Velký bratr Bluetooth vás sleduje na každém kroku

Ačkoliv zní titulek tohoto článku možná až příliš paranoidně, ve svém principu jsou uživatelé s neustále aktivním Bluetooth snadnou kořistí pro nejrůznější agentury. Ty pak mohou pomocí několika bezdrátových modulů rozmístěných po městě sledovat prakticky veškeré vaše pohyby.

Nedávno se o tom přesvědčil doktor Vassilis Kostakos z britské University of Bath, když udělal velmi zajímavý pokus. Po čtyři měsíce spolu se svým týmem rozmísťoval v nejrůznějších ulicích Bluetooth moduly, které monitorovaly okolí a zaznamenávaly údaje o čase i místě vždy, když zachytily mobilní telefon.

Aniž by o tom uživatelé věděli, speciální program monitoroval jejich každodenní trasu po městě. Za čtyři měsíce moduly britského univerzitního týmu nashromáždily informace z více než deseti tisíc mobilních telefonů s aktivním Bluetooth.

Kdyby doktor Kostakos chtěl, mohl z nasbíraných dat vytvořit podrobnou analýzu o tom, jak dlouho se například lidé zdržují v restauracích, kudy chodí do práce či kde nakupují, dodává internetový server NewScientist.com. Takové informace by mohly být cenné například pro reklamní agentury, které by přesně věděly, jaký druh reklamy mají cílit na konkrétní uživatele.

Nemusíte mít strach, že by se někdo dozvěděl vaše jméno nebo pohlaví. Inzerent by znal "pouze" místa, která často navštěvujete (respektive která navštěvuje váš mobil). Pokud si tak ráno pravidelně dopřáváte šálek kávy v rychlém občerstvení, mohla by vám na mobilu "přistát" akční nabídka na získání hrnečku zdarma.

Velkého bratra je těžké usvědčit

"Popsané jednání se nepochybně soukromí dotýká, a je proto možné pouze tehdy, pokud by ho dovoloval zákon, což podle mého přesvědčení nečiní. Na druhou stranu však neznám žádnou normu, která by umožňovala některému státnímu orgánu toto jednání stíhat a ukládat za něj pokuty. Bylo by proto na každé dotčené osobě, jak by se takovému jednání bránila," řekl iDNES.cz právník Mgr. Ondřej Surga, a dodává, že pro spáchání trestného činu je podmínkou vznik vážné újmy.

Surga dále zmiňuje zákon o ochraně osobních údajů: "Na takové jednání by tento zákon dopadal pouze tehdy, pokud by bylo možné identifikovat konkrétní fyzickou osobu. V takovém případě by sledování bylo možné pouze za určitých podmínek - například se souhlasem dotčené osoby. Za takový souhlas nelze považovat pouhé permanentní zapnutí technologie Bluetooth - i když takový výklad se přímo nabízí."

Jestliže by získaných informací využily například reklamní agentury, je možný jejich postih. "Pokud by agentury přistoupily k samotnému rozesílání nevyžádané reklamy, může se jednat o porušení zákona, za které lze ukládat pokuty," uzavírá Surga.

Řešení je jednoduché: vypnout Bluetooth

Chcete mít jistotu, že se nestanete "obětí" podobných praktik? Stačí, když při chůzi městem vypnete ve svém mobilu technologii Bluetooth a budete ji používat pouze v případech, kdy to skutečně potřebujete - například při propojování s počítačem.

Jestliže používáte bezdrátové handsfree sluchátko či jiné příslušenství, které aktivitu Bluetooth vyžaduje permanentně, lze telefon uvést do takzvaného neviditelného módu. V něm vás žádná zařízení v okolí (s výjimkou těch povolených - například zmíněné sluchátko) nemohou zaznamenat.