Velký fotograf. Recenze nejlepšího fotomobilu Samsung M8800 Pixon

Dotykový model Samsung M8800 Pixon můžeme v současnosti považovat za vlajkovou loď "hloupých" telefonů korejského výrobce. Jeho výbava dokazuje, jak tenká je v současnosti hranice mezi smartphony a obyčejnými telefony. Pixonu nechybí nic podstatného.

Samsung Pixon a další osmimegapixelové fotomobily - Samsungy i8510 Innov8 a S8300 UltraTouch, Sony Ericsson C905, LG KC910 Renoir a Nokia N86.

Stručná charakteristika:

Výborně vybavený telefon bez operačního systému s dotykovým displejem, uživatelským prostředím TouchWiz a osmimegapixelovým fotoaparátem.

Případný zájemce o Pixon je ale v současné chvíli možná postaven před opravdu nesnadné rozhodnutí. Konkurence je totiž veliká a třeba úhlavní nepřítel, LG KC910 Renoir, se rozhodně nenechá zahanbit. Těžké může být i rozhodnutí, zda raději nepočkat třeba na nový model S8300 UltraTOUCH, který sice nabídne menší displej, ale zato má i vysouvací klávesnici. Pro zájemce o čistě dotykový telefon je ale Pixon dobrá volba.

Vzhled a konstrukce – decentní kvalita

Design telefonů s obřím dotykovým displejem se často omezuje jen na originální ztvárnění několika tlačítek. Na přístroji, kde totiž prakticky celou přední stranu zabírá displej, lze totiž je těžko něco z tvarového hlediska vymýšlet.

Samsung Pixon je tohoto důkazem, ale je pravda, že telefon nepůsobí okoukaně a nespletete si jej s jiným modelem. Telefon působí především decentním dojmem, žádné výstřelky na jeho těle rozhodně nehledejte. Trochu originálně provedená je snad jen zadní strana telefonu – ta totiž připomíná klasické digitální kompaktní fotoaparáty Samsung řady NV. Pixon tím dává jasně najevo své fotografické ambice.

Na bocích telefonu s vroubkovaným profilem si zase všimnete relativně hojného počtu tlačítek. Těch přitom často bývá u podobných přístrojů minimum, Samsung ale (naštěstí) cestou úplné minimalizace počtu ovládacích prvků nešel. Ve vroubkovaném pásku najdeme umně ukrytý také slot pro paměťovou kartu a na vrchní straně systémový konektor.

Daleko zajímavější než design je u Pixonu ale jeho zpracování. Zde musíme Samsung opět pochválit, kvalita je opravdu příkladná. Lícování jednotlivých dílů je přesné a použité materiály kvalitní. Nechybí tu ani kov – z něj je kryt baterie a také tlačítka na čelní straně přístroje a spoušť fotoaparátu. Pixon opravdu působí solidním dojmem, který ještě umocňuje fakt, že telefon docela dobře padne do ruky. Rozměry 108 x 55 x 14 mm a hmotnost 121 gramů nám přijdou v tomto případě zcela přiměřené.

Displej a ovládání – není rozlišení jako rozlišení

Dotykové Samsungy se převážně vyznačují displejem s rozlišením 240 x 400 pixelů. Tato hodnota může dnes někomu připadat málo a ani nám se při úhlopříčce 3,2 palce nezdá zcela ideální. U takového Samsungu S8300 s úhlopříčkou 2,8 palce prostě vypadá dané rozlišení daleko lépe.

Faktem ale je, že Pixon se za svůj displej úplně stydět nemusí. Pokud vedle něj totiž položíte třeba model Omnia se stejným rozlišením a úhlopříčkou nebo třeba konkurenční LG Renoir, displej Pixonu jasně vítězí. A to subjektivně i z hlediska jemnosti zobrazení. Nevíme, čím si přesně tento pocit vysvětlit, ale Pixon zde získává body navíc.

Ovládání telefonu má na starosti obligátní uživatelské prostředí TouchWiz, které začíná Samsung čím dál častěji používat napříč všemi platformami. To je jistě velmi chytrý krok, protože uživatelé telefonů této značky se nebudou muset učit novému ovládání při přechodu třeba z běžného telefonu na nový komunikátor. Prostředí TouchWiz prochází neustálou postupnou evolucí, což poznáme třeba podle toho, že roste počet Widgetů, tedy malých prográmků, které lze zařadit do postranní lišty na pohotovostním displeji.

Pixon bude v tomto měřítku opět překonán novými modely, v současnosti je ale i z hlediska widgetů nejvybavenějším přístrojem. Navíc je možné si další widgety stáhnout přímo z telefonu – jeden z malých prográmků totiž vede na stránku s widgety ke stažení. Zatím se jich tu nachází jen několik, ale kdo ví, do budoucna by jich snad mělo přibývat. Lze samozřejmě nastavit, které z prográmků vůbec mají být v postranní liště vidět a které nikoli.

Widgety je možné z postranní lišty vytahovat přímo na plochu a tak lze snadno zajistit snadnou informovanost třeba o čase nebo předpovědi počasí, jiné widgety nabídnou snadný přístup k některým funkcím telefonu.

Pro ostatní funkce budete muset zabrousit do menu telefonu. Dostanete se do něj jednou ze čtyř ikon, které se nachází v pohotovostním stavu v dolní části obrazovky. Menu je relativně přehledné a má jasné a relativně velké popisky. Lze změnit typ písma, nikoli však jeho velikost. Vyměnit můžete také pozadí pohotovostního displeje, celé grafické schéma ale změnit nejde. Kromě dotykového displeje budete pro ovládání telefonu často používat také dvě tlačítka – to středové pod displejem totiž slouží pro návrat o krok zpět, horní tlačítko na levém boku pak vyvolává zkratkové menu, pomocí něhož se snadno odkudkoli dostanete třeba k volání, hudebnímu přehrávači, zprávám nebo internetu. Přepnout se pomocí něj můžete i do hlavního menu.

V samotném menu nám připadá, že jsou položky někdy zbytečně zdvojeny. Důsledkem je to, že se pak k některým funkcím dostanete hned několika způsoby. Tak třeba k SMS zprávám – dostanete se k nim z úvodní obrazovky ikonou ve spodním řádku, z menu ikonou v hlavním menu, widgetem nebo ze zkráceného menu vyvolaného bočním tlačítkem. Tolik možností je možná trochu zbytečný luxus a Samsung by mohl dát uživatelům možnost si kromě úvodní obrazovky s widgety upravit i uspořádání menu, tak jak je to běžné u některých chytrých telefonů.

Doteky prsty na obrazovce mohou být doprovázeny zvukem nebo vibracemi – úroveň každé z těchto činností si můžete samostatně nastavit jak v jednotlivých vyzváněcích profilech, tak snadno a rychle pomocí bočního tlačítka pro nastavení hlasitosti. Samsung Pixon patří mezi ty telefony, jejichž displej reaguje na doteky opravdu přesně a vibrace dávají požadovanou odezvu. Samsung tak výrazně převyšuje konkurenci, která ne vždy tuto kategorii zvládá dostatečně dobře.

Baterie – displej žere

Při častém používání multimediálních funkcí Samsungu M8800 Pixon se připravte na to, že nabíječku budete potřebovat každý den. Baterie s kapacitou 1 000 mAh totiž není schopna telefon při intenzivním používání napájet déle. Pokud ale dáte Pixonu oddechnout a budete jej používat jen střídmě, odmění se vám až čtyřdenní výdrží. Vzhledem k výbavě telefonu se ale dá předpokládat spíše první scénář používání.

Telefonování a zprávy – překvapivě se dá psát

V oblasti telefonování a zpráv na nás u Samsungu M8800 Pixon nečeká prakticky žádné překvapení. Funkce lze totiž na tomto poli do nekonečna přidávat jen těžko, a tak se výbava v dané kategorii již před nějakým časem vcelku stabilizovala.

Vězte tedy, že Samsung do své paměti pojme 1000 vícepoložkových kontaktů. Trochu přežitý limit, ale na druhou stranu jej dosáhne asi málokdo. Líbí se nám možnost snadného přepínání profilů pomocí speciálního widgetu i koncepce telefonní aplikace přístroje. Po kliknutí na ikonu klávesnice v dolní řadě pohotovostní obrazovky se totiž dostanete ke klasické numerické klávesnici, s jejíž pomocí můžete rovnou v kontaktech vyhledávat pomocí slovníku T9. Na nalezený kontakt lze snadno odeslat zprávu stisknutím jediného virtuálního tlačítka. Pokud ale přesto raději vyhledáváte kontakty listováním v seznamu, Pixon vám tuto možnost také rád dopřeje.

Již v předchozí kapitole recenze jsme zmínili, že nový Samsung reaguje na pokyny uživatele výjimečně přesně. To přispívá i relativně pohodlnému psaní SMS zpráv. Pixon nabídne dva režimy, kdy můžete psát pomocí virtuální numerické klávesnice a slovníku T9 nebo můžete telefon otočit a pohybový senzor zajistí automatické zobrazení rozměrné qwerty klávesnice. Právě na té se nám psalo velmi dobře a prakticky jsme se nedopouštěli překlepů. Rychlosti psaní na hardwarové klávesnici se ale i tak pouze přiblížíte.

Psát můžete i pomocí stylusu, který se ukrývá v balení s telefonem a můžete jej k němu použít jako přívěsek. Pixon umí rozpoznávat ručně psané písmo a stylus také můžete využít pro náčrtky v poznámkách.

Organizace a data – nechybí snad nic

Ani práci s daty a organizaci vašeho času Samsung Pixon nijak nezanedbává. Nechybí tu žádná obvyklá funkce, jako je kalendář, úkoly, poznámky a samozřejmě budík. Ten se nám u Pixonu obzvláště líbí – můžete si nastavit až 10 libovolných alarmů, přičemž u každého si můžete vybrat dny, ve kterých vás má a nemá budit. Nastavit si lze i interval pro opětovné zvonění v případě, že necháte budík vyzvonit nebo zvolíte funkci „dospat“. Rovněž lze nastavit, kolikrát vás má telefon zkoušet probudit. U každého z budíků si můžete zvolit individuální pojmenování, libovolnou vyzváněcí melodii i její hlasitost. Telefon se může při aktivaci budíku automaticky zapnout, alarm ale funguje i při vypnutém přístroji. Více bychom si toho od budíku snad ani nemohli přát.

Z dalších funkcí můžeme jmenovat ještě třeba světový čas, kalkulačku, převodník měn a jednotek, v aplikacích dále najdeme časovač, stopky, diktafon nebo možnosti nastavení synchronizace telefonu se serverem. Nechybí ani přístup k funkcím Google jako jsou Google mapy, Gmail a samozřejmě vyhledávání. V případě map vám s lokalizací pomůže vestavěný GPS modul. K navigaci ale GPS asi příliš nevyužijete, jelikož javových programů zrovna mnoho není. Nechybí čtečka RSS zpráv a internetový prohlížeč NetFront, který je ve většině případů dobře použitelnou variantou. Javová Opera Mini by se vám ale občas mohla hodit. Telefon překvapí schopností otevřít kancelářské dokumenty, ačkoli byste tuto možnost v menu hledali marně.

Po hardwarové stránce nám u Pixonu může chybět snad jen wi-fi, jinak je výbava opět kompletní. Je tu Bluetooth, nechybí podpora HSDPA a samozřejmostí je několik módů pro připojení k počítači, včetně USB Mass Storage. S telefonem dostanete ale pouze 1 GB paměťovou kartu, vnitřní paměť telefonu nabídne dalších zhruba 200 MB. Trochu nás mrzí, že Samsung neustále používá svůj vlastní tovární systémový konektor. Přes ten se telefon připojuje jak k počítači, tak třeba k televizi a připojují se k němu i sluchátka.

Zábava – hlavně fotoaparát

Samsung M8800 Pixon vyniká v zábavní oblasti především svým osmimegapixelovým fotoaparátem. Jak prokázalo naše nedávné srovnání osmimegových přístrojů, nemá se Samsung rozhodně zač stydět, ačkoli ve vašem hlasování jej předběhl Sony Ericsson. Čtěte - Test nejlepších fotomobilů na trhu. Rozhodnout o vítězi můžete sami.

Samsung nenabídne tak pohodlné ovládání jako C905, jeho snímky jsou však živější a dle nás pro běžného uživatele líbivější. Překvapí i relativně slušný účinek pouze diodového blesku.

Samsung má ale ve fotoaparátu ještě jeden trumf. Telefon totiž umí natáčet video v rozlišení 720 x 480 obrazových bodů a to prosím rychlostí plných 30 snímků za sekundu. V QVGA rozlišení pak dokonce zvládne 120 snímků za sekundu. Tím se Pixon řadí na špičku telefonů, které jsou schopny natáčet video.

Natočené video si můžete díky televiznímu výstupu snadno pustit na televizi. Tedy, snadno... Nejprve si televizní kabel musíte zakoupit jako příslušenství, jelikož v balení jaksi chybí. K továrnímu konektoru se připojují i dodávaná sluchátka. Ta jsou relativně kvalitní, ale pokud budete chtít, můžete je snadno vyměnit za jakákoli jiná – na kabelu je totiž redukce. Nechybí propracovaný hudební přehrávač a FM rádio s RDS. Pixon zvládne přehrávat i DivX videa a je schopen nabídnout prostorový zvuk.

Pro snadný přístup k vámi pořízeným videím a fotografiím slouží klávesa na pravém boku. Tu jsme ale častěji, než jsme chtěli, mačkali omylem. Trochu zamrzí i herní výbava jinak zábavou dobře vybaveného telefonu. Na první pohled je všechno parádní – v menu najdeme pět her. Jenže jedině trochu hloupé kostky jsou vlastně plnou verzí. Ostatní hry jsou jen dema a pro jejich opravdové hraní si musíte dokoupit licenci. Tento přístup trochu nechápeme, ale Samsung jej volí u mnoha modelů z poslední doby. Nikdo po něm nechce, aby nám dával pět plných her v základu, ale třeba dvě by tu být mohly.

Shrnutí – jen málo chyb