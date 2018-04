Velký přehled tarifů předplacených karet. Poradíme, který se vyplatí

Tarif s levnějším voláním a příznivou cenou MMS.

Kdy je pro vás výhodný: pokud více voláte, než píšete a nechcete řešit, kdo má jakou síť. Občas pošlete MMS.

Tip Mobil.cz: Po každém nabití kreditu více než 300 korunami si můžete vybrat ze čtyř různých zvýhodnění, které se vám aktivuje na čtyři týdny: víkendové SMS na mobilní čísla O2 za 0,50 Kč, večerní volání na mobilní čísla O2 za 0,50 Kč/min., víkendové volání na mobilní čísla O2 za 0,50 Kč/min nebo internet v mobilu za 20 Kč týdně. Pokud si do 31.10.2010 koupíte novou O2 kartu s předplaceným tarifem, můžete při nabití 300 Kč 4 týdny volat a psát SMS i MMS na jedno vybrané číslo zcela zdarma, nabídku lze využívat i opakovaně. Při nákupu karet přes internet vás čekají další výhody, jako třeba SIM zdarma. Když si takto objednáte více než jednu, můžete po dobití 300 korunami volat z konkrétní SIM na ostatní čísla 4 týdny po první minutě zdarma. Využívat můžete i program Odměny za dobití, který nabízí výhody i soutěže.

Vodafone divoká karta

Volání do vlastní sítě Volání do ostatních sítí SMS do všech sítí MMS 3,00 Kč/min. 7,20 Kč/min. 2,40 Kč 4,50 Kč

Tarif výrazně zvýhodňující volání do vlastní sítě, s nevýhodným voláním do sítí ostatních a příznivými cenami SMS a MMS.

Kdy je pro vás výhodný: pokud voláte takřka výhradně do vlastní sítě.

Tip Mobil.cz: Noví i stávající zákazníci Vodafonu s předplacenou kartou mohou využít některé doplňkové služby k oběma kartám, jako je například 40 volných SMS do všech sítí na jeden týden za 59,50 Kč.