Prodeje velkého iPhone 6 Plus drhnou. Je levnější než obyčejná šestka

Na zajímavou cenovou politiku T-Mobile u iPhonů 6 jsme dostali upozornění od našeho čtenáře. Chtěl iPhone 6 ve verzi 128 GB a byl překvapený, když zjistil, že model 6 Plus, který je normálně dražší, lze u T-Mobile koupit levněji než obyčejnou šestku. Stejný paradox jsme pak našli i v ceníku O2.

Po jarním zdražení stojí oficiálně iPhone 6 Plus 128 GB (doporučená cena Applu, kterou výrobce drží na svém e-shopu) 30 790 korun. Základní iPhone 6 pak stojí 27 590 korun. Za tyto sumy pak přístroje prodává i většina prodejců a drží je třeba i Vodafone.

Jenže u T-Mobile a O2 je větší model paradoxně levnější nebo stejně drahý jako iPhone 6. U T-Mobile stojí 6 Plus 128 GB ve volném prodeji 26 699 Kč, u O2 je ještě o pár korun levnější, stojí 26 640 korun. Při koupi u operátora tak lze ušetřit přes 4 000 korun, s tarifem u T-Mobile je pak cena ještě nižší.

Základní iPhone 6 128 GB je u T-Mobile dokonce o tisíc korun dražší než větší model, O2 pak drží stejné ceny u obou variant. Oficiálně by menší šestka měla být o tři tisíce levnější.

Apple obvykle žádné slevy na telefony neposkytuje a drží je po celou roční životnost prodeje. Pravděpodobné vysvětlení nižších cen je tak jasné, O2 a T-Mobile nevyprodaly staré zásoby modelu 6 Plus za původní ceny. Před březnovým zdražením stál model 6 Plus 26 790 korun, menší šestka pak 23 990 korun. Oba operátoři tak u verze Plus zjevně drží původní ceny, naopak menší iPhone 6 je u obou už za novou cenu.

Adekvátní situace je u obou operátorů i u iPhonu 6 Plus s menší pamětí 64 GB. Opět jej u T-Mobile a O2 pořídíte za původní cenu 23 999 respektive 23 760 korun. O2 pak má základní verzi iPhone 6 Plus 16 GB levnější než iPhone 6 se stejnou pamětí.

Podívejte se na menší i větší model vedle sebe: