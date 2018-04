Velký přehled GPS navigací: vyberte si malého pomocníka na dlouhé cesty

GPS navigace byla ještě před pár lety tajnou výbavou armádních vozidel. Časem se však dostala i do velmi drahých automobilů či výbav dobrodruhů. Dnes může mít GPSku úplně každý. Nabídka na našem trhu je velmi bohatá a ceny postupně klesají. Největší skupinu tvoří autonavigace, pořídit si však můžete také zařízení určené na kolo, turistiku nebo pro sportovní účely.

Tip: přehled námi testovaných přístrojů a novinek z oblasti GPS najdete v rubrice Navigace

V dnešním přehledu se zaměříme čistě na automobilové navigace, tedy takové, jejichž primární použití je uvnitř vozu. Do přehledu jsme vybrali zařízení typu All-in-one. V takovém případě zakoupíte "krabičku", do které stačí většinou pouze vložit přiloženou paměťovou kartu s mapami, nechat spojit se satelity, zadat trasu, kam se chcete dopravit, a zařízení se postará o nalezení ideální trasy a navedení do cíle.

Pro šetřílky - to nejlevnější na trhu

Aytobe PG-63509 je velmi levný přenosný navigační přístroj do auta. Hlavním lákadlem je nízká cena, potěší však také citlivý GPS přijímač a poměrně kvalitní mapy České republiky od Tele Atlasu. Ovládání má některé mouchy, stejně tak jako hůře zpracovaná hlasová navigace v češtině. Aytobe používá navigační aplikaci Smart2go, kterou dnes vlastní Nokia.



Navigační software: Smart2go

Mapové podklady: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Řecko, Turecko, Estonsko, Lotyšsko, Litva

Hlavní trasy pro: Chorvatsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldávie, Albánie

Cena: 4 500 Kč

Fujitsu-Siemens Loox n100 je jednou z nejmenších navigací na našem trhu. Díky svým miniaturním rozměrům 89 × 62 × 16 mm ji sice bez problémů schováte v kapse, drobný displej však již zhoršuje využitelnost. Je sice aktivní TFT a dokáže zobrazit až 65 tisíc barev, jeho rozměry 58 x 44 mm však příliš neoslní. Ani mapové pokrytí není ideální. V ČR ještě stále chybí pokrýt 33 % silnic, na Slovensku pak dokonce 91 %.

Navigační software: NAVIGON MobileNavigator 6

Mapové podklady: 9 map pokrývajících 37 zemí včetně České republiky

Cena: 5 300 Kč

Garmin StreetPilot i3 je starší navigační zařízení, které láká především cenou. Design přístroje o rozměrech 76 x 69 x 55 mm příliš nezaujme. Nevýhodou je také malý displej o rozměrech 33 x 43 mm, který nepotěší ani svým rozlišením 176 x 220 pixelů. Uživatel při navigaci poslouchá hlasové instrukce a sleduje odbočky, prohlížení mapy za jízdy není příliš reálné. Vhodný je především do auta, s nouzovou možnosti použití v ruce – má možnost napájení na tužkové baterie.

Navigační software: Garmin

Mapové podklady: Česká republika

Cena: 5 700 Kč

Nižší střední třída - navigace od 6 do 8 tisíc

TomTom ONE Regional je základním modelem výrobce navigací TomTom. Nabízí příjemný tenký design, rozměrný displej s rozlišením 320 x 240 pixelů a kompaktní rozměry 96 x 82 x 25 mm. Nechybí slot pro SD karty nebo výběr tras mezi nejrychlejší, nejkratší a bez poplatků. Pro kvalitní spojení se satelity se pak stará 20 kanálový GPS přijímač s technologií SiRF Star III.

Navigační software: TomTom

Mapové podklady: Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko

Cena: 6 200 Kč

Garmin Nüvi 200 nabídne poměrně velký displej s úhlopříčkou 8,9 cm a rozlišením 320 x 240 bodů. Displej je typu TFT s antireflexní úpravou a dokáže zobrazit až 65 tisíc barev. Vestavěná paměť má hodnotu 512 MB, není však problém ji rozšířit pomocí paměťových karet typu SD / MMC. Garmin Nüvi 200 umožňuje uložení až 500 uživatelských pozic s popisem a grafickým symbolem. Nechybí ani funkce tachometr.

Navigační software: Garmin

Mapové podklady: Česká republika

Cena: 7 200 Kč

Mio C250 na první pohled zaujme svými rozměry 110 x 70 x 20 mm. Tento kolibřík o hmotnosti pouhých 110 g je jednou z nejmenších a nejlehčích autonavigací na našem trhu. Přední strana obsahuje velký dotykový displej s rozlišením 320 x 240 obrazových bodů, který dokáže zobrazit až 65 tisíc barev. Rychlou práci s navigací zajistí procesor Samsung 2440 s frekvencí 400MHz. Ovládání v češtině a slovenštině, včetně české a slovenské hlasové navigace, jí též nečiní žádný problém.

Navigační software: MioMap (iGo 2006)

Mapové podklady: Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Slovinsko, průjezdní mapa Evropy

Cena: 7 200 Kč

Střední třída - navigace od 8 do 12 tisíc

Navigace Clarion MAP670 nabízí jednoduché ovládání, MP3 přehrávač a také mnoho dalších funkcí. Vedle samotné navigace získáte navíc plnohodnotné handsfree, Clarion MAP670 totiž komunikuje s mobilním telefonem pomocí Bluetooth. To vše v těle tenkého přístroje se širokoúhlým displejem a za příznivou cenu. Nechybí ani mapové podklady Česka, Slovenska nebo Maďarska. S velikostí je tento přístroj však na štíru, stejně jako s kvalitou použitých materiálů.

Navigační software: Mobile Map (iGo 2006)

Mapové podklady: Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Turecko, Řecko + hlavní evropské trasy

Cena: 8 990 Kč

Garmin Nüvi 300 Deluxe je malá a na ovládání velmi jednoduchá navigace. Potěší velký přehledný displej, který je také hlavním ovládacím prvkem. Výborná je i citlivost vestavěného GPS přijímače, s hledáním satelitů nebudete mít problémy. Grafická i hlasová navigace je na vysoké úrovni, mapové podklady jsou také dostačující. V balení nechybí ani kožené pouzdro, které při přenášení uchrání displej před poškrábáním.

Navigační software: Garmin

Mapové podklady: České Republika, Německo, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

Cena: 10 200 Kč

Thomson GPS420EE se chlubí štíhlým designem s šířkou 23 mm, v porovnání s konkurencí jde však o běžnou hodnotu. I tak ale patří toto zařízení s hmotností 200 g mezi menší autonavigace na našem trhu. Přední strana obsahuje velký širokoúhlý displej s úhlopříčkou 10,6 cm a rozlišením 320x234. Ten dokáže zobrazit až 65 tisíc barev. Rychlou práci s navigací zajistí procesor s frekvencí 400Mhz. Hlasová navigace i menu je pak kompletně v češtině. Navigace nabízí šest režimů: auto, motocykl, chodec, kolo, loď a dodávka.

Mapové podklady: ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rusko, Litva, Estonsko, Moldávie, Rumunsko, Bulharsko, Makedonie, Albánie, Chorvatsko, Řecko, Turecko a hlavní evropské tahy

Cena: 10 400 Kč

Mio c520F+ se díky novému rozměrnému displeji s rozlišením 480 x 272 pixelů a poměru stran 16:9 chlubí širším situačním pohledem v širokoúhlém módu. Na výběr je však také klasický poměr stran 4:3. Cestování zpříjemní i MP3 přehrávač, prohlížeč obrázků, kalkulačka nebo cestovní asistent. Bezdrátový přenos Bluetooth umožní synchronizaci kontaktů mezi telefonem a navigací i využití navigačního zařízení jako hlasitého handsfree vašeho mobilního telefonu. Nechybí ani bezdrátová identifikace volajícího - přímo na přístroji tak vidíte, kdo vám volá.

Navigační software: Mio Map (iGo 2006)

Mapové podklady: České Republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska, Chorvatska, Srbska, Bosny & Herzegoviny, Bulharska, Ukrajiny, Řecka a Turecka, Andorry, Rakouska, Belgie, Dánska, Finska, Francia, Německa, Gibraltaru, Velké Británie a Irska, Itálie, Lichtenštejnska, Lucemburska, Monaka, Norska, Holandska, Portugalska, San Marina, Španělska, Švédska, Švýcarska a Vatikánu.

Cena: 11 000 Kč

To nejlepší - navigace nad 12 tisíc

Mio C720 je určeno pro uživatele, kteří hledají navigační systém do automobilu s integrovaným fotoaparátem. V těle této novinky se chlubí rozlišením 2 Mpix. Pomocí funkce geotagging lze do fotografie vložit přesné souřadnice místa, kde byla pořízena, a pak ji sdílet s přáteli a rodinou. Model C720 je rovněž vybavený čtečkou vizitek. Informace z vizitek se ukládají automaticky, a odpadá tak ruční přepisování dlouhých adres a titulů.

Navigační software: Mio Map (iGo 2006)

Mapové podklady: České Republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska, Chorvatska, Srbska, Bosny & Herzegoviny, Bulharska, Ukrajiny, Řecka a Turecka, Andorry, Rakouska, Belgie, Dánska, Finska, Francia, Německa, Gibraltaru, Velké Británie a Irska, Itálie, Lichtenštejnska, Lucemburska, Monaka, Norska, Holandska, Portugalska, San Marina, Španělska, Švédska, Švýcarska a Vatikánu.

Cena: 12 000 Kč

Navigace TomTom Go 910 se může pochlubit hned několika nej - velkým 4" displejem, 20GB pevným diskem a mapami celé Evropy, ale i USA a Kanady. Navíc nechybí dálkové ovládání, integrované Bluetooth připojení na internet, integrovaná handsfree sada pro komunikaci s mobilním telefonem ani možnost psaní SMS. TomTom GO 910 hovoří 36 jazyky, více než 50 různými hlasy a může vám dokonce oznámit název ulice či místa.

Navigační software: TomTom

Mapové podklady: Velká Británie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Itálie, Španělsko, Portugalsko a všechny státy Kanady a USA (včetně Havaje, Aljašky a Portorika)

Cena: 13 000 Kč

Nedávnou novinkou na našem trhu je navigace Garmin Nüvi 670. Stejně jako populární model 660 nabídne širokoúhlý displej s úhlopříčkou 4,3", podporuje Bluetooth a nechybí ani vestavěný MP3 přehrávač. Navíc přidává vestavěný FM vysílač, který umožňuje hlasové instrukce naladit na libovolném rádiu. Extrémně citlivý přijímač umožňuje přijímat GPS signál i v automobilech s vyhříváním čelního skla nebo s antireflexní fólií, kde běžné přijímače vyžadují připojení externí antény.

Navigační software: Garmin

Mapové podklady: České Republika, Německo, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, USA, Kanada

Cena: 18 000 Kč