM (G500+)

+ FM rádio (G500+)



Proč sáhnout jinam:

- nepodporuje datové přenosy EDGE

- vyšší rozměry a hmotnost



Pokračování ještě tento týden!