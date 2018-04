Velký přehled předplacených karet. Která je nejvýhodnější?

Na trhu předplacených karet aktuálně působí tři oficiální virtuální operátoři: MOBIL.CZ, Bleskmobil a Tesco Mobile. První dva pořádně zamíchali s nabídkou předplacených služeb trojky velkých operátorů.

Stejné ceny, jiný internet

Srovnání nabídky virtuálů MOBIL.CZ a Bleskmobil je poměrně jednoduché. Základní sazby mají obě předplacenky stejné: minuta hovoru do všech sítí stojí 2,50 Kč, jedna SMS stojí 1,50 Kč a MMS pět korun. Nabídka se tak odlišuje především internetovým připojením.

Bleskmobil účtuje data buď na den (50 MB FUP), nebo na měsíc (100 MB FUP). V prvním případě zákazník zaplatí 20 korun, ve druhém 100 korun. U měsíčního tarifu si lze dokupovat další data (100 MB za 50 korun). Měsíční balíček se automaticky obnovuje a po překročení FUP padá rychlost na 200 kb/s.

MOBIL.CZ má internetové připojení zdarma. Aktivací karty a pak každým dobitím (200 korun a více) získá zákazník balíček 200 MB dat s měsíční platností. Po vyčerpání klesne rychlost na 16 kb/s. Ale každým dalším dobitím se zase aktivuje 200 MB dat v plné rychlosti s měsíční platností.

Tesco Mobile cílí na věrné zákazníky

Tesco Mobile, který odstartoval na konci května, vcelku logicky sází na své věrné zákazníky. Nadnárodní maloobchodní řetězec vydává věrnostní karty a právě pro jejich majitele je nabídka operátora primárně určena.

Základní cena předplacené karty za minutu volání do všech sítí je vyšší než u MOBIL.CZ nebo Bleskmobilu, platí se 2,90 Kč. Tesco Mobile pak zvýhodňuje volání ve vlastní síti sazbou 1,50 Kč za minutu. Jenže to v praxi bude znamenat především jen zvýhodnění pro rodinné příslušníky, pokud k Tesco Mobile přejde celá rodina. Ceny SMS a MMS jsou stejné jako u dvou předchozích virtuálů.

Pro majitele věrnostních karet představilo Tesco Mobile měsíční balíček za 300 korun, v rámci kterého dostane zákazník 120 minut volání a 60 SMS kamkoliv a v rámci sítě neomezené čerpání služeb. Ceny po vyčerpání limitu jsou stejné jako u základního tarifu.

Balíček je zajímavý, je to vlastně tarif v rámci předplacené karty. Ale má to háček: balíček se obnovuje automaticky, ale jen pokud bude na kartě dostatečný kredit. Jinak zákazník spadne na základní tarif. Při nepozornosti to může udělat menší "vítr" v peněžence.

Za data se vždy platí. Vedle denního balíčku jsou k dispozici i tři měsíční zhruba za cenu běžnou u klasických tarifů velkých operátorů. Výhodou je možnost obnovení FUP u všech tří měsíčních balíčků za paušální poplatek 100 korun. Podrobnosti v tabulce.

Srovnání MOBIL.CZ, Bleskmobil a Tesco Mobile MOBIL.CZ Bleskmobil Tesco Mobile Tesco Mobile balíček - měsíčně 300 Kč Volání 2,50 Kč/min 2,50 Kč/min 2,90 Kč/min 120 minut v ceně, dále 2,90 Kč Volání a SMS ve vlastní síti Není Není 1,50 Kč Neomezeně SMS 1,50 Kč 1,50 Kč 1,50 Kč 60 SMS v ceně, dále 1,50 Kč Data Vždy zdarma s rychlostí 16 kb/s. Za dobití minimálně 200 Kč na měsíc FUP 200 MB s maximální rychlostí + FUP 500 MB na weby ze skupiny MAFRA. 20 Kč/den (50 MB FUP), 100 Kč/měsíc (100 MB FUP) Denní balíček 20 Kč za FUP 50 MB. Měsíční balíčky FUP 150 MB za 150 Kč, FUP 400 MB za 250 Kč, FUP 1 GB za 350 Kč. Za 100 Kč lze FUP v rámci měsíce u všech balíčků obnovit. Stejné podmínky jako u základního tarifu.

Velká trojka je dražší

Z trojice velkých operátorů s infrastrukturou (O2, T-Mobile, Vodafone) má nejjednodušší strukturu předplacených karet O2. Dva tarify se jmenují Na!Dlouho a Na!Hlas. V obou případech operátor zvýhodňuje volání do vlastní sítě. U prvního tarifu se platí při volání do vlastní sítě jen první minuta, další se již neúčtují. Maximální délka hovoru je jedna hodina. U druhého tarifu je zvýhodněné volání a SMS do sítě O2 o víkendu, kdy jsou obě služby zdarma.

Jenže volání do ostatních sítí, respektive u tarifu Na!Hlas i volání do vlastní sítě, je ve všedních dnech hodně drahé. U prvního tarifu stojí šest korun za minutu, u druhého 5,60 koruny za minutu. Dražší jsou i SMS, u tarifu Na!Dlouho za dvě koruny, u druhého pak za 2,80 Kč.

Internet k předplacené kartě je u O2 opět poměrně drahý, ale zákazník si může vybrat ze čtyř tarifů. Dva mají týdenní periodicitu, dva měsíční. Nejlevnější tarif stojí 50 korun týdně a obsahuje 37,5 MB dat. Větší balíček s 250 MB dat týdně stojí 90 korun. Pro náročné uživatele má O2 i měsíční tarify: za 550 korun 3 GB dat a za 800 korun 10 GB dat. To jsou zhruba stejné ceny jako u tarifů.

Srovnání předplacených karet O2 Na!Dlouho Na!Hlas Balíček Free O2 za 100 Kč týdně Balíček Free CZ za 225 Kč týdně Balíček Free CZ data L za 275 Kč týdně Volání ve vlastní síti 6 Kč/hovor (maximálně 1 hod) 5,60 Kč/min (o víkendu zdarma) Neomezeně Neomezeně Neomezeně Volání do ostatních sítí 6 Kč/min 5,60 Kč/min Ne Neomezeně Neomezeně SMS 2 Kč 2,60 Kč (o víkendu v síti O2 zdarma) Ne Neomezeně Neomezeně Data Výběr ze dvou týdenních balíčků: 37,5 MB za 50 Kč a 250 MB za 90 Kč. Výběr ze dvou měsíčních balíčků: 3 GB za 550 Kč a 10 GB za 800 Kč. Výběr ze dvou týdenních balíčků: 37,5 MB za 50 Kč a 250 MB za 90 Kč. Výběr ze dvou měsíčních balíčků: 3 GB za 550 Kč a 10 GB za 800 Kč. Ne FUP 250 MB FUP 750 MB

Základem nabídky předplacených karet T-Mobilu je Twist Našim s minutovou sazbou 5,90 Kč za hovory do všech sítí, od níž se odvíjí dvě speciální edice předplacenek. Tou první je Twist Našim s voláním za 2,50 Kč/min, u níž lze po tři měsíce od aktivace karty volat za výhodnější minutovou sazbu. Částka 2,50 Kč za minutu hovoru je platná pro volání do všech sítí, tedy i do sítě T-Mobilu.

Druhou edicí je Twist Našim: karta s internetem zdarma, s níž lze po tři měsíce bezplatně surfovat po internetu. Datové balíčky po 25 MB jsou rozděleny do týdnů, po vyčerpání limitu se rychlost sníží. Minutovou sazbu za hovor do kterékoliv sítě však již účtuje operátor v plné výši, tedy 5,90 Kč/min. Odeslání SMS zpoplatňuje T-Mobile u Twist karet částkou 1,90 Kč.

Po uplynutí tříměsíční lhůty je nutné pro možnost dalšího čerpání zvýhodnění dobíjet kredit. Při dobití částkou nižší než 300 korun je možné jej využívat po dobu jednoho týdne, po dobu čtyř týdnů pak při dobití částkou 300 korun a vyšší.

Kromě výše uvedených výhod lze využít také Volání zdarma, kdy může zákazník volat mimo špičku zdarma v síti T-Mobile (19:00-7:00), či 1+1 SMS zdarma, kdy každou druhou SMS do kterékoliv sítě operátor neúčtuje. Vždy je však možné čerpat pouze jedinou výhodu.

Internetové tarify pro Twist karty se drží konceptu vždy jeden tarif pro denní, týdenní či měsíční období. Za denní připojení s datovým limitem 25 MB si operátor naúčtuje 24 korun, při internetu na týden pak 39 korun za 40 MB. O 200 korun více stojí internet na měsíc s 300 MB dat.

Srovnání předplacených karet T-Mobile Twist Našim s voláním za 2,50 Kč/min Twist Našim - karta s internetem zdarma Volání 2,50 Kč/min (první tři měsíce od aktivace SIM + při dobití; jinak 5,90 Kč/min) 5,90 Kč/min SMS 1,90 Kč 1,90 Kč Data 24 Kč/den (FUP 25 MB), 39 Kč/týden (FUP 40 MB), 239 Kč/měsíc (FUP 300 MB) zdarma (první tři měsíce od aktivace SIM + při dobití, jinak dle platné nabídky operátora)

Rekordmanem v počtu předplacených karet je Vodafone. Každá z pěti předplacenek přináší jistou výhodu. Ta je však ve většině případů vykoupena výrazně vyšší cenou volání mimo vlastní síť, respektive vyšší částkou za odeslání textové zprávy.

Papírově nejnižší minutovou sazbu za hovor nabídne nová předplacenka s názvem 100 minut volání. Avšak jen do chvíle, než dojde voláním do jakékoli sítě k vyčerpání měsíčního balíčku 100 minut, kdy za každou minutu operátor účtuje pouze 2,52 koruny. Nad rámec balíčku pak minuta hovoru stojí dvojnásobek, tedy 5,03 Kč. Balíček 100 minut s cenou 2,52 Kč/min lze navíc čerpat pouze v případě, že každý první den v měsíci je na předplacence kredit v minimální výši 252 korun. Odeslání SMS přijde na 1,51 Kč.

Ničím nepodmíněnou nejnižší minutovou sazbu za hovor lze tak využít u Karty do všech sítí, v jejímž případě si Vodafone za minutu hovoru do ostatních sítí účtuje částku 3,50 Kč, při volání do vlastní sítě pak 7 korun za hovor. Tato karta je tak výhodná zejména pro ty, kteří rádi dlouho řeší věci po telefonu s jiným účastníkem sítě Vodafone. Maximální délka hovoru je ovšem jedna hodina. Za odeslání SMS si však operátor naúčtuje již 2,40 Kč.

Stejnou částku za textovou zprávu účtuje také u Karty do sítě, která přináší cenově výhodnější volání do vlastní sítě. I tak stojí minuta takového hovoru tři koruny. U dvou čísel v síti Vodafone se lze aktivací balíčku Program dvojka dostat na 1,90 Kč/min. Volání do ostatních sítí je však u této karty hodně drahé, minuta vyjde na 7,50 koruny.

O korunu levnější minutovou sazbu nabídne Karta na víkend, ta však platí pro volání do všech sítí, tedy i vlastní. Výhodou této předplacenky je bezplatné víkendové volání a SMS zdarma v síti Vodafone. Její čerpání je však podmíněno provoláním minimálně pěti minut (6,50 Kč/min) nebo odesláním pěti SMS (1,50 Kč/SMS) během pracovního týdne.

Jednotnou sazbu pro volání do všech sítí i nižší částku za odeslání SMS (1,50 Kč) má také Karta se vším všudy. Minuta hovoru stojí 4,90 Kč. Výhodou, kterou tato předplacená karta nabízí, jsou bezplatné SMS a volání zdarma ve vlastní síti i internet zdarma. Podmínkou pro čerpání výhody je však dobití kreditu. Výše dobíjené částky poté určuje, co vše bude moci uživatel bezplatně využívat a po jak dlouhou dobu.

Při dobití maximálně 299 korun lze čerpat po dobu jednoho týdne bezplatné SMS a bezplatně volat ve vlastní síti. Internet zdarma (Připojení na týden s FUP 60 MB) pak k těmto výhodám přidá operátor na stejně dlouhou dobu při dobití kreditu v rozmezí 300 až 599 korun. Při dobití vyšší částky lze pak všechny tyto výhody čerpat po dobu dvou týdnů.

Základem nabídky datových tarifů Vodafonu je automaticky přednastavené Připojení na den. Za 25,21 koruny je zákazníkovi k dispozici 25MB datový balíček. Tarif pro týdenní připojení, který je součástí odměn za dobíjení u Karty se vším všudy, poskytne za 49,41 koruny celkem 60 MB.

V případě měsíčního připojení lze vybírat ze čtyř datových tarifů: Standard, Super, Premium a Premium+. Datový balíček u měsíčních tarifů startuje na 150 MB za 178,48 Kč, každý následující tarif vždy data toho předchozího zdvojnásobuje (300 MB, 600 MB, 1,2 GB). Připojení pro mobil premium+ s FUP 1,2 GB stojí 452,74 Kč měsíčně.

Srovnání předplacených karet Vodafone 100 minut volání Karta do všech sítí Karta do sítě Karta na víkend Karta se vším všudy Volání ve vlastní síti 2,52 Kč/min (5,03 Kč/min po vyčerpání balíčku 100 minut pro všechny hovory) 7 Kč/hovor (maximálně 1 hod) 3 Kč/min (1,90 Kč/min na dvě čísla v síti) 6,50 Kč/min (bezplatné víkendové volání a SMS - viz text) 4,90 Kč/min (volání zdarma - viz text) Volání do ostatních sítí 2,52 Kč/min (5,03 Kč/min po vyčerpání balíčku 100 minut pro všechny hovory) 3,50 Kč/min 7,50 Kč/min 6,50 Kč/min 4,90 Kč/min SMS 1,51 Kč 2,40 Kč 2,40 Kč 1,50 Kč 1,50 Kč (SMS zdarma ve vlastní síti - viz text) Data Připojení na den přijde na 25,21 Kč (FUP 25 MB), týdenní připojení pak na 49,41 (FUP 60 MB). Datové balíčky na měsíc jsou čtyři: Standard za 178,48 Kč (FUP 150 MB), Super za 251,08 Kč (FUP 300 MB), Premium za 317,63 Kč (FUP 600 MB) a Premium+ za 452,74 Kč (FUP 1,2 GB). Připojení na den přijde na 25,21 Kč (FUP 25 MB), týdenní připojení pak na 49,41 (FUP 60 MB). Datové balíčky na měsíc jsou čtyři: Standard za 178,48 Kč (FUP 150 MB), Super za 251,08 Kč (FUP 300 MB), Premium za 317,63 Kč (FUP 600 MB) a Premium+ za 452,74 Kč (FUP 1,2 GB). Připojení na den přijde na 25,21 Kč (FUP 25 MB), týdenní připojení pak na 49,41 (FUP 60 MB). Datové balíčky na měsíc jsou čtyři: Standard za 178,48 Kč (FUP 150 MB), Super za 251,08 Kč (FUP 300 MB), Premium za 317,63 Kč (FUP 600 MB) a Premium+ za 452,74 Kč (FUP 1,2 GB). Připojení na den přijde na 25,21 Kč (FUP 25 MB), týdenní připojení pak na 49,41 (FUP 60 MB). Datové balíčky na měsíc jsou čtyři: Standard za 178,48 Kč (FUP 150 MB), Super za 251,08 Kč (FUP 300 MB), Premium za 317,63 Kč (FUP 600 MB) a Premium+ za 452,74 Kč (FUP 1,2 GB). Zdarma na týden (FUP 60 MB) při dobití částkou v rozmezí 300 až 599 korun, při dobití vyšší částkou po dobu dvou týdnů. Jinak dle platné nabídky operátora.

Boj o zákazníky nekončí

Nabídka předplacených služeb je opravdu široká, avšak právě více variant předplacených karet v případě velkých operátorů dělá jejich nabídku pro běžného uživatele poměrně nepřehlednou.

Kdo chce využít levnějšího volání v rámci sítě, zvolí pravděpodobně některou z předplacenek klasických mobilních operátorů. Například O2 pak nabízí i možnost přikoupení týdenních balíčků, s nimiž lze získat zcela neomezené volání do vlastní sítě, respektive u dvou vyšších do všech sítí. Dva vyšší balíčky pak obsahují i data.

Ze stávajících virtuálních operátorů zohledňuje volání ve vlastní síti výhodnější cenou pouze Tesco Mobile. Znamená to však pořízení více SIM karet, aby bylo možné tuto výhodu čerpat. Volání do mateřské sítě, v níž virtuální operátor funguje, je totiž bráno jako volání do jiných sítí.

Boj o zákazníky se tak pomalu přesouvá zejména do oblasti datových balíčků. Základ nabídky většiny mobilních operátorů představuje 25MB denní datový balíček. Pouze nabídka O2 startuje na týdenním balíčku, je však možné oproti konkurenci volit ze dvou variant, a přikoupit si tak třeba i 250MB týdenní balíček.

Co se denního připojení týče, tak mají navrch naopak virtuální operátoři. Za poplatek 20 korun, tedy o čtyři až pět korun méně než mobilní operátoři, poskytnou uživateli dvojnásobný datový objem. Zákazníci tak mají k dispozici FUP 50 MB.

Například MOBIL.CZ má internet v mobilu stále zdarma. Objem dat ve výši 200 MB je uživateli k dispozici nejdéle po dobu jednoho měsíce od dobití, při vyčerpání dat se však rychlost sníží na 16 kb/s. Opětovným dobitím kreditu v minimální výši 200 korun se obnoví i původní FUP.

Ceny mobilních služeb, i těch předplacených, ovlivní v následujících měsících další nově vznikající virtuální operátoři. Někteří z nich však začínají své služby směřovat na tarifní nabídku.

I ze stávající nabídky je patrné, že virtuální operátoři dokážou minutovými sazbami slušně konkurovat velkým mobilním operátorům. O to složitější boj o zákazníky však budou svádět zejména mezi sebou. Rozhodující budou především různá zvýhodnění, která dokážou poskytnout.